Jensen Huang khi tham dự hội nghị Dreamforce 2026 ở San Francisco ngày 15/9. Ảnh: Reuters.

Ngày 23/11, Nvidia thông báo khôi phục chức vụ giám đốc điều hành (CEO), chủ tịch công ty và tư cách thành viên hội đồng quản trị cho ông Jensen Huang, có hiệu lực ngay lập tức.

Quyết định đánh dấu bước đảo chiều bất ngờ của hãng chip hàng đầu thế giới, sau khi ông Huang từ chức ngày 12/11 giữa những tranh cãi liên quan đến đời tư và các nghi vấn an ninh quốc gia.

Theo Guardian, thông tin lập tức tạo phản ứng mạnh trên thị trường. Theo nguồn tin cập nhật ngày 23/11, cổ phiếu Nvidia tăng gần 29% trong giao dịch trước giờ mở cửa tại Mỹ.

Hội đồng quản trị bất ngờ thay đổi quyết định

Trong thông báo chính thức, Nvidia cho biết quyết định bổ nhiệm lại được đưa ra sau một loạt cuộc gặp và trao đổi trực tiếp với ông Huang.

Hội đồng quản trị cũng đã tham khảo ý kiến của các quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ trước khi đi đến kết luận rằng ông Huang không gây ra rủi ro đối với an ninh quốc gia.

“Hội đồng quản trị tin rằng Jensen là người phù hợp để lãnh đạo Nvidia và việc bổ nhiệm ông trở lại phục vụ tốt nhất lợi ích của cổ đông, nhân viên, đối tác và khách hàng”, Chủ tịch Hội đồng quản trị Harvey C. Jones tuyên bố.

Ông Huang cũng bày tỏ sự trân trọng trước quyết định này.

“Tôi vinh dự được trở lại Nvidia và dẫn dắt một trong những công ty công nghệ có ảnh hưởng lớn nhất thế giới vào thời điểm một cuộc cách mạng công nghiệp mới đang bắt đầu”, ông nói, đồng thời khẳng định sẽ đảm nhận trách nhiệm với tinh thần khiêm nhường và quyết tâm mới.

Động thái trên trái ngược hoàn toàn với lập trường được Nvidia công bố tuần trước. Trong cuộc họp về kết quả kinh doanh, ông Jones khi đó cho biết hội đồng quản trị đã nhất trí chấp thuận đơn từ chức tự nguyện của ông Huang và không có kế hoạch bổ nhiệm ông trở lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao giải thưởng cho ông Jensen Huang ngày 8/10. Ảnh: Reuters.

Ông Huang từ chức ngày 12/11 sau khi xuất hiện thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó có một nữ doanh nhân bị giới nghi có liên hệ với hoạt động tình báo. Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc người phụ nữ là tình báo của nước này.

Quyết định đưa ông Huang trở lại cũng được công bố sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai kêu gọi hội đồng quản trị Nvidia tái bổ nhiệm ông.

Thị trường khởi sắc, tranh cãi chưa khép lại

Sự trở lại của Jensen Huang được giới đầu tư đặc biệt chú ý bởi vai trò của ông đối với Nvidia trong hơn ba thập kỷ qua.

Ông là người góp công lớn đưa doanh nghiệp khởi đầu bằng việc thiết kế chip đồ họa cho trò chơi điện tử trở thành nhà cung cấp bộ xử lý AI hàng đầu thế giới. Jensen Huang trực tiếp định hướng chiến lược công nghệ, xây dựng quan hệ với các khách hàng lớn và duy trì kết nối với giới hoạch định chính sách tại Washington.

Cổ phiếu Nvidia tăng mạnh sau khi thông tin Jensen Huang quay trở lại vị trí CEO.

Theo Axios, việc ông Huang rời ghế CEO trước đó đã gây biến động mạnh trên thị trường chứng khoán Mỹ, góp phần đẩy thị trường vào vùng điều chỉnh. Ngược lại, thông báo bổ nhiệm lại ngày 23/11 thúc đẩy đà tăng mạnh của cổ phiếu Nvidia trước phiên giao dịch chính thức.

Dù vậy, việc trở lại vị trí lãnh đạo không đồng nghĩa những tranh cãi quanh ông Huang đã kết thúc.

Một số bài báo gần đây phản ánh các cáo buộc về cách ứng xử của ông Huang đối với lãnh đạo và nhân viên Nvidia, trong đó có những vụ việc được cho là dẫn đến thỏa thuận dàn xếp với nhân sự cấp cao.

Bên cạnh đó, ông tiếp tục chịu sức ép từ các nghị sĩ thuộc cả hai đảng tại Quốc hội Mỹ, liên quan đến những câu hỏi về hành vi cá nhân và hoạt động kinh doanh sản phẩm Nvidia ở nước ngoài.

Hội đồng quản trị Nvidia khẳng định đã cân nhắc những vấn đề này trước khi đưa ra quyết định. Theo công ty, các cuộc trao đổi với ông Huang giúp hội đồng quản trị tin tưởng vào sự thẳng thắn và năng lực tiếp tục lãnh đạo của ông.