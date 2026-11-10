Nvidia sẽ ra sao nếu ông Jensen Huang rời ghế CEO?

Ông Jensen Huang, CEO Nvidia. (Ảnh: Reuters).

Ông Jim Cramer, chuyên gia tài chính kiêm người dẫn chương trình nổi tiếng của đài CNBC, đánh giá những bất ổn xoay quanh tương lai của ông Jensen Huang và làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu đang gây ra những rủi ro mới cho Nvidia.

Bình luận này được đưa ra sau khi HĐQT Nvidia điều tra mối quan hệ ngoài hôn nhân giữa ông Huang và nữ doanh nhân Alice Huang, dựa trên nghi ngờ rằng ông Huang bị nhắm mục tiêu trong một chiến dịch tình báo nước ngoài.

Tuy ông Huang hiện vẫn giữ chức CEO, cuộc điều tra đang làm dấy lên những câu hỏi về tương lai của ông tại nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới.

Ông Cramer bình luận: “Xét đến các tình tiết của câu chuyện này - vốn dường như ngày càng trở nên tồi tệ - chúng ta cần xem xét cổ phiếu Nvidia trong kịch bản ông Jensen Huang phải rời đi.

Khi đó, lời khuyên trước đây của chúng tôi là ‘hãy nắm giữ, đừng bán cổ phiếu Nvidia’ sẽ không còn phù hợp nữa”.

Trong phiên giao dịch đầu tuần, thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi trên diện rộng, nhưng cổ phiếu Nvidia diễn biến ngược chiều và giảm hơn 4%. Đợt bán tháo bắt đầu từ tháng trước đã khiến giá cổ phiếu này lao dốc khoảng 22%.

Theo ông Cramer, cổ phiếu Nvidia đã phần nào mất đi sức hấp dẫn ngay cả trước khi những thông tin liên quan đến đời tư và nguy cơ bị nhắm mục tiêu tình báo của CEO Huang xuất hiện. Tuy nhiên, nếu ông phải rời vị trí lãnh đạo, tình hình sẽ càng tồi tệ hơn.

Dù vậy, điều đó không đồng nghĩa nhà đầu tư cần lập tức bán tháo cổ phiếu Nvidia. Ông Cramer dẫn trường hợp Apple để minh họa rằng một doanh nghiệp vẫn có thể duy trì thành công sau khi nhà lãnh đạo mang tính biểu tượng qua đời.

Quỹ tín thác từ thiện Charitable Trust do ông Cramer quản lý đã nắm giữ cổ phiếu Nvidia từ năm 2019 và cổ phiếu Apple trong hơn một thập kỷ.

Ông Cramer cho biết vẫn đặt niềm tin vào đội ngũ quản lý của Nvidia cũng như ưu thế công nghệ của nhà sản xuất chip này. Vì vậy, Charitable Trust chưa thấy cần phải “vội vàng bán tháo” cổ phiếu Nvidia.

“Tôi cho rằng Nvidia có thể tiếp tục tiến xa nhờ vào lộ trình sản phẩm kéo dài nhiều năm của hãng,” ông nói thêm.

Tuy nhiên, những bất ổn về vị trí CEO xuất hiện vào thời điểm Nvidia đang phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng khác. Phản đối chính trị đối với các trung tâm dữ liệu có nguy cơ làm chậm quá trình xây dựng hạ tầng quy mô lớn - một trong những động lực chính thúc đẩy nhu cầu chip của công ty.

Theo ông Cramer, khả năng các nhà lập pháp cản trở làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu có thể gây ra rủi ro lớn hơn đối với các công ty điện toán đám mây thế hệ mới (neocloud), vốn có quy mô nhỏ và gánh nặng nợ lớn, như CoreWeave, Nebius và Iren.

Theo các báo cáo gửi cơ quan quản lý, tính đến ngày 30/6, Nvidia nắm giữ cổ phần tại cả CoreWeave và Nebius. Trong khi đó, vào tháng 5, Nvidia công bố quan hệ đối tác với Iren, bao gồm các chứng quyền cho phép mua tới 30 triệu cổ phiếu của công ty này.

Ông Cramer nhận định: “Ba công ty này là những khách hàng mua chip Nvidia với quy mô tương đối nhỏ. Tôi cho rằng họ có thể không đủ nguồn tài chính để tự xây dựng các trung tâm dữ liệu”.

Nếu các neocloud không thể mở rộng hoạt động mạnh mẽ, nhu cầu đối với chip Nvidia có thể ngày càng phụ thuộc vào kế hoạch chi tiêu của những công ty công nghệ lớn, chẳng hạn Amazon và Microsoft.