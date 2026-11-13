NVIDIA sau Jensen Huang: Khoảng trống quyền lực và phép thử với đế chế AI

Người đứng đầu doanh nghiệp giữ vị trí trung tâm trong làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu không còn tại vị, đúng vào thời điểm thị trường bắt đầu đặt câu hỏi về tính bền vững của cuộc đua đầu tư hạ tầng AI. Với NVIDIA, đây là phép thử về năng lực kế nhiệm và sức mạnh của hệ sinh thái công nghệ. Với thị trường tài chính, đây là lúc phải đánh giá lại giá trị của một doanh nghiệp mà tầm nhìn của người sáng lập đã trở thành một phần quan trọng trong kỳ vọng tăng trưởng.

Trong suốt hơn 30 năm kể từ khi đồng sáng lập NVIDIA vào năm 1993, Jensen Huang với chiếc áo khoác da đặc trưng đã trở thành biểu tượng khó thay thế của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI). Dưới sự dẫn dắt của ông, NVIDIA từ một nhà sản xuất card đồ họa phục vụ trò chơi điện tử đã vươn mình thành đế chế bán dẫn có giá trị vốn hóa vượt mốc 4.000 tỷ USD, đóng vai trò là bộ não hạ tầng cho làn sóng chuyển đổi số toàn cầu. Vì vậy, thông tin ông chính thức rời cương vị Chủ tịch, CEO và thành viên Hội đồng quản trị vào ngày 12/11/2026 giữa những lùm xùm cá nhân và áp lực điều tra từ cơ quan chức năng Mỹ đã tạo nên một nốt trầm đầy tiếc nuối đối với giới đầu tư lẫn cộng đồng công nghệ thế giới.

PHÉP THỬ ĐỐI VỚI GIÁ TRỊ NGƯỜI SÁNG LẬP TRONG ĐỊNH GIÁ NVIDIA

Trong tài chính doanh nghiệp, giới đầu tư Phố Wall thường dành một mức định giá ưu ái gọi là “thặng dư người sáng lập” (Founder Premium) cho những tập đoàn được dẫn dắt bởi các kiến trúc sư trưởng có tầm nhìn vượt trội. Tại NVIDIA, dấu ấn của Jensen Huang càng đậm nét hơn khi ông trực tiếp điều hành một cấu trúc quản trị phẳng với khoảng 60 lãnh đạo cấp cao báo cáo trực tiếp cho mình.

Sự rút lui bất ngờ của Jensen Huang đã tạo ra cú sốc đáng kể đối với thị trường, kéo cổ phiếu NVIDIA giảm mạnh và làm dấy lên những nghi vấn về khả năng duy trì đà tăng trưởng của tập đoàn trong giai đoạn hậu nhà sáng lập.

Việc Giám đốc Tài chính (CFO) Colette Kress đảm nhận vai trò CEO tạm quyền là lựa chọn nhằm bảo đảm tính liên tục trong điều hành. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường cho thấy vấn đề sâu xa hơn: nhà đầu tư đang phải đánh giá lại mức độ phụ thuộc của đế chế AI vào một cá nhân, cũng như khả năng NVIDIA duy trì tầm nhìn chiến lược và sức sáng tạo khi thiếu vắng người đã định hình nên thành công của tập đoàn.

Trên bình diện rộng hơn, biến động tại NVIDIA đã tạo ra hiệu ứng tâm lý lan tỏa sang nhóm cổ phiếu công nghệ Mỹ (Nasdaq). Khi động lực tăng trưởng lớn nhất của thị trường chững lại, “hiệu ứng tài sản” (Wealth Effect) từ thị trường chứng khoán có xu hướng thu hẹp ít nhất trong ngắn hạn, buộc các định chế đầu tư phải đánh giá lại mức định giá của nhóm cổ phiếu hạ tầng AI trong bối cảnh mặt bằng lãi suất thực của Mỹ vẫn neo ở mức cao.

BÀI HỌC TỪ LỊCH SỬ PHỐ WALL VÀ HƯỚNG ĐI NÀO CHO CỔ PHIẾU NVIDIA?

Nhìn lại lịch sử các tập đoàn lớn trên thị trường chứng khoán Mỹ khi người đứng đầu buộc phải rời ghế sau bê bối, giới phân tích thường ghi nhận sự phân hóa rõ rệt trong diễn biến giá cổ phiếu qua các mốc 6 đến 18 tháng, tùy thuộc vào bản chất của sự việc.

Với những trường hợp chỉ dừng ở lỗi lầm cá nhân thuần túy trong khi nền tảng kinh doanh cốt lõi còn nguyên vẹn như trường hợp của cựu CEO Steve Easterbrook tại McDonald’s (2019) hay Brian Krzanich tại Intel (2018) cổ phiếu thường chịu áp lực bán tháo trong vài tuần đầu, nhưng sau đó nhanh chóng ổn định và phục hồi trở lại trong vòng 6-12 tháng.

Ngược lại, nếu sự ra đi của người lãnh đạo gắn liền với các cuộc điều tra pháp lý kéo dài hoặc làm gián đoạn mô hình vận hành như từng thấy ở Wells Fargo (2016) hay Boeing (2019) cổ phiếu thường bước vào giai đoạn chiết khấu định giá (giảm hệ số P/E) và vận động kém hơn mặt bằng chung của thị trường trong suốt 12-18 tháng tiếp theo do tập đoàn phải dồn nguồn lực để xử lý các vấn đề tuân thủ và kiện tụng.

Trường hợp của NVIDIA hiện nay đang nằm ở vùng giao thoa nhạy cảm giữa hai kịch bản này. Dù lý do trực tiếp khiến Jensen Huang rời đi mang màu sắc cá nhân, nhưng bối cảnh đằng sau lại liên quan đến các cuộc điều tra của cơ quan chức năng Mỹ về chuỗi cung ứng qua đối tác Megaspeed. Vì vậy, trong 6 đến 12 tháng tới, cổ phiếu NVIDIA nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn tái định giá và tích lũy thận trọng (re-rating).

Thị trường có thể sẽ không còn trả mức định giá kỳ vọng quá cao như thời kỳ hoàng kim có dấu ấn của người sáng lập, mà chuyển sang định giá dựa trên dòng tiền thực tế và biên lợi nhuận sau khi trừ đi các chi phí tuân thủ pháp lý mới.

Tuy nhiên, với vị thế dẫn đầu về công nghệ lõi và lượng đơn hàng tồn đọng khổng lồ đã ký kết, NVIDIA vẫn có nền tảng cơ bản đủ vững để tránh một cú sụp đổ dây chuyền, miễn là ban lãnh đạo tạm quyền sớm ổn định được tâm lý khách hàng và hoàn tất quá trình minh bạch hóa chuỗi cung ứng trước giới chức Washington.

KHOẢNG TRỐNG QUYỀN LỰC VÀ BÀI TOÁN CỦA NGÀNH CÔNG NGHỆ AI

Về ngắn hạn, hoạt động kinh doanh của NVIDIA khó có thể suy giảm đột ngột nhờ lượng đơn đặt hàng tồn đọng khổng lồ cho các dòng chip thế hệ mới. Tuy nhiên, trong trung và dài hạn (12-18 tháng tới), sự vắng bóng của một nhà lãnh đạo vừa am hiểu sâu sắc kỹ thuật, vừa có khả năng kết nối hệ sinh thái như Jensen Huang sẽ đặt ra không ít thách thức cho quá trình chuyển giao thế hệ sản phẩm tiếp theo.

Khoảng thời gian tập đoàn tập trung ổn định bộ máy nội bộ và giải quyết các vấn đề pháp lý vô hình trung mở ra cửa sổ cơ hội cho các đối thủ cạnh tranh. Những cái tên như AMD, Broadcom cùng các dòng chip AI tự thiết kế của các tập đoàn công nghệ lớn (Google, Amazon, Microsoft) sẽ có thêm dư địa để mở rộng thị phần.

Bên cạnh đó, các tập đoàn công nghệ lớn cũng có xu hướng rà soát lại tốc độ giải ngân vốn đầu tư hạ tầng (Capex) và đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa nguồn cung thay vì phụ thuộc quá lớn vào một nhà cung cấp duy nhất.

CHUỖI CUNG ỨNG BÁN DẪN VÀ SỰ GIÁM SÁT CHẶT CHẼ TẠI ĐÔNG NAM Á

Đằng sau câu chuyện từ chức đầy đáng tiếc của Jensen Huang là một thực tế khắc nghiệt hơn của chuỗi cung ứng toàn cầu. Tâm điểm của các cuộc điều tra từ Bộ Tư pháp Mỹ và cơ quan chức năng liên quan đến đối tác điện toán đám mây Megaspeed tại Singapore, đơn vị bị nghi ngờ đã chuyển hướng lượng chip AI trị giá hàng tỷ USD vào thị trường Trung Quốc.

Trước khi rời ghế, Jensen Huang từng nhiều lần nỗ lực đối thoại với giới chức Washington nhằm tìm kiếm sự cân bằng giữa an ninh quốc gia và lợi ích thương mại, tránh để doanh nghiệp Mỹ đánh mất thị phần tại các thị trường lớn. Sự rời đi của ông đồng nghĩa với việc tiếng nói dung hòa này tạm thời khép lại, nhường chỗ cho các quy định kiểm soát xuất khẩu khắt khe hơn từ phía Mỹ.

Đối với khu vực Đông Nam Á, nơi đang nổi lên như một điểm đến mới của dòng vốn đầu tư trung tâm dữ liệu và hạ tầng bán dẫn, diễn biến này là một lời nhắc nhở quan trọng. Trong thời gian tới, các dự án hạ tầng số và dòng chảy thiết bị công nghệ cao đi qua Singapore, Malaysia hay các quốc gia lân cận trong khối ASEAN nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với quy trình truy vết nguồn gốc và giám sát tuân thủ chặt chẽ hơn từ phía Washington.

Sự kiện tại NVIDIA một lần nữa cho thấy trong bàn cờ địa chính trị hiện nay, các yếu tố về an ninh quốc gia và kiểm soát công nghệ lõi đang giữ vai trò chi phối tuyệt đối đối với hoạt động của các tập đoàn đa quốc gia. Xu hướng phân mảnh chuỗi cung ứng công nghệ giữa các nền kinh tế lớn được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến sâu sắc và khó lường hơn trong giai đoạn 2027-2028.

Nhìn lại chặng đường của Jensen Huang, giới quan sát quốc tế không khỏi bày tỏ sự tiếc nuối cho một tài năng kiệt xuất đã góp phần thay đổi diện mạo ngành công nghiệp máy tính hiện đại, nhưng lại phải khép lại nhiệm kỳ của mình theo cách không trọn vẹn.

Với NVIDIA và thị trường tài chính toàn cầu, câu chuyện này cũng để lại một bài học sâu sắc về quản trị doanh nghiệp: ngay cả những đế chế công nghệ vĩ đại nhất cũng cần một lộ trình kế nhiệm minh bạch và một hệ thống kiểm soát rủi ro đủ vững vàng để có thể đứng vững trước những cơn sóng gió của thời cuộc.