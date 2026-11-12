Nvidia rục rịch tìm chủ mới cho vị trí CEO, doanh nghiệp Trung Quốc thấp thỏm

Biểu trưng Nvidia tại trụ sở của tập đoàn ở Thượng Hải, Trung Quốc. (Nguồn: SCMP)

Diễn biến này làm dấy lên những đồn đoán về nhân sự kế nhiệm tại một trong những nhà sản xuất chip trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, Nvidia chưa đưa ra bình luận chính thức về cuộc họp.

Theo giới phân tích và đầu tư, hai ứng viên nội bộ sáng giá là Giám đốc tài chính (CFO) Colette Kress và chuyên gia công nghệ Ian Buck, những người đã gắn bó với Nvidia hơn một thập niên.

Với kinh nghiệm quản lý tài chính và sự am hiểu hoạt động kinh doanh của tập đoàn, bà Colette Kress được đánh giá là lựa chọn phù hợp để duy trì sự ổn định trong giai đoạn chuyển tiếp.

Trong khi đó, chuyên gia Ian Buck được xem là ứng viên tiềm năng cho vị trí CEO lâu dài nhờ nền tảng kỹ thuật chuyên sâu.

Từng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển CUDA, nền tảng phần mềm góp phần củng cố vị thế của Nvidia trong lĩnh vực AI, Ian Buck hiện phụ trách các sản phẩm phần cứng và phần mềm dành cho hệ thống điện toán AI quy mô lớn.

Ngoài hai gương mặt trên, giới đầu tư còn nhắc đến Giám đốc điều hành Arm Rene Haas và lãnh đạo kỳ cựu của Nvidia Jeff Fisher như những phương án thay thế.

Một số chuyên gia đề xuất mô hình đồng CEO, kết hợp thế mạnh quản lý tài chính của bà Colette Kress với năng lực công nghệ của ông Ian Buck, nhằm bảo đảm sự ổn định trong quá trình chuyển giao.

Dù vậy, Nvidia chưa xác nhận khả năng thay đổi vị trí điều hành cao nhất.

Những bất ổn xoay quanh tương lai của CEO Jensen Huang đã góp phần khiến giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn sụt giảm khoảng 600 tỷ USD trong tuần.

Nỗi lo mới của doanh nghiệp AI Trung Quốc

Cũng trong ngày 12/11, Reuters đưa tin các doanh nghiệp AI Trung Quốc đang gấp rút tìm kiếm năng lực tính toán sử dụng chip Nvidia tại những trung tâm dữ liệu ở nước ngoài.

Động thái này xuất phát từ lo ngại bê bối của CEO Jensen Huang có thể thúc đẩy Washington tăng cường các biện pháp kiểm soát công nghệ.

Theo ba nguồn thạo tin, một nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây lớn của Trung Quốc đã thảo luận về khả năng đặt trước năng lực tính toán sử dụng chip Nvidia tại nước ngoài.

Một số doanh nghiệp khác cũng tìm cách liên hệ với các trung tâm dữ liệu ở Đông Nam Á nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận những bộ xử lý AI tiên tiến.

Đáng chú ý, giới công nghệ Trung Quốc lo ngại những tranh cãi xoay quanh người đứng đầu Nvidia có thể tạo thêm động lực chính trị thúc đẩy dự luật An ninh truy cập từ xa (RASA) tại Mỹ.

Theo đó, dự luật sẽ trao cho Bộ Thương mại Mỹ thẩm quyền quản lý hoạt động tiếp cận từ xa các công nghệ thuộc diện kiểm soát xuất khẩu thông qua dịch vụ điện toán đám mây.

Hiện RASA đã được Hạ viện Mỹ thông qua hồi tháng 1 và đang chờ Thượng viện xem xét. Nếu được ban hành, các quy định mới có thể thu hẹp khả năng sử dụng chip Nvidia tiên tiến của doanh nghiệp Trung Quốc thông qua các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài.

(theo Reuters)