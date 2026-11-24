Phản ứng tích cực của Phố Wall trước sự trở lại của Jensen Huang giúp tài sản của CEO Nvidia tăng mạnh. Theo ước tính của Forbes, tính đến 15h ngày 23/11 theo giờ miền Đông nước Mỹ (ET), tài sản ròng của ông đạt khoảng 143 tỷ USD, tăng 33 tỷ USD chỉ trong một ngày.

Năm 2021, trước khi ChatGPT ra mắt và khơi mào làn sóng AI, Forbes ước tính tài sản của ông Huang khoảng 12 tỷ USD.

“Tôi suýt ngã khỏi ghế. Cá nhân tôi hoàn toàn không ngờ tới điều này”, Edison Byzyka, Giám đốc đầu tư của Credent Wealth Management, nói.

Nhiều nhà đầu tư cũng bất ngờ trước diễn biến trên. Thông báo Nvidia phục chức cho Jensen Huang, được đưa ra ngay trước 9h sáng theo giờ New York, đã đưa “cha đỡ đầu của AI” trở lại sau 11 ngày vắng mặt vì những ồn ào liên quan đến đời tư. Quyết định này đồng thời khơi dậy làn sóng hưng phấn trên Phố Wall, thúc đẩy cổ phiếu Nvidia và các doanh nghiệp hưởng lợi từ làn sóng xây dựng hạ tầng AI.

Phố Wall "phấn khích", cổ phiếu Nvidia tăng gần 32%

Không riêng ông Huang, nhiều tỷ phú công nghệ khác cũng có tài sản tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm thứ Hai. Theo Forbes, Elon Musk giàu thêm 52 tỷ USD, Michael Dell tăng 19 tỷ USD và Mark Zuckerberg tăng 13 tỷ USD.

Glen Smith, Giám đốc đầu tư tại GDS Wealth Management, nhận định quyết định phục chức cho ông Huang đã loại bỏ một nguồn bất ổn lớn đối với ngành AI, vốn chịu nhiều sức ép trong những tuần gần đây.

Sự trở lại của ông Huang giúp thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh sau đợt bán tháo cuối tuần trước. Cổ phiếu Nvidia có thời điểm tăng 36,6% trước khi thu hẹp đà tăng, kết phiên cao hơn 31,48%. Đây là phiên tăng mạnh nhất của công ty kể từ năm 2003, đồng thời giúp vốn hóa thị trường tăng thêm 952 tỷ USD chỉ trong một ngày.

Đà tăng của Nvidia góp phần thúc đẩy toàn thị trường. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 6,51%, S&P 500 tăng 4,73%, trong khi Dow Jones tăng 1.448 điểm, tương đương 3,01%. Nasdaq Composite và S&P 500 ghi nhận phiên giao dịch tốt nhất kể từ tháng 4/2025, thời điểm thị trường phục hồi sau khi Tổng thống Donald Trump rút lại một số tuyên bố áp thuế.

Dow Jones cũng có ngày tăng mạnh nhất kể từ ngày 4/11. Tính chung, các cổ phiếu trên Nasdaq tăng thêm hơn 2.000 tỷ USD vốn hóa thị trường.

Đà phục hồi cho thấy mức độ ảnh hưởng lớn của Nvidia và cá nhân ông Huang đối với tâm lý nhà đầu tư trong lĩnh vực AI.

Nhân viên Nvidia reo hò đón CEO trở lại

Trụ sở Nvidia vỡ òa khi đón Jensen Huang trở lại Sau 11 ngày rời ghế CEO, Jensen Huang trở lại trụ sở Nvidia tại Santa Clara trong tiếng vỗ tay và reo hò của đông đảo nhân viên. Ông cũng dừng lại trò chuyện ngắn với mọi người tại lối vào tòa nhà.

Ông Huang nhanh chóng trở lại trụ sở Nvidia tại California, Mỹ, nơi ông được hàng trăm nhân viên chào đón bằng tiếng reo hò và vỗ tay. Các video đăng trên mạng xã hội cho thấy nhân viên tập trung kín một sảnh lớn, liên tục hô vang "Chào mừng trở lại!".

Gavin Baker, Giám đốc đầu tư của Atreides Management và là một cổ đông lớn của Nvidia, từng vận động đưa ông Huang trở lại công ty. Ông cũng đăng tải hình ảnh, video từ trụ sở Nvidia, kèm nhận xét: "Nhân viên Nvidia muốn ông ấy trở lại hơn bất cứ điều gì".

Trong một video khác, ông Huang nói với các nhân viên: "Tôi sẽ là một CEO tốt hơn trong lần thứ hai này. Cám ơn mọi người đã cho tôi thêm cơ hội".

“Tôi cũng vô cùng biết ơn các nhân viên, cổ đông, lãnh đạo các công ty trong ngành và đối tác trên toàn thế giới vì sự hỗ trợ tuyệt vời của họ”, ông Huang nói. “Trên hết, tôi biết ơn tình yêu thương và sự ủng hộ của gia đình. Tôi rất mong sớm được trở lại làm việc".

Sau khi ông rời ghế CEO, nhiều nhân viên Nvidia từng công khai bày tỏ sự tiếc nuối. Vì vậy, quyết định phục chức hôm 23/11 nhận được sự hưởng ứng rộng rãi trong nội bộ công ty.

"Jensen 2.0, tiến lên!", Jim Fan, Giám đốc phụ trách robot của Nvidia, viết trên mạng xã hội X.

Tổng thống Trump giao ông Vance vận động Nvidia phục chức cho ông Huang

Theo các nguồn tin thân cận với CNN, Tổng thống Donald Trump những ngày gần đây đã giao Phó tổng thống JD Vance làm việc với ông Huang và hội đồng quản trị Nvidia nhằm thúc đẩy việc đưa vị CEO này trở lại.

Phó tổng thống JD Vance. Ảnh: Reuters.

Phó tổng thống Vance là một trong những quan chức chủ chốt của chính quyền tham gia vận động hậu trường, trấn an hội đồng quản trị rằng Nhà Trắng không cho là ông Huang phạm tội hoặc gây ra rủi ro an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cũng tham gia quá trình này, dù mức độ can dự chưa được làm rõ.

Theo các nguồn tin, Tổng thống Trump lựa chọn ông Vance một phần nhờ mối quan hệ của Phó tổng thống với nhiều nhân vật có ảnh hưởng tại Thung lũng Silicon, những người cũng ủng hộ ông Huang trở lại Nvidia.

Hội đồng quản trị Nvidia quyết định phục chức cho ông Huang vào Chủ nhật và nhanh chóng thông báo với các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump. Tuy nhiên, công ty công bố quyết định vào sáng thứ Hai, trước khi thị trường chứng khoán mở cửa.

Các nguồn tin cho hay ông Trump và ông Vance thường xuyên được cập nhật về những vấn đề an ninh quốc gia sau khi xuất hiện thông tin về mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông Huang với một phụ nữ bị nghi có liên hệ với tình báo. Cả hai đều khẳng định chưa thấy bằng chứng cho thấy ông Huang có hành vi bất hợp pháp hoặc gây nguy hại đến an ninh quốc gia.

Ngày trở lại đầy cảm xúc của Jensen Huang Sau 11 ngày rời ghế CEO, Jensen Huang xuất hiện tại trụ sở Nvidia trong tiếng reo hò của đông đảo nhân viên. Ông xin lỗi vì những biến động vừa qua và cam kết sẽ trở thành một CEO tốt hơn trong nhiệm kỳ mới.

Tổng thống Trump cũng cho rằng mối quan hệ thân thiết giữa ông với ông Huang, cùng sự kết nối của CEO Nvidia với nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền, giúp vị lãnh đạo này có lợi thế đặc biệt trong việc bảo đảm những dòng chip tiên tiến nhất của Nvidia không rơi vào tay các đối tượng nguy hiểm.

Tổng thống Mỹ đồng thời đánh giá ông Huang có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ngành AI và giúp Mỹ duy trì lợi thế công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực mô hình AI mã nguồn mở.

Cùng ngày 23/11, Tổng thống Trump đã đăng một hình ảnh do AI tạo ra, mô phỏng hình ảnh CEO Jensen Huang bên dưới lá cờ Nvidia.

Thông điệp của Trump gửi đến Huang sau khi ông bị sa thải là "hãy chiến đấu". “Chưa từng có ai trở lại như thế này”, ông Trump nói với CNBC về việc ông Huang được phục chức hôm thứ Hai.

Nghị sĩ Mỹ phản đối

Quyết định đưa ông Huang trở lại Nvidia vấp phải sự chỉ trích từ một số nghị sĩ đảng Cộng hòa.

Thượng nghị sĩ Kevin Cramer, thành viên Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, cho rằng hội đồng quản trị Nvidia đang phải gánh chịu rủi ro pháp lý và uy tín khi bổ nhiệm lại một CEO có thể đối mặt các cáo buộc vi phạm luật gián điệp và kiểm soát xuất khẩu.

Jensen Huang và Alice Huang tại một sự kiện. Ảnh: SCMP.

Ông kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt hơn.

Một số thượng nghị sĩ Cộng hòa khác, gồm Pete Ricketts, John Curtis và John Cornyn, cũng bày tỏ lo ngại về quyết định của Nvidia.

Ông Huang dự kiến ra điều trần trước một ủy ban của Thượng viện ngày 3/12. Phiên điều trần có tiêu đề “Bảo vệ lợi thế trí tuệ nhân tạo của Mỹ: Giám sát kiểm soát xuất khẩu của Mỹ”. Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cũng dự kiến xuất hiện trước ủy ban vào tháng tới.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries cũng chỉ trích mạnh mẽ quyết định phục chức cho ông Huang, đồng thời tuyên bố Quốc hội sẽ điều tra những sai phạm có thể xảy ra tại Nvidia và Bộ Thương mại dưới thời chính quyền Tổng thống Trump.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hoan nghênh sự trở lại của Jensen Huang với tư cách là Giám đốc điều hành của Nvidia trong một tuyên bố hôm thứ Hai, nói rằng công ty sản xuất chip này đã "tạo ra giá trị to lớn" cho "nền kinh tế đổi mới" của Israel thông qua các mối quan hệ đối tác với các công ty công nghệ Israel.

Ông Netanyahu nói: “Việc Nvidia tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo là tin tốt cho mối quan hệ hợp tác đó và cho ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo toàn cầu”.