Financial Times ngày 26/11 đưa tin, Nvidia đã yêu cầu các đối tác sản xuất ngừng vận chuyển máy chủ tích hợp chip của hãng tới Malaysia, Singapore, Thái Lan và Indonesia.

Động thái này diễn ra sau khi quy định xuất khẩu mới của Mỹ có hiệu lực từ tuần trước, yêu cầu các lô hàng chip tiên tiến tới một số quốc gia Đông Nam Á phải được cấp phép.

Theo Reuters, các đối tác sản xuất máy chủ của Nvidia, trong đó có Dell và Supermicro, đã thông báo với khách hàng tại 4 quốc gia nói trên rằng hãng không cho phép vận chuyển các đơn hàng tích hợp chip của Nvidia.

Việc tạm dừng giao hàng có thể ảnh hưởng đến các doanh nghiệp đang đầu tư vào năng lực tính toán AI tại Đông Nam Á, khu vực thu hút ngày càng nhiều dự án trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ động thái này chỉ mang tính tạm thời hay sẽ kéo dài.

Bo mạch chủ của mẫu Surface Laptop Ultra tích hợp chip RTX Spark mới của Nvidia được trưng bày tại sự kiện Microsoft Windows & Surface ở San Francisco, bang California, Mỹ, ngày 7/10/2026. Ảnh: Reuters.

Các quy định mới cho thấy Mỹ đang mở rộng phạm vi giám sát hoạt động xuất khẩu chip tiên tiến, trong bối cảnh Washington lo ngại công nghệ AI có thể được chuyển hướng sang Trung Quốc thông qua các quốc gia trung gian, theo The New York Times.

Đông Nam Á ngày càng có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, đồng thời trở thành điểm đến của nhiều dự án trung tâm dữ liệu và hạ tầng điện toán đám mây. Singapore và Malaysia là những thị trường đáng chú ý trong lĩnh vực này.

Đối với Nvidia, động thái này đặt ra thêm thách thức trong việc duy trì hoạt động cung ứng tại các thị trường quốc tế, đồng thời bảo đảm tuân thủ những quy định xuất khẩu ngày càng nghiêm ngặt của Mỹ.

Chứng khoán toàn cầu bật tăng

Giá cổ phiếu đồng loạt tăng khi giới đầu tư tại châu Âu và châu Á theo dõi đà phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ trên Phố Wall sau nhiều phiên biến động mạnh, theo Bloomberg.

Chỉ số Stoxx 600 của châu Âu tăng 1,7%, trong khi chỉ số chứng khoán châu Á tăng 0,9%, hướng tới phiên tăng điểm thứ hai trong 11 phiên giao dịch gần nhất. Đà phục hồi diễn ra sau khi lực mua gia tăng vào cuối phiên tại Mỹ, giúp Nasdaq 100 thoát khỏi ngưỡng thị trường giá xuống (bear market) trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn. Hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq 100 cùng tăng 0,8% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm.

Cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà tăng tại nhiều thị trường. Hai nhà sản xuất chip nhớ lớn là SK Hynix và Kioxia Holdings ghi nhận diễn biến tích cực tại châu Á. Các chỉ số thiên về công nghệ của Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc đều tăng hơn 2%. Tại châu Âu, cổ phiếu ngành khai khoáng dẫn dắt thị trường, trong khi nhóm công nghệ cũng tăng hơn 2%.

Tượng bò tót tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Sự trở lại của dòng tiền vào nhóm cổ phiếu liên quan đến AI là tín hiệu tích cực sau một tháng 11 đầy khó khăn. Thị trường biến động mạnh kể từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, trong khi những bất ổn về nhân sự lãnh đạo tại Nvidia càng làm gia tăng áp lực bán tháo, đẩy nhiều chỉ số chính vào vùng điều chỉnh.

Marija Veitmane, chuyên gia tại State Street Global Markets, nhận định. “Tâm lý thị trường đã suy yếu, nhưng các yếu tố cơ bản vẫn không thay đổi. Khi định giá cổ phiếu công nghệ ngày càng trở nên hấp dẫn, chính đợt bán tháo có thể đang tạo tiền đề cho một nhịp đảo chiều”.

Tâm lý chấp nhận rủi ro được cải thiện cũng thể hiện qua diễn biến của giá đồng, khi kim loại này tăng hơn 2% so với mức đáy 11 tháng. Giá dầu Brent lần đầu tiên vượt 95 USD/thùng trong vòng một tuần. Trong khi đó, giá trái phiếu chính phủ châu Âu giảm khi nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn suy yếu.

Về nhân sự tại Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Pablo Hernández de Cos của Tây Ban Nha được dự kiến sẽ kế nhiệm Christine Lagarde trên cương vị Chủ tịch khi bà rời nhiệm sở vào tháng 2.

Theo Joachim Klement tại Panmure Liberum, nhà đầu tư vẫn cần thận trọng với cổ phiếu, đặc biệt khi thị trường chưa xuất hiện chất xúc tác đủ rõ ràng để duy trì đà phục hồi của nhóm công nghệ. Khả năng Mỹ tăng lãi suất trong tháng tới cũng có thể đẩy chi phí vốn lên cao hơn, gây thêm áp lực cho các khoản đầu tư vào AI.

“Thật khó hiểu vì sao vẫn có nhà đầu tư sẵn sàng mua vào khi giá giảm”, ông nói. “Phiên giao dịch ngày thứ Sáu sẽ là phép thử thực sự để xác định liệu đà phục hồi có thể duy trì hay không”.

Nadège Dufossé, Giám đốc bộ phận đầu tư đa tài sản tại Candriam, cho rằng vẫn còn quá sớm để nhà đầu tư đặt cược theo một xu hướng cụ thể. Bà đang chờ đợi những tín hiệu từ thị trường tín dụng để đánh giá liệu áp lực trên thị trường chứng khoán có trở nên nghiêm trọng hơn hay không.

“Thị trường tín dụng đến nay vẫn ổn định, đó là một tín hiệu tích cực”, bà nói. “Chừng nào kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp còn duy trì ổn định, đồng thời Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngừng tăng lãi suất trong năm tới, tôi cho rằng thị trường chứng khoán vẫn có khả năng đi lên”.