Ảnh minh hoạ: Dado Ruvic/Reuters.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh mới đây, bà Colette Kress, người tạm thời thay thế ông Jensen Huang, cho biết Nvidia đã bán 2,4 tỷ USD chip Hopper được Mỹ cấp phép cho Trung Quốc trong quý kết thúc ngày 25/10.

Tuy nhiên, bà cho biết hiện Nvidia chưa có kế hoạch thực hiện thêm các lô hàng mới sang thị trường này.

"Trong dự báo kinh doanh của chúng tôi không có bất kỳ chip Hopper nào được cấp phép xuất khẩu. Hiện chúng tôi cũng không còn vận chuyển Hopper được cấp phép sang Trung Quốc", bà Kress cho biết.

Bà không giải thích nguyên nhân Nvidia dừng vận chuyển các bộ xử lý này, cũng như chưa xác nhận việc tạm ngừng chỉ mang tính tạm thời hay sẽ kéo dài vô thời hạn.

Dòng chip Hopper của Nvidia bao gồm H200, một trong những bộ xử lý mạnh mẽ được sử dụng để huấn luyện và vận hành các mô hình AI tiên tiến.

Mỹ bắt đầu áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc từ năm 2022, sau đó tiếp tục siết chặt các hạn chế nhằm ngăn Bắc Kinh tiếp cận những bộ xử lý có năng lực tính toán cao.

Tuy nhiên, sau cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ cho phép Nvidia bán chip H200 cho những khách hàng Trung Quốc đáp ứng các điều kiện được phê duyệt.

Đến tháng 1 năm nay, Washington nới lỏng chính sách cấp phép với dòng chip H200, cho phép xem xét từng hồ sơ xin xuất khẩu riêng biệt, tùy thuộc vào các điều kiện về an ninh.

Quyết định này được đưa ra sau nhiều tháng vận động hành lang của ông Jensen Huang. Tuy nhiên, ông Huang mới đây đã từ chức trong bối cảnh phải đối mặt với những cáo buộc liên quan đến các mối quan hệ tình ái.

Mỹ đã phê duyệt việc bán chip H200 cho 10 doanh nghiệp Trung Quốc, trong đó có Alibaba, Tencent và ByteDance, công ty mẹ của TikTok.

Tuy nhiên, kể từ đó, Bắc Kinh lại hạn chế nhập khẩu dòng chip này. Trung Quốc cũng đang tìm cách giảm phụ thuộc vào công nghệ Mỹ, ngay cả khi các doanh nghiệp trong nước ngày càng cần thêm năng lực tính toán để phát triển và vận hành các hệ thống AI.

Chip H200 được TSMC, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, sản xuất tại Đài Loan cho Nvidia. Theo thỏa thuận xuất khẩu, các lô chip đủ điều kiện nhập khẩu vào Mỹ trước khi được chuyển tiếp sang Trung Quốc còn phải chịu mức thuế 25%.

Đầu tháng này, Reuters đưa tin khoảng 600.000 chip H200 đang được lưu kho tại Hồng Kông, chờ được vận chuyển vào Trung Quốc đại lục sau khi Bắc Kinh không chấp thuận các hồ sơ xin nhập khẩu với số lượng lớn.

Một số tập đoàn Internet lớn của Trung Quốc đã mua được khoảng 10.000 chip H200 trong những tháng gần đây, theo nguồn tin của Reuters.