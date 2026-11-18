Gian hàng của Nvidia trong khu vực công nghệ số tại Triển lãm Chuỗi cung ứng quốc tế Trung Quốc (CISCE) lần thứ 3 ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 14/7/2025. Ảnh: Tân Hoa xã

Diễn biến mới cho thấy những trở ngại đối với hoạt động kinh doanh của Nvidia tại Trung Quốc trong bối cảnh Washington tiếp tục siết chặt kiểm soát xuất khẩu công nghệ bán dẫn tiên tiến.

Theo truyền thông Mỹ, phát biểu tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh với các nhà phân tích ngày 17/11, bà Colette Kress, Giám đốc điều hành lâm thời của Nvidia, cho biết trong quý III, công ty đã bán các sản phẩm trung tâm dữ liệu Hopper phiên bản được cấp phép sang Trung Quốc với tổng trị giá 2,4 tỷ USD.

Tuy nhiên, bà Kress khẳng định dự báo kinh doanh trong thời gian tới không tính đến bất kỳ sản phẩm trung tâm dữ liệu Hopper nào được cấp phép xuất khẩu sang Trung Quốc. Bà nhấn mạnh Nvidia hiện không còn vận chuyển các sản phẩm này tới thị trường Trung Quốc, song không nêu cụ thể nguyên nhân dẫn đến quyết định trên.

Động thái này đánh dấu thay đổi đáng chú ý trong hoạt động kinh doanh của Nvidia tại Trung Quốc. Trước đó, tập đoàn này đã nhiều lần vận động chính phủ Mỹ nới lỏng các hạn chế xuất khẩu nhằm duy trì khả năng tiếp cận một trong những thị trường công nghệ lớn nhất thế giới. Cựu giám đốc điều hành Jensen Huang, người vừa bị cách chức CEO Nvidia vào tuần trước sau khi có thông tin về nhiều mối quan hệ ngoài hôn nhân, cũng công khai ủng hộ việc cho phép Nvidia tiếp tục cung cấp các sản phẩm chip cho khách hàng Trung Quốc.

Từ lâu, Nvidia đã thúc đẩy chính quyền Mỹ cho phép xuất khẩu dòng chip Blackwell tiên tiến sang Trung Quốc. Tuy nhiên, đề nghị này không được Washington chấp thuận. Thay vào đó, Tổng thống Donald Trump chỉ cho phép bán một phiên bản của dòng chip Hopper, cụ thể là H200, cho thị trường này. Đây là dòng chip có công nghệ thấp hơn hai thế hệ so với dòng Rubin tiên tiến nhất hiện nay của Nvidia.

Trong khi đó, ngày 16/11, chính quyền Tổng thống Trump quyết định tăng cường kiểm soát hoạt động xuất khẩu bộ vi xử lý sang một số quốc gia. Theo đó, Washington hạn chế bán chip ra nước ngoài trong trường hợp các trung tâm dữ liệu mua thiết bị có kế hoạch cho phép các doanh nghiệp Trung Quốc truy cập từ xa vào những dòng chip và máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến. Quy định này cho thấy Mỹ không chỉ chú trọng kiểm soát việc chuyển giao trực tiếp các sản phẩm bán dẫn mà còn mở rộng giám sát cách thức tiếp cận và sử dụng năng lực tính toán AI từ bên ngoài lãnh thổ.

Những thay đổi trong chính sách kiểm soát xuất khẩu đang đặt Nvidia trước bài toán cân bằng giữa lợi ích kinh doanh và các yêu cầu an ninh quốc gia của Mỹ. Phát biểu về vấn đề này, ông Harvey Jones, người vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Nvidia, cho biết ban lãnh đạo công ty nhận thức rõ những thay đổi lớn trên thị trường do các yếu tố an ninh quốc gia tạo ra. Theo ông, người kế nhiệm vị trí điều hành công ty sẽ cần thận trọng trong việc định hướng hoạt động kinh doanh giữa bối cảnh nhiều biến động hiện nay.

Ngày 17/11, Nvidia cũng thông báo thành lập một ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị, chuyên trách các vấn đề an ninh quốc gia và kiểm soát xuất khẩu. Động thái này được xem là bước đi nhằm tăng cường giám sát và đánh giá những rủi ro liên quan đến chính sách xuất khẩu công nghệ, trong bối cảnh các quy định của Mỹ ngày càng tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh toàn cầu của tập đoàn.