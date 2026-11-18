Xu hướng này cho thấy máy tính lượng tử đang từng bước được đưa vào môi trường nghiên cứu và tính toán hiệu năng cao (HPC), thay vì chỉ hoạt động trong các hệ thống thử nghiệm độc lập. Tuy nhiên, việc kết nối phần cứng lượng tử với hạ tầng siêu máy tính truyền thống vẫn đặt ra những thách thức về tích hợp phần mềm, quản lý tài nguyên và điều phối khối lượng công việc.

Tại SC26, NVIDIA công bố mở rộng khả năng hỗ trợ bộ xử lý lượng tử của Slurm, hệ thống quản lý và lập lịch khối lượng công việc mã nguồn mở được cộng đồng phát triển. Động thái này nhằm đơn giản hóa quá trình kết nối các bộ xử lý lượng tử với hệ thống siêu máy tính, tạo điều kiện để các nhà khoa học tiếp cận năng lực tính toán lượng tử thông qua những công cụ và quy trình quen thuộc.

GIẢM RÀO CẢN TÍCH HỢP BỘ XỬ LÝ LƯỢNG TỬ VÀO SIÊU MÁY TÍNH

Slurm hiện được nhiều trung tâm siêu máy tính sử dụng để quản lý các tác vụ tính toán khoa học. Việc mở rộng hỗ trợ QPU giúp các trung tâm này có thể đưa bộ xử lý lượng tử vào quy trình lập lịch và quản lý tài nguyên đang vận hành, thay vì phải xây dựng một hệ thống phần mềm riêng cho từng loại phần cứng.

Trước đây, mỗi lần tích hợp một bộ xử lý lượng tử mới vào trung tâm siêu máy tính, các đơn vị thường phải đối mặt với một bài toán phần mềm riêng. Sự khác biệt giữa các nhà sản xuất phần cứng và hệ thống HPC khiến quá trình kết nối khó có thể tái sử dụng, làm tăng thời gian và chi phí triển khai.

Với bản mở rộng mới, Slurm kế thừa những kết quả hợp tác trước đó với IBM, Pasqal và cộng đồng máy tính lượng tử, cho phép các nhà sản xuất QPU xây dựng một giao diện thống nhất để kết nối phần cứng với nhiều trung tâm siêu máy tính. Việc tích hợp được thực hiện thông qua một tệp cấu hình đơn giản, giúp giảm yêu cầu phát triển các giải pháp riêng biệt cho từng hệ thống.

Nền tảng này cũng hỗ trợ các giao diện QRMI và QDMI, vốn được sử dụng trong hệ sinh thái máy tính lượng tử. Nhờ đó, các nhà sản xuất có thể tái sử dụng phần tích hợp đã phát triển trên nhiều hệ thống triển khai khác nhau, trong khi các trung tâm HPC có thể bổ sung bộ xử lý lượng tử vào hạ tầng hiện hữu mà không phải thay đổi toàn bộ quy trình quản lý tài nguyên.

Theo NVIDIA, khả năng mở rộng mới đang được các doanh nghiệp và tổ chức trong lĩnh vực máy tính lượng tử tiếp nhận, trong đó có Alice & Bob, IBM, IQM, Pasqal, Quantinuum và MQSC.

Việc đưa QPU vào cùng hệ thống điều phối với các tài nguyên tính toán truyền thống cũng có ý nghĩa đối với quá trình phát triển ứng dụng khoa học. Các nhà nghiên cứu có thể triển khai những ứng dụng kết hợp tính toán lượng tử và tính toán cổ điển, sử dụng các nền tảng như NVIDIA CUDA-Q, trong khi Slurm đảm nhiệm việc điều phối quyền truy cập vào các tài nguyên xử lý cần thiết.

Phiên bản Slurm 26.11 dự kiến được phát hành vào cuối tháng 11/2026.

MỞ RỘNG NỀN TẢNG TÍNH TOÁN LAI LƯỢNG TỬ - GPU

Việc mở rộng Slurm là một phần trong định hướng phát triển nền tảng mở của NVIDIA dành cho hệ thống siêu máy tính kết hợp lượng tử và GPU. Trong đó, CUDA-Q đóng vai trò nền tảng cho hoạt động tính toán lai giữa máy tính lượng tử và máy tính cổ điển.

Tại SC26, NVIDIA đồng thời giới thiệu các bản cập nhật trên nhiều thành phần của nền tảng, tập trung vào sửa lỗi lượng tử, phát triển thuật toán, điều khiển phần cứng và tăng tốc quá trình nghiên cứu.

Đối với lĩnh vực sửa lỗi lượng tử (QEC), CUDA-Q QEC được mở rộng nhằm hỗ trợ các nhà nghiên cứu nhanh chóng xây dựng nguyên mẫu và thử nghiệm những phương pháp mới. Một trong những bổ sung đáng chú ý là máy chủ giải mã (decoder server), cùng bộ giải mã TCBP-JOBS được NVIDIA cho biết có tốc độ nhanh hơn 13.000 lần so với phương pháp tiêu chuẩn trong ngành.

Trong khi đó, CUDA-Q được bổ sung các thành phần nguyên thủy (primitives) phục vụ phát triển hệ thống chịu lỗi (fault-tolerant computing). Đây là những công cụ nền tảng giúp các nhà phát triển ứng dụng xây dựng và biên dịch chương trình theo những điều kiện thực tế hơn của hệ thống lượng tử.

NVIDIA cho biết Phòng thí nghiệm Máy gia tốc Quốc gia Fermi (Fermilab) đã sử dụng CUDA-Q để thực hiện các nghiên cứu chỉ trong 3 tuần, trong khi những nghiên cứu tương tự trước đây thường mất khoảng 5 tháng.

Ở cấp độ phát triển ứng dụng, CUDA-Q Algorithms cung cấp các thành phần có thể tái sử dụng, giúp các nhà phát triển xây dựng ứng dụng lượng tử. Những năng lực mới tập trung vào thiết kế quy trình đưa dữ liệu vào mạch lượng tử, đồng thời bổ sung các công cụ chuyên biệt cho những bài toán hóa học và khoa học vật liệu.

Với các nhà phát triển phần cứng, CUDA-Q Pulse cung cấp lớp công cụ để thiết kế và điều chỉnh các xung điều khiển (pulse) nhằm kiểm soát qubit trên bộ xử lý lượng tử. Nền tảng này cũng hỗ trợ sử dụng GPU để tăng tốc quá trình tạo ra các xung điều khiển, vốn là một khâu quan trọng trong hoạt động vận hành QPU.

Hệ sinh thái công nghệ xung quanh nền tảng này cũng đang được mở rộng. Quantum Motion đã tích hợp khung tính toán hóa học QUICHE với CUDA-Q. Trong khi đó, Altera và Oxford Quantum Circuits phối hợp thiết kế bộ điều khiển dựa trên FPGA, kết nối hoạt động điều khiển và đọc kết quả qubit với GPU thông qua NVQLink.

Ở quy mô siêu máy tính, QunaSys đã sử dụng thư viện cuQuantum cùng 1.024 GPU NVIDIA Hopper trên hệ thống ABCI-Q để mô phỏng hơn 300 triệu phép toán lượng tử, đạt độ chính xác hóa học đối với mô hình gồm 4 nguyên tử hydro.

Các nhà nghiên cứu NVIDIA cũng sử dụng siêu máy tính JUPITER để mô phỏng hệ thống 104 qubit trong điều kiện có nhiễu thực tế. Kết quả mô phỏng được sử dụng để kiểm tra các thiết kế hệ thống chịu lỗi trước khi chúng được chế tạo thành phần cứng thực tế.