Khi chuẩn bị phát biểu trước các nhà đầu tư vào tối 18/11, CEO tạm quyền Colette Kress cùng tân Chủ tịch Harvey Jones của Nvidia có hai mục tiêu. Thứ nhất là ngăn đà lao dốc. Tiếp đó là thuyết phục Phố Wall về tương lai của Nvidia sau khi không còn Jensen Huang.

Có vẻ bà đã thành công - ít nhất là ở thời điểm hiện tại, và đó cũng là kết quả tốt nhất có thể kỳ vọng, theo Bloomberg.

“Đà tăng trưởng của chúng tôi là có thật. Nhu cầu đang tăng tốc. Nguồn cung đang mở rộng. Khách hàng và đối tác vẫn đồng hành cùng chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm được”, CEO tạm quyền Colette Kress phát biểu trong cuộc họp trực tuyến với các nhà đầu tư. Bà khẳng định hoạt động tại trụ sở ở Santa Clara vẫn diễn ra “như thường lệ”.

Nvidia đang chuẩn bị cho tương lai sau khi Huang rời đi. Ảnh: Reuters.

Nhu cầu không biến mất

Cổ phiếu Nvidia tăng tới 5% trong giao dịch ngoài giờ sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh quý III tài khóa vượt dự báo trên mọi chỉ tiêu. Nvidia dự báo doanh thu quý hiện tại có thể đạt tới 133,9 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với dự báo của giới phân tích.

Kress cũng trấn an các nhà đầu tư rằng “tham vọng của công ty sẽ không thay đổi”, đồng thời nâng dự báo tăng trưởng doanh thu trong năm tài khóa 2028 - bắt đầu từ tháng 2 - lên 75%, so với mức 70% trước đó.

Tuy nhiên, khoảng thời gian tạm yên sóng gió này khó có thể giúp đảo ngược những tổn thất do hành động của vị CEO tiền nhiệm gây ra. Hơn 800 tỷ USD đã bị thổi bay khỏi giá trị vốn hóa của Nvidia trong những ngày kể từ khi Huang thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân. Nếu tính từ mức đỉnh hồi đầu tháng 10, con số thiệt hại thậm chí lên tới 2.000 tỷ USD.

Dù vậy, thông điệp Nvidia gửi tới các nhà đầu tư là: “Hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra như thường lệ”.

Kress nhấn mạnh các mối quan hệ trong chuỗi cung ứng của công ty vẫn được duy trì ổn định, đặc biệt là với đối tác quan trọng nhất - Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), đơn vị sản xuất những dòng chip hàng đầu của Nvidia.

CEO tạm quyền Colette Kress. Ảnh: Nvidia/Reuters.

“Chúng tôi đã liên hệ với khách hàng, nhà cung cấp và đối tác của mình, tất cả đều hoàn toàn ủng hộ chúng tôi”, Kress nói. “Khách hàng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với triển vọng kinh doanh và việc giúp đỡ chúng tôi vượt qua giai đoạn này”.

Mặc dù Huang là nhân vật kiệt xuất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo với tầm ảnh hưởng sâu rộng trên toàn cầu, Nvidia vẫn là trung tâm của hệ sinh thái AI. Khách hàng của họ, từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn đến những phòng thí nghiệm tiên phong như OpenAI và Anthropic, vẫn luôn cần đến công nghệ và vốn đầu tư của Nvidia, CNBC đánh giá.

Mặc dù Huang đã ra đi, “nhưng nhu cầu không biến mất theo ông ấy”, nhà phân tích Dan Ives của Yorkville Ives nhận định.

Thách thức và cách tiếp cận mới

Thông điệp xuyên suốt cuộc họp gần đây là Nvidia đang chuẩn bị cho tương lai sau khi Huang rời đi.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh khả quan khó có thể làm giảm bầu không khí đầy kịch tính đang bao trùm công ty AI quan trọng bậc nhất nước Mỹ.

Huang chọn đúng ngày Nvidia công bố kết quả kinh doanh để phá vỡ im lặng kể từ khi từ chức, qua đó phát đi tín hiệu rằng ông sẵn sàng quay trở lại công ty.

Đến nay, bản kiến nghị ông quay lại đã có hơn 195.000 chữ ký. Tuy nhiên, chưa rõ có bao nhiêu chữ ký trong số này là xác thực.

Làn sóng ủng hộ Huang mạnh mẽ đến mức Balaji Srinivasan, một nhà đầu tư công nghệ nổi tiếng, còn đề xuất Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể viện dẫn Đạo luật Sản xuất Quốc phòng để đưa Huang trở lại vị trí lãnh đạo. Lý do là tầm quan trọng của công ty đối với lợi thế cạnh tranh của Mỹ trong lĩnh vực AI và an ninh quốc gia.

Dù vậy, trong cuộc họp với các nhà đầu tư, Jones ngay từ những phút đầu đã khẳng định đơn từ chức của Huang được hội đồng quản trị nhất trí chấp thuận và hội đồng “không có ý định bổ nhiệm Jensen trở lại vị trí CEO”.

Một lý do có thể là những rắc rối của Nvidia, cũng như vai trò của Huang trong đó, mới chỉ bắt đầu lộ diện.

Huang đã đồng ý báo cáo trước Quốc hội Mỹ trong một phiên họp kín vào ngày 1/12. Tổng cố vấn pháp lý của Nvidia, Tim Teter, sẽ xuất hiện vào ngày hôm sau. Cả hai sẽ bị chất vấn về số chip Nvidia trị giá 7 tỷ USD được cho là đã được chuyển đến các công ty nước ngoài thông qua một công ty có liên hệ với Alice Huang.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cũng đang điều tra những thông tin Nvidia công bố với công chúng, theo Wall Street Journal.

Nvidia dự báo doanh thu quý hiện tại có thể đạt tới 133,9 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, Kress đã thể hiện khả năng trấn an các nhà đầu tư rằng công ty vẫn nằm trong tay những người đủ năng lực điều hành, trong lúc phải đối mặt với hàng loạt thách thức.

Trong phiên hỏi đáp hôm 18/11, bà nhận được nhiều câu hỏi về cách Nvidia sẽ xử lý các cam kết bảo đảm tài chính trong tương lai dành cho đối tác cung cấp dịch vụ điện toán đám mây. Đây là một phần quan trọng trong mô hình kinh doanh do Jensen Huang xây dựng nhằm bán được càng nhiều chip càng tốt.

Trong quý trước, Kress từng bảo vệ hoạt động mà một số nhà phê bình gọi là “tài trợ vòng tròn” (circular financing).

Bà cho rằng Nvidia cần đầu tư những khoản tiền lớn vào hạ tầng AI vì các khoản đầu tư này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của “một trong những công nghệ quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại”. Bà cũng khẳng định số tiền Nvidia rót vào các doanh nghiệp mua chip của mình sẽ mang lại lợi ích và khoản thu hồi lớn hơn nhiều trong tương lai.

Tuy nhiên, hôm 18/11, Kress đưa ra quan điểm thận trọng hơn. Bà cảnh báo một số cam kết bảo đảm tài chính do Nvidia đứng ra thu xếp sẽ “không còn tồn tại” nếu các dự án trung tâm dữ liệu liên quan bị trì hoãn hoặc không thể tìm được nguồn vốn bổ sung.

Bà cho biết trong thời gian tới, Nvidia sẽ “cân nhắc kỹ lưỡng” và duy trì “kỷ luật” trong việc phân bổ vốn. Bà cũng lưu ý rằng Nvidia còn “nhiều việc phải làm để đánh giá liệu đó có phải là những khoản đầu tư phù hợp mà chúng tôi cần thực hiện hay không”.