Nvidia mất 330 tỷ USD sau bê bối ngoại tình của Jensen Huang

Khoảnh khắc CEO Nvidia Jensen Huang hôn má Alice Huang Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Jensen Huang và Alice Huang hôn nhẹ lên má nhau sau bữa tối cùng các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ tại Đài Loan (Trung Quốc) hồi tháng 5/2025. Sau đó, hai người cùng lên một chiếc xe và rời đi.

Cổ phiếu Nvidia giảm mạnh ngay đầu phiên giao dịch ngày 9/11 tại New York, sau khi CEO Jensen Huang thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân.

Diễn biến này khiến giới đầu tư lo ngại trước thông tin công ty mở cuộc điều tra về ông Huang.

"Thổi bay" 335 tỷ USD vốn hóa

Có thời điểm, cổ phiếu Nvidia giảm gần 7,5%, xuống còn 172,75 USD, so với mức 186,64 USD khi kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước. Theo tính toán ban đầu, đà giảm khiến hãng mất khoảng 335 tỷ USD vốn hóa, đưa giá trị thị trường xuống còn khoảng 4.160 tỷ USD, từ mức 4.500 tỷ USD, theo Guardian.

Trong phiên, cổ phiếu Nvidia có lúc giảm tới 8,8% trước khi thu hẹp đà mất giá, chốt ngày ở mức thấp hơn khoảng 4,3%. Vốn hóa công ty giảm khoảng 192 tỷ USD.

Tính từ mức đỉnh cách nay một tháng, cổ phiếu Nvidia đã mất khoảng 25% giá trị. Riêng tuần trước, mã này xóa sạch toàn bộ mức tăng từ đầu năm.

Đáng chú ý, diễn biến tiêu cực của Nvidia diễn ra trong khi thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh.

Ngày 9/11, Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đồng loạt tăng điểm. S&P 500 tăng 2,35%, ghi nhận phiên giao dịch tốt nhất kể từ tháng 4, trong khi Nasdaq tăng 2,7%, mạnh nhất kể từ tháng 7.

Trước đó, Nasdaq Composite đã bước vào vùng điều chỉnh hôm 5/11, sau khi giảm hơn 10% so với mức đỉnh thiết lập một tháng trước. Chỉ số này phục hồi trong hai phiên giao dịch cuối tuần và đầu tuần, lấy lại một phần điểm số đã mất.

Nvidia cho biết hội đồng quản trị đã mở cuộc điều tra độc lập nhằm xác minh những thông tin liên quan đến ông Huang. Trong tuyên bố hôm 8/11, công ty khẳng định chưa có cơ sở để tin rằng an ninh quốc gia hoặc bí mật công nghệ của Nvidia bị xâm phạm, nhưng sẽ xem xét toàn bộ thông tin hiện có.

Trong thông điệp gửi nhân viên, ông Huang cũng khẳng định cam kết bảo vệ Nvidia và góp phần bảo đảm an ninh quốc gia Mỹ. Tổng thống Donald Trump ngày 9/11 cho biết Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang xem xét vụ việc.

Theo các nhà phân tích của Citi, giới đầu tư đang tập trung hai vấn đề: liệu cuộc điều tra có phát hiện tình tiết nghiêm trọng đe dọa vị trí CEO của ông Huang hay không, và vụ việc có kéo theo những hệ lụy pháp lý, quy định ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Nvidia.

Bất ổn xuất hiện trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ vốn chịu sức ép từ lo ngại các tập đoàn chi quá nhiều tiền cho AI nhưng chưa chứng minh được hiệu quả đầu tư tương xứng.

Giới đầu tư cũng đang đánh giá nguy cơ các dự án xây dựng trung tâm dữ liệu tại Mỹ chậm lại sau chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Những biến động tại Nvidia, doanh nghiệp có vai trò lớn trong ngành AI, vì thế càng khiến tâm lý thị trường thêm thận trọng.

Tương lai Nvidia gắn chặt với Jensen Huang?

Ông Jensen Huang thành lập Nvidia năm 1993 và đưa công ty lên sàn chứng khoán năm 1999. Dưới sự lãnh đạo của ông, Nvidia chuyển mình từ một nhà sản xuất chip phục vụ ngành công nghiệp trò chơi điện tử thành doanh nghiệp giữ vị trí trung tâm trong cuộc đua AI toàn cầu, theo CNN.

Nvidia là một trong những hãng tiên phong phát triển bộ xử lý đồ họa (GPU), ban đầu được thiết kế để nâng cao khả năng xử lý và chất lượng hình ảnh trong trò chơi điện tử. Đến thập niên 2010, các nhà nghiên cứu bắt đầu tận dụng sức mạnh tính toán của loại chip này để phát triển những ứng dụng AI.

Năm 2016, Nvidia cung cấp một siêu máy tính sử dụng chip của hãng cho OpenAI. Sáu năm sau, công ty này ra mắt ChatGPT, mở đầu làn sóng phổ biến AI tạo sinh trên toàn cầu.

Nhu cầu chip phục vụ AI tăng vọt giúp Nvidia trở thành nhà cung cấp chủ chốt cho các tập đoàn công nghệ. Chip của hãng hiện được sử dụng để vận hành nhiều mô hình trí tuệ nhân tạo, từ Claude của Anthropic đến Muse của Meta. Nvidia cũng tham gia hậu thuẫn các thương vụ đầu tư hạ tầng quy mô lớn phục vụ cuộc đua AI.

Jensen không chỉ đại diện cho Nvidia mà còn là gương mặt tiêu biểu cho triển vọng của ngành AI. Ảnh: Reuters.

Trong 4 năm kể từ khi ChatGPT ra mắt công chúng, cổ phiếu Nvidia tăng khoảng 1.250%. Năm ngoái, công ty trở thành doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới đạt vốn hóa 5.000 tỷ USD và hiện chiếm khoảng 7% giá trị chỉ số S&P 500.

Với vị thế đó, các báo cáo tài chính hàng quý của Nvidia thường được giới đầu tư theo dõi sát sao. Những phát biểu của ông Huang cũng nhiều lần tác động đáng kể đến diễn biến thị trường. CEO này không chỉ định hình chiến lược phát triển của công ty mà còn trở thành gương mặt đại diện cho triển vọng của ngành AI.

Ông Dan Ives, đối tác kiêm Giám đốc điều hành cấp cao tại Yorkville Ives & Co., nhận định thành công và tham vọng AI của Nvidia gắn chặt với việc ông Huang tiếp tục giữ vị trí CEO. Theo chuyên gia này, ông Huang là nhân vật không dễ thay thế.

Trong khi đó, ông Nigel Green, CEO tập đoàn tư vấn tài chính deVere Group, cho rằng ở thời điểm hiện tại, vụ việc vẫn chủ yếu là bê bối cá nhân. Tuy nhiên, nếu cuộc điều tra phát hiện những vấn đề nghiêm trọng hơn, áp lực bán cổ phiếu Nvidia có thể gia tăng.

Ông David Rosenberg, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Rosenberg Research, cũng nhấn mạnh vai trò đặc biệt của ông Huang đối với công ty. Theo ông, giống Elon Musk, vị CEO Nvidia không đơn thuần là người điều hành mà còn là gương mặt đại diện của doanh nghiệp. Chuyên gia này đánh giá đây có thể là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất Nvidia phải đối mặt trong lịch sử hơn 30 năm hoạt động.

Dù cổ phiếu Nvidia đã kém tích cực hơn một số đối thủ như Micron Technology và Marvell Technology trong năm nay, công ty vẫn giữ vị trí trọng yếu trong chuỗi cung ứng AI. Vì vậy, diễn biến cuộc điều tra không chỉ ảnh hưởng đến triển vọng của Nvidia mà còn có thể tác động đến tâm lý trên toàn thị trường công nghệ.

Nvidia dự kiến công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý vào ngày 17/11. Đây sẽ là một trong những mốc quan trọng để giới đầu tư đánh giá tình hình kinh doanh của hãng giữa lúc những bất ổn xoay quanh CEO Jensen Huang chưa được làm sáng tỏ.