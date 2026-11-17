Cổ phiếu Nvidia giảm mạnh ngày 16/11 khi những hệ lụy từ vụ bê bối ngoại tình của ông Huang tiếp tục diễn ra. Công ty sản xuất chip này đã mất hơn 2.000 tỷ USD vốn hóa thị trường kể từ khi đạt đỉnh vào ngày 6/10.

Trước đó, các đồng minh của ông Huang đang vận động để ông trở lại vị trí CEO, nhưng Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent lại kêu gọi tìm người ngoài thay thế ông và chỉ trích văn hóa doanh nghiệp . Ông Huang cũng sẽ phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ các nhà lập pháp trong tuần này.

Khi cổ phiếu Nvidia lao dốc sau những tiết lộ về đời tư và việc Jensen Huang từ chức CEO, một bộ phận nhà đầu tư cá nhân đã nhanh chóng tranh thủ mua vào.

Cơ hội mua vào hay canh bạc?

Chỉ trong 30 phút đầu phiên giao dịch ngày 12/11, nhóm này đã rót ròng 111 triệu USD vào cổ phiếu Nvidia, tạo nên khoảng thời gian giao dịch nửa giờ sôi động nhất từ trước đến nay của mã này.

Những nhà đầu tư trên cho rằng cổ phiếu Nvidia đang được bán với mức giá hấp dẫn. Có thời điểm trong tuần, giá cổ phiếu giảm 35% so với mức đỉnh kỷ lục thiết lập hồi tháng trước. Xét theo hệ số giá trên lợi nhuận mỗi cổ phiếu (P/E), Nvidia cũng được định giá thấp nhất từ trước đến nay so với chỉ số S&P 500.

Đây là ví dụ điển hình của chiến lược “bắt đáy” - mua cổ phiếu khi giá giảm sâu với kỳ vọng thị trường sẽ sớm phục hồi.

Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, kể từ đầu thế kỷ XXI, chỉ số S&P 500 từng ghi nhận 33 phiên giảm từ 4,4% trở lên. Gần như tất cả những đợt lao dốc này đều được nối tiếp bằng một phiên tăng ít nhất 3,4% trong vòng một tuần.

Việc ông Huang từ chức đã khiến vốn hóa thị trường Nvidia rơi xuống dưới mốc 4.000 tỷ USD. Ảnh: Bloomberg.

Đà bán tháo tăng mạnh trong tuần qua, khi bê bối liên quan đến Jensen Huang làm dấy lên lo ngại về tương lai lãnh đạo và triển vọng của tập đoàn.

Dù vậy, cổ phiếu Nvidia vẫn hấp dẫn những nhà đầu tư tin tưởng vào tiềm năng dài hạn của công ty. Trong 10 năm qua, mã này đã tăng hơn 7.000%, đồng thời trở thành cổ phiếu đóng góp lớn nhất vào đà tăng của chỉ số S&P 500 trong năm 2026.

Anna N’Jie-Konté, chuyên gia hoạch định tài chính được chứng nhận (CFP) kiêm CEO Poder Wealth Advisors, cho rằng việc nhận diện một cơ hội mua vào có tính toán khác với hành động đầu tư theo cảm tính.

Cuối tuần qua, cổ phiếu Nvidia đã giao dịch ở mức thấp nhất kể từ tháng 6/2025. Với những nhà đầu tư từng bỏ lỡ cơ hội mua cổ phiếu này và vẫn tin tưởng vào mô hình kinh doanh của công ty, đợt giảm giá có thể là cơ hội tiếp cận cổ phiếu ở mức định giá hấp dẫn hơn.

Một nhà đầu tư mua Nvidia trong đợt lao dốc nhận định phản ứng của thị trường là “một mức định giá sai lệch hoàn toàn”, đồng thời viện dẫn dự báo gần đây của Nvidia dự báo doanh thu tăng khoảng 70% trong năm tài chính 2028.

Tuy nhiên, mua cổ phiếu dựa trên triển vọng dài hạn khác với việc gom hàng vì kỳ vọng kiếm lời nhanh. Giá cổ phiếu vẫn có thể tiếp tục giảm và nhà đầu tư chỉ có thể xác định chính xác thời điểm thị trường chạm đáy khi nhìn lại.

Tỷ trọng vốn hóa thị trường trong chỉ số S&P 500, theo từng công ty, tính đến ngày 12/11. Ảnh: Bloomberg.

Theo Anna, mua vào khi giá giảm sâu thực chất vẫn là một hình thức canh thời điểm thị trường. “Đó là một hoạt động mang tính canh bạc. Nếu đã chấp nhận đánh cược, nhà đầu tư cần sử dụng số tiền mà họ không cần đến”, bà nhận định.

Chiến lược bắt đáy còn tiềm ẩn chi phí cơ hội, nhất là khi nhà đầu tư giữ tiền mặt quá lâu để chờ một đợt giảm giá. Trong cuốn sách Just Keep Buying, tác giả Nick Maggiulli so sánh hiệu quả của hai phương pháp: một nhà đầu tư có khả năng dự đoán chính xác mọi đợt giảm giá và mua đúng đáy, với một người đều đặn đầu tư một khoản tiền cố định mỗi tháng.

Kết quả cho thấy chiến lược bắt đáy kém hiệu quả hơn phương pháp đầu tư định kỳ trong hơn 70% các giai đoạn 40 năm được khảo sát, ngay cả khi nhà đầu tư có khả năng xác định chính xác thời điểm thị trường chạm đáy.

Dù theo dõi sát diễn biến của Nvidia, Anna cho biết những thông tin về bê bối của công ty không khiến bà thay đổi bất kỳ quyết định đầu tư nào trong tuần qua.

Bà cũng cảnh báo việc theo dõi thị trường liên tục có thể khiến nhà đầu tư đánh giá quá mức tầm quan trọng của những biến động ngắn hạn. Thay vì phản ứng trước mọi thông tin, nhà đầu tư nên duy trì góc nhìn dài hạn.

Trông chờ kết quả kinh doanh của Nvidia

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ biến động trái chiều trong phiên giao dịch sáng thứ Hai, sau một tuần đầy biến động trên Phố Wall. Giới đầu tư đang hướng sự chú ý đến báo cáo kết quả kinh doanh của Nvidia và kế hoạch IPO được kỳ vọng lập kỷ lục của Anthropic.

Hợp đồng tương lai Nasdaq-100 giảm hơn 1%. Cổ phiếu công nghệ giảm mạnh ở châu Á, đặc biệt là tại Đài Loan (Trung Quốc), nơi đối tác sản xuất của Nvidia, TSMC, đóng cửa giảm gần 6%.

Cổ phiếu Nvidia giảm 1,58% trong giao dịch trước giờ mở cửa, khi hãng sản xuất chip này chuẩn bị công bố kết quả kinh doanh quý III vào ngày 17/11.

Trước đó, Nvidia dự báo doanh thu quý III đạt khoảng 108 tỷ USD, tăng khoảng 12% so với quý II. Các nhà phân tích cũng kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận của công ty tăng gần 100% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, tâm điểm chú ý của giới đầu tư không chỉ nằm ở kết quả kinh doanh, mà còn ở triển vọng tăng trưởng và định hướng phát triển của Nvidia sau khi Jensen Huang rời ghế CEO. Khả năng duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ khi không còn nhà lãnh đạo lâu năm này được xem là yếu tố quan trọng đối với diễn biến cổ phiếu trong thời gian tới.

“Chúng tôi kỳ vọng Nvidia sẽ tiếp tục công bố kết quả kinh doanh vượt trội. Tuy nhiên, triển vọng tương lai mới là yếu tố có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết đối với giá cổ phiếu của công ty”, Kathleen Brooks, Giám đốc nghiên cứu tại XTB, nhận định.

Jensen Huang và Alice Huang tại triển lãm công nghệ thông tin Computex 2024 diễn ra ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) vào tháng 6/2024. Ảnh: Reuters.

Một số nghị sĩ Mỹ bày tỏ quan ngại về việc chip Nvidia được xuất khẩu cho một doanh nghiệp có liên hệ với cá nhân đang bị xem xét trong một vụ việc liên quan đến an ninh. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết FBI đang làm rõ những vấn đề liên quan đến ông Huang.

“Trong thời gian tới, các quy định kiểm soát xuất khẩu có thể được siết chặt đối với những quốc gia hoặc tổ chức bị xác định có liên quan đến việc đưa các mặt hàng thuộc diện hạn chế đến những bên không được phép tiếp cận. Điều này có thể ảnh hưởng đến doanh thu tương lai của Nvidia”, Brooks nhận định.

“Đây sẽ là một thách thức đáng kể đối với việc định giá cổ phiếu Nvidia, trong bối cảnh mã này vừa trải qua nhiều phiên biến động mạnh”, bà nói thêm.

Khoảnh khắc CEO Nvidia Jensen Huang hôn má Alice Huang Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Jensen Huang và Alice Huang hôn nhẹ lên má nhau sau bữa tối cùng các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ tại Đài Loan (Trung Quốc) hồi tháng 5/2025. Sau đó, hai người cùng lên một chiếc xe và rời đi.