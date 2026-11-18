Ủy ban do bà Suzanne Nora Johnson, cựu phó chủ tịch Goldman Sachs, làm chủ tịch và một số lãnh đạo cấp cao khác của Nvidia. Cơ quan mới chịu trách nhiệm giám sát các chính sách an ninh quốc gia, việc tuân thủ quy định kiểm soát xuất khẩu và quản lý rủi ro thương mại toàn cầu.

Cựu CEO Nvidia, ông Jensen Huang. Ảnh chụp màn hình.

Thông báo được đưa ra cùng ngày ông Jensen Huang lần đầu lên tiếng công khai kể từ khi rời vị trí giám đốc điều hành (CEO) và các cương vị khác tại công ty vào hôm 12/11. Ông bày tỏ sẵn sàng trở lại nếu hội đồng quản trị cho rằng điều đó có lợi nhất cho cổ đông và nhân viên.

"Kể từ khi tôi rời đi, tôi đã thấy rất nhiều lời kêu gọi từ nhân viên, nhà đầu tư, đối tác kinh doanh và khách hàng của Nvidia yêu cầu tôi trở lại làm CEO", ông Huang nói. Cựu lãnh đạo Nvidia cũng thừa nhận:

Tuy nhận được sự ủng hộ từ một số nhân vật tại Thung lũng Silicon và Tổng thống Mỹ Donald Trump, chủ tịch hội đồng quản trị mới Harvey Jones của Nvidia khẳng định trong cuộc họp với nhà đầu tư hôm 17/11 rằng họ không có kế hoạch tái bổ nhiệm ông Huang. Nvidia cũng đã thuê công ty Heidrick & Struggles để tìm kiếm CEO mới.

Bê bối của ông Huang liên quan đến việc ngoại tình với bà Alice Huang, cựu CEO Megaspeed có trụ sở tại Singapore và bị tình báo Mỹ nghi làm gián điệp cho nước ngoài. Ông Huang và cố vấn pháp lý Nvidia Tim Teter đã đồng ý điều trần trước Hạ viện Mỹ vào ngày 1/12 và 2/12.