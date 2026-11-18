Trong quý III, doanh thu của Nvidia đạt mức kỷ lục 115,8 tỷ USD - Ảnh minh họa

Kết quả kinh doanh quý III năm tài khóa 2027 (kết thúc ngày 25/10/2026) - bản công bố đầu tiên kể từ khi cựu Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang rời ghế nóng - đã phần nào giải tỏa tâm lý hoài nghi của Phố Wall về khả năng duy trì đà tăng trưởng của gã khổng lồ bán dẫn. Khép lại phiên giao dịch chính thức ngày thứ Ba với mức giảm nhẹ 0,4%, cổ phiếu Nvidia nhanh chóng đảo chiều, tăng khoảng 4% trong phiên giao dịch ngoài giờ ngay sau khi các chỉ số kinh doanh và định hướng tương lai được công bố.

Động lực từ dòng chip thế hệ mới Vera Rubin

Trong quý III, doanh thu của Nvidia đạt mức kỷ lục 115,8 tỷ USD, tăng 103% so với mức 57 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái và tăng 20% so với quý liền trước. Kết quả này vượt xa ngưỡng dự báo 109,1-109,3 tỷ USD của các tổ chức phân tích như LSEG và Visible Alpha, đánh dấu quý thứ 17 liên tiếp tập đoàn này vượt kỳ vọng doanh thu của giới đầu tư. Lợi nhuận ròng theo đó tăng 105%, lên 65,3 tỷ USD, đưa lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu điều chỉnh (non-GAAP) đạt 2,68 USD, cao hơn mức dự phóng 2,48 USD.

Động lực cốt lõi tiếp tục nằm ở mảng trung tâm dữ liệu (data center), với doanh thu 107,6 tỷ USD, tăng 110% so với cùng kỳ và chiếm tới 93% tổng nguồn thu toàn tập đoàn. Tâm điểm của đợt tăng trưởng này là quá trình đẩy mạnh triển khai các hệ thống máy chủ sử dụng nền tảng điện toán thế hệ mới nhất Vera Rubin.

Triển vọng ngắn hạn lẫn trung hạn của Nvidia tiếp tục được củng cố bởi lượng đơn đặt hàng dồi dào. Trong quý IV, ban lãnh đạo kỳ vọng doanh thu đạt khoảng 130 tỷ USD (biên độ dao động 3%), cao hơn đáng kể so với mức đồng thuận 125,3 tỷ USD của thị trường, đi kèm biên lợi nhuận gộp điều chỉnh (non-GAAP) dự kiến duy trì ở mức 71-72%. Đáng chú ý, bà Colette Kress - Giám đốc Tài chính (CFO) kiêm CEO tạm quyền - đã nâng dự báo tăng trưởng doanh thu cho năm tài khóa 2028 từ 70% lên 75%.

Theo ông Nigel Green, CEO của deVere Group, những con số định hướng này mang ý nghĩa then chốt đối với giới đầu tư bởi chúng xác nhận rằng cả khu vực doanh nghiệp lẫn chính phủ đang coi hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) là khoản chi tiêu thiết yếu, tạo nền tảng cho chu kỳ đầu tư kéo dài nhiều năm.

Nếu các chỉ số tài chính phản ánh sức cầu không suy giảm, thì phần thuyết minh triển vọng lại hé lộ một bước ngoặt địa chính trị sâu sắc. CEO tạm quyền Colette Kress xác nhận trong quý III, Nvidia đã ghi nhận 2,4 tỷ USD doanh thu từ việc bán các sản phẩm chip Hopper có giấy phép sang Trung Quốc. Tuy nhiên, trong dự báo quý IV, hãng tuyên bố không còn đưa doanh thu từ dòng sản phẩm trung tâm dữ liệu Hopper có giấy phép vào kế hoạch và chính thức ngừng giao mặt hàng này sang thị trường tỷ dân.

Quyết định cắt đứt nguồn cung này đặt dấu chấm hết cho chuỗi nỗ lực duy trì hiện diện tại Trung Quốc mà cựu CEO Jensen Huang từng theo đuổi. Trước đó, dù dòng chip tối tân Blackwell chưa bao giờ được Washington cấp phép xuất khẩu, Tổng thống Donald Trump từng chấp thuận cho phép bán dòng chip Hopper (bao gồm thế hệ H200, vốn đi sau kiến trúc Rubin hai thế hệ). Tuy nhiên, thương vụ H200 đã rơi vào bế tắc khi vướng phải quy định hàng hóa phải trung chuyển qua Mỹ để chịu mức thuế 25%, khiến các khách hàng Trung Quốc phần lớn từ chối nhận hàng trước khi Nvidia đi đến quyết định dừng cung cấp hoàn toàn.

Động thái của Nvidia diễn ra song song với làn sóng siết chặt kiểm soát xuất khẩu mới từ chính quyền Mỹ, bao gồm cả việc hạn chế các trung tâm dữ liệu quốc tế cho phép doanh nghiệp Trung Quốc truy cập hạ tầng tính toán từ xa. Tổ chức tài chính Jefferies từng ước tính các rào cản pháp lý này có thể khiến Nvidia mất từ 44 đến 62 tỷ USD doanh thu trung tâm dữ liệu trong năm tới. Dù vậy, bà Kress khẳng định lượng đơn hàng tồn đọng (backlog) khổng lồ của dòng chip Vera Rubin đủ sức bù đắp toàn bộ khoảng trống từ thị trường Trung Quốc mà không làm suy giảm mục tiêu doanh thu tổng thể.

Về mặt thể chế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Harvey Jones thừa nhận bối cảnh thị trường hiện nay đang bị chi phối mạnh mẽ bởi các động lực an ninh quốc gia, đòi hỏi người kế nhiệm chiếc ghế CEO phải điều hướng cực kỳ thận trọng. Để chuẩn hóa hoạt động tuân thủ, Hội đồng quản trị Nvidia đã thành lập một ủy ban chuyên trách về an ninh quốc gia và kiểm soát xuất khẩu nhằm tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng Mỹ.

Phép thử cho “triều đại” hậu Jensen Huang

Sự chuyển dịch chiến lược sang ưu tiên tuyệt đối các tiêu chuẩn an ninh quốc gia của Washington cũng lý giải cho thái độ cứng rắn của Hội đồng quản trị Nvidia trong cuộc chuyển giao quyền lực. Ông Harvey Jones xác nhận ông Jensen Huang đã “tự nguyện từ chức” vào ngày 12/11 và khẳng định Hội đồng quản trị “không có ý định đưa ông Jensen trở lại làm CEO”.

Tuyên bố dứt khoát này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Huang đăng tải thông điệp trên mạng xã hội X, bày tỏ sẽ “vinh dự” quay lại điều hành nếu điều đó phục vụ lợi ích của cổ đông, nhân viên, công ty và nước Mỹ. Bằng việc khép lại cánh cửa trở lại của nhà sáng lập, Hội đồng quản trị Nvidia đã cho thấy sự độc lập trong quản trị bất chấp những sức ép được cho là đến từ Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Mọi thông tin về hoàn cảnh từ chức cũng như các cuộc điều tra nội bộ liên quan hiện vẫn được ông Jones giữ kín và chỉ cam kết công bố “khi phù hợp”.

Trong giai đoạn chuyển giao, bà Colette Kress giữ vai trò ổn định tâm lý nội bộ và thị trường với thông điệp hệ thống vẫn “vận hành như bình thường”, đồng thời khẳng định tham vọng và nhịp độ đổi mới của tập đoàn không thay đổi. Ở thượng tầng, Hội đồng quản trị đã giao nhiệm vụ cho hãng săn đầu người cấp cao Heidrick & Struggles tìm kiếm tân CEO với tiêu chí kỹ lưỡng và không vội vã.

Dưới góc nhìn phân tích dài hạn, công ty nghiên cứu IDC nhận định cung và cầu hạ tầng AI trong ngắn hạn gần như đã được định hình rõ nét qua lượng đơn hàng hiện hữu, giúp Nvidia miễn nhiễm trước các xáo trộn nhân sự tức thời. Tuy nhiên, bài toán đường dài của tập đoàn sẽ nằm ở năng lực duy trì lộ trình đột phá công nghệ và tái thiết lập mạng lưới quan hệ tài chính - thương mại vốn gắn liền với dấu ấn cá nhân của ông Jensen Huang suốt nhiều thập kỷ.

Trước mắt, mọi sự chú ý của giới đầu tư và cơ quan quản lý sẽ đổ dồn về ngày 1/12 tới, thời điểm cựu CEO Jensen Huang dự kiến làm việc với Quốc hội Mỹ. Cuộc làm việc xoay quanh nghi vấn liệu các thực thể Trung Quốc có đang lách luật để tiếp cận công nghệ bán dẫn tiên tiến của Mỹ hay không sẽ là phép thử quan trọng tiếp theo, không chỉ đối với cá nhân nhà sáng lập mà còn với bức tường lửa tuân thủ pháp lý mà ban lãnh đạo mới của Nvidia đang nỗ lực dựng lên.