Nvidia lao dốc, Nasdaq mất điểm phiên cuối tuần

Phố Wall khép lại phiên 13/11 trong sắc đỏ tại Nasdaq và S&P 500 khi áp lực bán cổ phiếu công nghệ gia tăng, bất chấp Dow Jones vẫn giữ được đà tăng nhẹ - ảnh: AP

Nvidia trở thành tâm điểm gây sức ép lên Phố Wall

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/11, thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến phân hóa khi nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục chịu áp lực bán, trong khi chỉ số Dow Jones vẫn duy trì được sắc xanh nhẹ. Những bất ổn liên quan đến Nvidia và triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng.

Các chỉ số S&P 500 giảm 30,73 điểm, tương đương 0,4%, xuống 7.561,67 điểm. Nasdaq Composite mất 229,82 điểm, tương đương 0,9%, còn 25.136,27 điểm. Trái lại, Dow Jones Industrial Average tăng 50,46 điểm, tương đương 0,1%, lên 52.347,55 điểm. Chỉ số Russell 2000 đại diện cho nhóm doanh nghiệp vốn hóa nhỏ giảm 8,57 điểm, tương đương 0,3%, xuống 2.790,49 điểm.

Diễn biến trên cho thấy dòng tiền vẫn có xu hướng thận trọng với những cổ phiếu công nghệ có định giá cao, trong bối cảnh triển vọng của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) xuất hiện thêm những yếu tố bất định.

Nvidia tiếp tục là tâm điểm chú ý của thị trường sau thông tin Giám đốc điều hành Jensen Huang từ chức được công bố trước đó. Theo Reuters, cổ phiếu hãng sản xuất chip này giảm khoảng 2% trong phiên, kéo dài chuỗi sáu tuần giảm liên tiếp là chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 10/2012.

Thông tin về việc Hội đồng quản trị Nvidia cân nhắc lựa chọn lãnh đạo mới, trong đó có Rene Haas, Giám đốc điều hành Arm Holdings, càng khiến giới đầu tư quan tâm đến định hướng quản trị và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Không chỉ Nvidia, áp lực bán còn lan rộng sang nhiều cổ phiếu bán dẫn và doanh nghiệp liên quan đến hạ tầng trung tâm dữ liệu. Nhóm cổ phiếu công nghệ vì thế trở thành lực cản lớn đối với Nasdaq và S&P 500 trong phiên cuối tuần.

Lạm phát và kỳ vọng tăng lãi suất tiếp tục chi phối tâm lý

Bên cạnh diễn biến của nhóm công nghệ, dữ liệu lạm phát tiếp tục là yếu tố quan trọng tác động đến quyết định đầu tư. Theo Reuters, Bộ Lao động Mỹ cho biết, chỉ số giá sản xuất (PPI) trong tháng 10 tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù mức tăng thấp hơn dự báo của thị trường, đây vẫn là mức tăng theo năm mạnh nhất kể từ tháng 11/2022.

Số liệu này cho thấy áp lực giá cả trong nền kinh tế Mỹ chưa thực sự được kiểm soát. Điều đó khiến kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed tiếp tục nghiêng theo hướng thắt chặt, bất chấp một số tín hiệu tích cực từ dữ liệu kinh tế.

Thị trường hiện gần như đã tính đến khả năng Fed tăng lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12. Thậm chí, xác suất tăng mạnh 0,5 điểm phần trăm cũng được giới đầu tư đưa vào các kịch bản giao dịch, dù khả năng này còn thấp.

Những phát biểu từ các quan chức Fed trong tuần càng củng cố tâm lý thận trọng. Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco Mary Daly cho biết bà nghiêng về khả năng cần tăng lãi suất chính sách, trong khi Chủ tịch Fed chi nhánh Boston Susan Collins cũng cảnh báo chính sách tiền tệ thắt chặt hơn có thể cần thiết để ứng phó với lạm phát cao.

Trong bối cảnh đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng, tạo thêm sức ép đối với các cổ phiếu tăng trưởng, đặc biệt là nhóm công nghệ vốn nhạy cảm với biến động lãi suất. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến dòng tiền chưa sẵn sàng quay trở lại mạnh mẽ với các cổ phiếu có định giá cao.

Một diễn biến đáng chú ý khác là cổ phiếu hàng không giảm trong những phút cuối phiên sau khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ban hành lệnh tạm dừng các chuyến bay khởi hành trên phạm vi toàn quốc do sự cố liên lạc trong hệ thống kiểm soát không lưu. Chỉ số ngành hàng không NYSE Arca giảm 1,4%.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu công nghệ vẫn giữ được sắc xanh. Microsoft tăng 0,2% sau khi sự cố gián đoạn trên diện rộng ảnh hưởng đến các dịch vụ Outlook và Teams bắt đầu được khắc phục. Tuy nhiên, diễn biến tích cực riêng lẻ này chưa đủ bù đắp sức ép từ nhóm bán dẫn và các doanh nghiệp liên quan đến AI.

Dù giảm điểm trong phiên cuối tuần, bức tranh chung của thị trường chứng khoán Mỹ vẫn có những điểm sáng. Theo AP, cả bốn chỉ số lớn đều ghi nhận mức tăng trong tuần, đánh dấu tuần tăng đầu tiên kể từ đầu tháng 10.

Cụ thể, S&P 500 tăng 2,5% trong tuần, Dow Jones tăng 2,1%, Nasdaq tăng 2,3% và Russell 2000 tăng 1,3%. Đáng chú ý, S&P 500 và Nasdaq đã chấm dứt chuỗi bốn tuần giảm liên tiếp, cho thấy lực cầu vẫn hiện diện sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài.

Tính từ đầu năm đến hết phiên 13/11, S&P 500 tăng 10,5%, Dow Jones tăng 8,9%, Nasdaq tăng 8,2% và Russell 2000 tăng 12,4%. Những con số này cho thấy xu hướng tăng trung hạn của thị trường chưa hoàn toàn bị phá vỡ, dù áp lực điều chỉnh đang xuất hiện rõ hơn ở nhóm cổ phiếu công nghệ.

Phiên 13/11 vì vậy cho thấy thị trường Mỹ đang bước vào giai đoạn phân hóa rõ nét hơn. Dù các chỉ số vẫn duy trì mức tăng tích cực trong tuần, những bất ổn quanh Nvidia, áp lực lãi suất và định giá cổ phiếu công nghệ có thể tiếp tục khiến dòng tiền thận trọng. Khả năng duy trì đà phục hồi sẽ phụ thuộc đáng kể vào việc các doanh nghiệp công nghệ có thể củng cố niềm tin của nhà đầu tư bằng triển vọng tăng trưởng và lợi nhuận thực chất hay không.