Rạng sáng ngày 18/11 (giờ Việt Nam), Nvidia đã công bố kết quả kinh doanh quý III năm tài chính 2027, kết thúc ngày 25/10/2026.

Theo đó, tập đoàn sản xuất chip của Mỹ ghi nhận doanh thu đạt 116 tỷ USD, tăng 103% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức doanh thu cao nhất từ trước đến nay được ghi nhận.

Lợi nhuận ròng đạt 65,3 tỷ USD, tăng 105% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu pha loãng đạt 2,7 USD, cao hơn gấp đôi mức 1,3 USD của cùng kỳ năm trước.

Động lực tăng trưởng chính vẫn đến từ mảng trung tâm dữ liệu. Bộ phận này mang về hơn 107 tỷ USD trong quý III, tăng 110% so với cùng kỳ và tăng 21% so với quý trước, chiếm khoảng 93% tổng doanh thu toàn tập đoàn.

Trong đó, nhóm khách hàng điện toán đám mây quy mô lớn (hyperscalers) đóng góp 60 tỷ USD, tăng 71%. Nhóm khách hàng điện toán đám mây AI, công nghiệp và doanh nghiệp mang về 47,5 tỷ USD, tăng tới 195%.

Cơ cấu này cho thấy nhu cầu đầu tư vào năng lực tính toán AI không chỉ đến từ những tập đoàn công nghệ lớn sở hữu các nền tảng điện toán đám mây, mà còn mở rộng sang các doanh nghiệp chuyên cung cấp hạ tầng AI và khách hàng công nghiệp.

Một trong những sản phẩm được Nvidia nhấn mạnh trong báo cáo lần này là nền tảng Vera Rubin. Tập đoàn cho biết đã tăng tốc sản xuất và bắt đầu giao các hệ thống Vera Rubin NVL72 cho đối tác, đánh dấu đợt triển khai sản phẩm nhanh nhất trong lịch sử công ty.

Các hệ thống này đang được triển khai tại những đối tác như CoreWeave, Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure và Nebius. Theo tài liệu thuyết trình kết quả kinh doanh, Vera Rubin đóng góp gần 20 tỷ USD doanh thu tăng thêm so với quý trước.

Ở mảng khác, doanh thu điện toán biên (Edge Computing) đạt 8,2 tỷ USD, tăng 42% so với cùng kỳ. Nvidia cho biết doanh số máy trạm Blackwell và nhu cầu điện toán biên phục vụ các ứng dụng AI vật lý là những yếu tố hỗ trợ tăng trưởng.

Cam kết tài chính hàng trăm tỷ USD, biên lợi nhuận đối mặt sức ép

Không chỉ gây chú ý với kết quả kinh doanh, Nvidia còn đưa ra triển vọng doanh thu đầy tham vọng cho quý IV năm tài chính 2027. Doanh nghiệp dự báo doanh thu đạt khoảng 130 tỷ USD, cộng hoặc trừ 3%. Con số này tương đương mức tăng khoảng 12% so với quý III và cao hơn dự báo trước đó của nhiều nhà phân tích.

Nvidia nhấn mạnh dự báo trên không tính đến bất kỳ khoản doanh thu nào từ chip tính toán trung tâm dữ liệu bán sang Trung Quốc. Trong quý III, tập đoàn vẫn ghi nhận 2,4 tỷ USD doanh thu từ việc giao các sản phẩm Hopper cho thị trường này.

Tuy nhiên, điểm cần theo dõi nằm ở biên lợi nhuận gộp. Nvidia dự báo chỉ tiêu này trong quý IV sẽ giảm xuống 71-72%, thấp hơn mức 74,8% ghi nhận trong quý III. Theo giải trình của doanh nghiệp, biên lợi nhuận gộp đã giảm nhẹ trong quý vừa qua do quá trình đưa nền tảng Rubin vào sản xuất ban đầu.

Bên cạnh triển vọng kinh doanh, tài liệu giải trình của Nvidia gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cho thấy tập đoàn đang mở rộng các cam kết tài chính để bảo đảm nguồn cung và năng lực triển khai hạ tầng AI.

Tính đến ngày 25/10, tổng cam kết về nguồn cung và năng lực sản xuất của Nvidia đạt 390 tỷ USD, tăng 111 tỷ USD so với mức 279 tỷ USD cuối quý trước. Phần lớn mức tăng đến từ các thỏa thuận mua bộ nhớ trong nhiều năm nhằm bảo đảm nguồn linh kiện cho những thế hệ chip và hệ thống AI tiếp theo.

Cùng thời điểm, các thỏa thuận dịch vụ điện toán đám mây và thuê trung tâm dữ liệu của Nvidia đạt tổng cộng 102 tỷ USD, tăng từ 74 tỷ USD trong quý trước. Trong đó, 28 tỷ USD là cam kết dịch vụ đám mây và 74 tỷ USD liên quan đến các hợp đồng thuê trung tâm dữ liệu chưa được triển khai.

Ở chiều hoạt động kinh doanh, hàng tồn kho của Nvidia đạt 39,7 tỷ USD vào cuối quý III, tăng từ 31,6 tỷ USD quý trước. Doanh nghiệp cho biết mức tăng này nhằm chuẩn bị cho quá trình mở rộng sản xuất nền tảng Rubin. Khoản phải thu cũng lên 81 tỷ USD, với thời gian thu tiền bình quân tăng từ 60 ngày lên 64 ngày.

Dù vậy, khả năng tạo tiền của Nvidia vẫn rất lớn. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 48 tỷ USD, tăng gần gấp đôi so với mức 24 tỷ USD quý trước. Dòng tiền tự do đạt 43,8 tỷ USD. Trong khi đó, lượng tiền mặt, tương đương tiền và chứng khoán nợ có tính thanh khoản ở mức 53,5 tỷ USD, giảm từ 56,6 tỷ USD cuối quý trước. Nvidia lý giải sự sụt giảm này liên quan đến việc chi trả kỷ lục 28,1 tỷ USD cho cổ đông thông qua mua lại cổ phiếu và cổ tức trong quý.

Báo cáo quý III được công bố trong giai đoạn Nvidia có sự thay đổi đáng chú ý ở vị trí lãnh đạo. Jensen Huang, nhà đồng sáng lập và CEO lâu năm của tập đoàn, đã rời vị trí này ngày 12/11. Bà Colette Kress, Giám đốc tài chính, hiện đảm nhiệm vai trò CEO tạm quyền trong khi hội đồng quản trị tìm kiếm người kế nhiệm.

Theo Reuters, hội đồng quản trị Nvidia đã xác nhận không có ý định đưa ông Huang trở lại vị trí điều hành.