Kết quả kinh doanh quý III/2026 đã trở thành quý kinh doanh cuối cùng ông Jensen Huang giữ ghế CEO Nvidia. Ảnh: Reuters.

Theo CNBC, Nvidia vừa công bố kết quả kinh doanh quý III với doanh thu chạm mốc 115,84 tỷ USD, vượt xa con số kỳ vọng 109,10 tỷ USD trước đó. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu của nhà sản xuất chip nhớ này cũng đã tăng hơn gấp đôi so.

Trong báo cáo tài chính mới nhất, Nvidia cũng dự báo khoản doanh thu khổng lồ trong quý IV, dao động từ 126 tỷ USD đến 134 tỷ USD. Con số này vượt xa mức ước tính 125 tỷ USD mà giới phân tích kỳ vọng trước đó.

Bên cạnh đó, mức doanh thu dự báo này còn chưa tính đến bất kỳ khoản doanh thu bán chip trung tâm dữ liệu nào tại Trung Quốc.

Đặc biệt, tỷ suất lợi nhuận gộp điều chỉnh của hãng đã tăng lên mức 74,9%, so với 73,5% cùng kỳ năm trước, vượt qua cả mức dự báo 74,1% của Phố Wall, bất chấp áp lực từ giá bộ nhớ tăng cao.

Bên cạnh đó, quyền CEO Colette Kress cũng khẳng định doanh thu năm tài chính 2028 sẽ tăng 75% so với năm liền trước.

Dù vừa khép lại một quý III với kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, Nvidia vẫn bắt đầu cuộc họp trực tuyến với giới phân tích và nhà đầu tư bằng một lập trường cứng rắn.

Ngay từ đầu buổi cuộc họp, ban lãnh đạo tuyên bố từ chối mọi câu hỏi liên quan đến cựu CEO Jensen Huang, quyết tâm gác lại những lùm xùm cá nhân để hướng sự chú ý của Phố Wall vào các con số tài chính.

Đồng thời, Nividia khẳng định không hề có bất kỳ kế hoạch bổ nhiệm lại cựu CEO Jensen Huang, chấm dứt những đồn thổi trên thị trường trong suốt thời gian qua.

Chia sẻ về tầm vóc và đà tăng trưởng của tập đoàn, quyền CEO Colette Kress cho biết: "Đà phát triển của chúng tôi là có thật. Nvidia là một công ty xuất sắc, dẫn đầu về công nghệ, được thúc đẩy bởi sự đổi mới không ngừng của đội ngũ nhân sự".

Tuy nhiên, trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu Nvidia vẫn đang trải qua giai đoạn khó khăn.

Trong phiên giao dịch ngoài giờ gần nhất, cổ phiếu Nvidia đã bật tăng 4,5%, sau khi công ty công bố bản dự báo doanh thu vượt xa kỳ vọng của Phố Wall. Tuy nhiên, tính đến hết ngày thứ Ba, cổ phiếu của hãng đã giảm khoảng 17% so với đầu năm, đưa mức định giá lùi về mốc 3.800 tỷ USD.

Giới phân tích chỉ ra rằng, đà lao dốc của cổ phiếu Nvidia không đơn thuần đến từ những lùm xùm cá nhân xoay quanh cựu CEO Jensen Huang, mà còn bắt nguồn từ những áp lực trên toàn thị trường.

Tâm lý hoài nghi sự hạ nhiệt của làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), kết hợp cùng những biến động chính trị tại Washington sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng này, đang đặt ra những thử thách thực sự cho đà tăng trưởng dài hạn của hãng.