Ông Jensen Huang. (Nguồn: Minh Sơn/Vietnam+)

Ngày 17/11, Hội đồng quản trị Nvidia bác đề nghị trở lại vị trí Giám đốc điều hành (CEO) của nhà đồng sáng lập Jensen Huang, khép lại khả năng khôi phục chức vụ cho tỷ phú công nghệ này, bất chấp sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump và một số nhân vật tại Thung lũng Silicon.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Nvidia Harvey Jones cho biết Hội đồng đã nhất trí chấp thuận đơn từ chức của ông Huang và không có ý định bổ nhiệm lại ông.

Nvidia đang tìm kiếm CEO chính thức, nhưng sẽ không vội đưa ra quyết định khi chưa tìm được ứng viên phù hợp. Giám đốc tài chính Colette Kress hiện điều hành tập đoàn trong thời gian chuyển tiếp.

Trước đó cùng ngày, ông Huang tuyên bố sẵn sàng trở lại nếu HĐQT nhận thấy quyết định này có lợi cho cổ đông, nhân viên, tập đoàn và đất nước, đồng thời thừa nhận đã mắc “những sai lầm nghiêm trọng” trong đời sống cá nhân.

Tổng thống Trump trước đó bày tỏ không phản đối việc khôi phục chức vụ cho ông Huang, trong khi một số nhân vật công nghệ, trong đó có tỷ phú Elon Musk, cũng ủng hộ.

Bất chấp biến động nhân sự cấp cao, Nvidia công bố kết quả kinh doanh quý 3 (tháng 8-10) vượt dự báo của Phố Wall, với doanh thu đạt 116 tỷ USD, gấp đôi cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 2,70 USD, cao hơn mức dự báo 2,48 USD. Doanh thu mảng trung tâm dữ liệu tăng hơn gấp đôi lên 107,6 tỷ USD.

Tập đoàn dự báo doanh thu quý hiện tại, kết thúc vào tháng 1/2027, đạt 130 tỷ USD. Sau công bố, cổ phiếu Nvidia tăng 5,2% trong giao dịch ngoài giờ.

Nvidia cũng thành lập ủy ban mới thuộc Hội đồng quản trị để giám sát các vấn đề an ninh quốc gia và tuân thủ quy định thương mại toàn cầu. Ông Huang đã đồng ý tham gia các phiên làm việc với các ủy ban của Quốc hội Mỹ ngày 1/12./.