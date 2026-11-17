Cựu CEO Nvidia Jensen Huang

Theo các nguồn tin thân cận từ The Wall Street Journal, Reuters và CNBC, Hội đồng quản trị Nvidia hiện không thảo luận hay xem xét khả năng đưa ông Jensen Huang trở lại điều hành tập đoàn.

Thay vào đó, ban lãnh đạo công ty đang tập trung phối hợp cùng hãng luật Wachtell Lipton để điều tra các nghi vấn liên quan đến quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân của cựu CEO, nhằm xác định liệu những hành vi này có gây tổn hại đến an ninh quốc gia Mỹ hay làm rò rỉ bí mật công nghệ của công ty hay không.

Đồng thời, Hội đồng quản trị tập đoàn xác nhận đang tích cực lựa chọn đơn vị “săn đầu người” chuyên nghiệp để tìm kiếm gương mặt mới kế nhiệm tỉ phú Jensen Huang, trong lúc Giám đốc Tài chính Colette Kress tạm thời đảm nhận vai trò quyền CEO.

Trái ngược với lập trường dứt khoát từ Hội đồng quản trị, nhiều nhân viên và cổ đông vẫn bày tỏ mong muốn đưa ông Huang trở lại điều hành thông qua bản kiến nghị trực tuyến mang tên “Stand With Jensen” (Ủng hộ Jensen) với hơn 180.200 chữ ký.

Trong đó quy tụ nhiều nhân vật quyền lực như tỉ phú Elon Musk (CEO SpaceX), CEO Epic Games Tim Sweeney, Amjad Masad từ Replit, cùng khoảng 8.800 người tự nhận là nhân viên Nvidia và hơn 94.000 cổ đông.

Trước đó, Financial Times đưa tin ông Jensen Huang đã thảo luận với những người ủng hộ về khả năng tái xuất, nhưng cổ đông Brad Gerstner của Altimeter Capital nói với CNBC hôm 16.11 rằng ông Huang chưa từng trao đổi với ông về kế hoạch này, còn đại diện của cựu CEO từ chối bình luận.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không phản đối nếu ông Huang trở lại điều hành hãng chip hàng đầu; đồng thời cho rằng ông Huang đã “học được một bài học lớn”.

Ngược lại, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thẳng thắn kêu gọi Nvidia nên cải tổ ban lãnh đạo và tuyển dụng một CEO từ bên ngoài để tạo ra cuộc thay đổi mạnh mẽ.

Sự rời đi của vị thuyền trưởng lâu năm lập tức phủ bóng đen lên thị trường, khiến cổ phiếu Nvidia giảm 3,7% trong phiên giao dịch ngày 16.11 - ngay trước thềm công bố báo cáo tài chính quý III.