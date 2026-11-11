Nvidia không có phương án để thay thế Jensen Huang

Nvidia chưa có người kế nhiệm phù hợp vị trí của Jensen Huang. Ảnh: Bloomberg.

Theo CNBC, cổ phiếu Nvidia giảm hai phiên liên tiếp, trái ngược đà tăng của thị trường chứng khoán Mỹ. Diễn biến này khiến vốn hóa của công ty bốc hơi khoảng 190 tỷ USD.

Đợt bán tháo diễn ra sau khi CEO Jensen Huang công khai thừa nhận không chung thủy với vợ. Trong email gửi nhân viên ngày 8/11, Huang xác nhận hành vi ngoại tình và gửi lời xin lỗi tới gia đình cùng những người làm việc tại Nvidia. Ông nhận hoàn toàn trách nhiệm về hành vi cá nhân và cam kết hợp tác với cuộc điều tra. CEO Nvidia cũng khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện trách nhiệm điều hành công ty.

Nvidia quá phụ thuộc vào Jensen Huang

Hội đồng quản trị Nvidia cho biết chưa có bằng chứng cho thấy bí mật kinh doanh của Nvidia hoặc an ninh quốc gia Mỹ bị xâm phạm. Một nhóm thành viên độc lập sẽ giám sát quá trình xác minh với sự hỗ trợ của cố vấn pháp lý bên ngoài.

Tuy nhiên, diễn biến mới đã làm dấy lên câu hỏi về tương lai của Huang tại công ty do chính ông đồng sáng lập.

Theo CNBC, một trong những rủi ro lớn nhất của Nvidia là chưa có người kế nhiệm đủ sức thay thế Jensen Huang. Các nhà phân tích tại Melius Research cho biết họ từng kỳ vọng ông tiếp tục lãnh đạo Nvidia ít nhất 10 năm nữa. Vì vậy, khả năng CEO phải rời vị trí sớm có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh.

“Jensen chính là Nvidia. Nvidia chính là Jensen”, nhà phân tích Stacy Rasgon của Bernstein nhận xét.

Jensen Huang giữ vai trò trung tâm tại Nvidia. Ảnh: Bloomberg.

Theo Rasgon, Huang trực tiếp kiểm soát nhiều quyết định chiến lược và giữ vai trò trung tâm trong bộ máy điều hành. Ông có hàng chục lãnh đạo báo cáo trực tiếp, thay vì tổ chức nhiều tầng quản lý như các tập đoàn công nghệ lớn khác.

Cơ cấu này giúp CEO nắm sát hoạt động của công ty. Tuy nhiên, nó cũng khiến việc tìm kiếm người có đủ kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng để thay thế trở nên khó khăn.

Danh sách lãnh đạo cấp cao của Nvidia hiện có Giám đốc tài chính Colette Kress, nhà khoa học trưởng Bill Dally và Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần mềm Dwight Diercks.

Ông Jeffrey Sonnenfeld, giáo sư tại Trường Quản lý Yale, chỉ trích việc Nvidia chưa xác định rõ một ứng viên lãnh đạo thay thế. Theo ông, đây là thiếu sót đáng lo ngại trong công tác quản trị doanh nghiệp.

Trong khi đó, Timm Schulze-Melander, nhà phân tích tại Rothschild & Co. Redburn, nhận định Huang có thể phải rút khỏi vị trí CEO nếu cuộc điều tra phát hiện vấn đề nghiêm trọng hơn một mối quan hệ ngoài hôn nhân chưa được công bố.

Nhà đầu tư lo ngại tương lai Nvidia

Sức ép đối với Nvidia không dừng ở vấn đề kế nhiệm. Giới đầu tư còn đặt câu hỏi về khả năng giám sát của hội đồng quản trị đối với một CEO có ảnh hưởng quá lớn.

Theo Reuters, Huang nắm khoảng 3,6% cổ phần Nvidia nhưng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển và quan hệ với các đối tác. Ông là gương mặt đại diện cho làn sóng AI toàn cầu, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện công nghệ và trực tiếp quảng bá những dòng chip mới.

Nvidia có thể đối mặt rủi ro lớn nếu thay thế Jensen Huang. Ảnh: Bloomberg.

Vai trò này khiến mọi thay đổi liên quan đến Huang có thể tác động đến niềm tin của khách hàng, cổ đông và đối tác.

Nhà phân tích Dan Ives của Wedbush cho rằng Huang gần như không thể thay thế ở Nvidia. Tuy nhiên, ông thừa nhận khả năng hội đồng quản trị đưa ra quyết định nhân sự vẫn tồn tại, tùy thuộc kết quả điều tra.

Bê bối cũng xuất hiện khi cổ phiếu Nvidia đã chịu áp lực từ những lo ngại về mức chi tiêu khổng lồ cho hạ tầng AI.

Dù vậy, hội đồng quản trị Nvidia tiếp tục khẳng định tin tưởng Jensen Huang cùng đội ngũ điều hành. Công ty cũng chưa đưa ra thời hạn hoàn tất cuộc điều tra.