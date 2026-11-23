Ông Jensen Huang

Theo thông cáo của Nvidia, quyết định được đưa ra sau nhiều cuộc thảo luận trực tiếp với ông Jensen Huang. Hội đồng quản trị nhất trí về “sự thẳng thắn cũng như năng lực lãnh đạo Nvidia” của ông Huang.

Hội đồng quản trị cũng đã tham vấn các quan chức cấp cao Chính phủ Mỹ và tin tưởng việc ông Huang trở lại “không gây ra bất kỳ rủi ro an ninh quốc gia nào”.

Dù vậy, cuộc điều tra nội bộ của ủy ban thuộc Hội đồng quản trị vẫn tiếp tục cho đến khi có kết luận cuối cùng và ông Huang cam kết hợp tác đầy đủ.

Ông Harvey C. Jones tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Bà Colette Kress, người giữ chức CEO tạm quyền thời gian qua sẽ quay lại tập trung cho vị trí Giám đốc tài chính (CFO).

Ông Jones nhấn mạnh: “Hội đồng quản trị tin rằng ông Jensen là người phù hợp nhất để dẫn dắt Nvidia, và việc khôi phục chức vụ cho ông mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông, nhân viên, đối tác và khách hàng của chúng tôi”.

Ông Jones đồng thời cảm ơn bà Kress vì đã điều hành xuất sắc giai đoạn chuyển tiếp.

Chia sẻ về quyết định này, ông Jensen Huang cho biết vinh dự được trở lại dẫn dắt Nvidia vào thời điểm khởi đầu một cuộc cách mạng công nghiệp mới.

Ông cho biết đón nhận trọng trách với sự khiêm tốn sâu sắc nhất và một cam kết đổi mới, đồng thời cảm ơn Hội đồng quản trị, nhân viên, cổ đông, đối tác cùng gia đình và khẳng định “rất nóng lòng được quay lại làm việc”.

Ông Jensen Huang từ chức ngày 12-11 vừa qua giữa bê bối về các mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó có một nữ cựu lãnh đạo công ty Megaspeed tại Singapore bị Mỹ nghi hoạt động cho tình báo Trung Quốc. Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc này.

Trước đó ít ngày, ông Jones vẫn cho biết chưa có kế hoạch đưa ông Jensen Huang trở lại. Tuy nhiên, tối 22-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng bài trên Truth Social kêu gọi Nvidia phục chức lại cho ông Jensen Huang vì đó là điều tốt nhất cho công ty và cho cả nước Mỹ.

Ngay sau thông báo của Nvidia, cổ phiếu của tập đoàn tăng vọt hơn 25% trước giờ mở cửa.

Theo Nvidianews, CNN, CBS News