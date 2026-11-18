Quyết định từ chối phục chức và rủi ro an ninh

Mở đầu cuộc họp công bố báo cáo tài chính tối ngày 17/11, Chủ tịch Harvey Jones khẳng định hội đồng quản trị Nvidia đã nhất trí thông qua đơn từ chức của nhà sáng lập Jensen Huang và hoàn toàn không có ý định đưa ông trở lại vị trí điều hành. Đây là thông báo chính thức mới nhất từ ban lãnh đạo cấp cao của hãng công nghệ đối với tương lai của người từng giữ vai trò tổng giám đốc. Trước đó cùng ngày, cựu lãnh đạo Nvidia lần đầu tiên lên tiếng sau khi rời vị trí, bày tỏ sẵn sàng tiếp tục cống hiến nếu điều này phục vụ lợi ích của cổ đông, nhân viên, công ty và nước Mỹ.

Việc ông Huang đột ngột rời đi vào tuần trước xuất phát từ các lo ngại liên quan đến an ninh quốc gia và thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân. Sự việc gây chú ý đặc biệt khi có sự xuất hiện của bà Alice Huang, cựu lãnh đạo Megaspeed, người đang bị giới chức Mỹ điều tra về các liên hệ với tình báo Trung Quốc. Cùng với đó là việc phát hiện ít nhất một mối quan hệ khác với cấp dưới trực tiếp tại Nvidia. Một số cổ đông và nhân viên từng kỳ vọng công ty sẽ giữ ông lại trong thời gian chờ kết quả điều tra nhưng phán quyết mới nhất từ hội đồng quản trị đã dập tắt hoàn toàn khả năng này.

Theo kế hoạch, ông Huang sẽ ra điều trần trước Quốc hội Mỹ vào ngày 1/12 để làm rõ mối quan hệ với bà Alice Huang và các giao dịch bán chip cho Megaspeed. Giới chức Mỹ đánh giá công ty có trụ sở tại Singapore này tiềm ẩn nguy cơ an ninh nghiêm trọng. Một số nguồn tin lo ngại các lô chip mà Megaspeed đặt mua có thể đã được chuyển sang các tổ chức tại Trung Quốc để lách các lệnh kiểm soát xuất khẩu. Ngay lập tức, hội đồng quản trị Nvidia đã lập ủy ban giám sát an ninh quốc gia và kiểm soát xuất khẩu để rà soát toàn bộ quy trình tuân thủ nội bộ.

Lợi nhuận tăng vọt và kế hoạch chuyển giao

Bất chấp những biến động ở thượng tầng, bức tranh tài chính quý 3 của Nvidia tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc. Báo cáo cho thấy doanh thu và lợi nhuận quý đều tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, vượt qua mọi dự báo của giới phân tích tài chính. Giám đốc tài chính Colette Kress, người đang giữ vai trò tổng giám đốc tạm quyền, khẳng định lộ trình phát triển của doanh nghiệp vẫn đi đúng quỹ đạo. Bà nhấn mạnh định hướng đổi mới và những cam kết với khách hàng, đối tác cũng như cổ đông sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào.

Các chuyên gia tài chính đánh giá kết quả kinh doanh ấn tượng cùng thông điệp trấn an từ ban lãnh đạo mới đã củng cố niềm tin cho thị trường. Ông Thomas Monteiro, nhà phân tích cấp cao tại Investing, nhận định quá trình chuyển giao vị trí điều hành đang diễn ra có trật tự và không làm suy giảm giá trị doanh nghiệp. Chuyên gia này cho rằng đà tăng trưởng của hãng công nghệ vẫn sẽ được duy trì ổn định nếu hội đồng quản trị chọn đúng người lãnh đạo kế nhiệm.

Hiện tại, hội đồng quản trị đang xem xét các ứng viên cả từ bên trong lẫn bên ngoài để tìm kiếm người dẫn dắt chính thức. Trong thời gian chờ đợi, bà Colette Kress với kinh nghiệm 13 năm đảm nhiệm vị trí giám đốc tài chính tiếp tục điều hành toàn bộ hoạt động. Chủ tịch Harvey Jones khẳng định ban lãnh đạo đặt niềm tin tuyệt đối vào năng lực của bà Kress. Về các thông tin xoay quanh cuộc điều tra cựu lãnh đạo, hội đồng quản trị từ chối bình luận thêm và cho biết sẽ cung cấp thông tin công khai khi có kết luận chính thức.