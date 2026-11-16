Nvidia: Jensen Huang cân nhắc trở lại ghế CEO khi giới công nghệ vận động hội đồng quản trị

Theo Financial Times, nhà đồng sáng lập Jensen Huang đang cân nhắc quay lại vị trí CEO Nvidia chỉ vài ngày sau khi rời nhiệm sở. Nhiều đồng minh của ông tại Thung lũng Silicon đang gia tăng sức ép lên Hội đồng quản trị tập đoàn bán dẫn này để phục chức cho ông.

Financial Times đưa tin Jensen Huang muốn trở lại vị trí CEO Nvidia. Ảnh: Bloomberg

Ông Huang rời nhiệm sở trước các thông tin cho rằng ông có quan hệ ngoài hôn nhân với một phụ nữ bị nghi là điệp viên, cùng một nhân sự cấp dưới tại công ty. Đây là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng lãnh đạo chưa từng có tại đế chế chip trị giá 4.000 tỷ USD.

Kịch bản tái xuất được bàn bạc giữa lúc cuộc điều tra chưa kết thúc

Nhiều nguồn tin am hiểu sự việc cho biết ông Huang đã trực tiếp trao đổi với những người thân tín về khả năng trở lại. Việc này diễn ra trong khi một ủy ban độc lập của Hội đồng quản trị Nvidia vẫn đang điều tra hành vi của ông.

Một đồng minh của ông Huang cho biết nhóm lãnh đạo công nghệ tại Thung lũng Silicon đang lập một “phòng tác chiến”. Nhóm này vận động hành lang Hội đồng quản trị đưa ông trở lại ghế nóng và tìm kiếm sự hậu thuẫn từ Nhà Trắng. Nguồn tin khẳng định chiến dịch nhận được sự ủng hộ từ chính ông Huang.

“Tất cả những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới công nghệ bên ngoài các phòng thí nghiệm AI tiên phong đều yêu mến Jensen”, nguồn tin này nói.

Thư ngỏ, chữ ký và tiếng nói của giới đầu tư

Cuối tuần qua, chiến dịch công khai kêu gọi phục chức cho nhà sáng lập Nvidia thu hút sự chú ý lớn. Trang web chiến dịch Bring Jensen Back ghi nhận hơn 160.000 chữ ký.

Trong số những người ký vào bức thư ngỏ có CEO Tesla và SpaceX Elon Musk, CEO Epic Games Tim Sweeney và nhiều nhân viên đương nhiệm của Nvidia. Bức thư yêu cầu Hội đồng quản trị giữ lại ông Huang cho đến khi cuộc điều tra độc lập có kết luận chính thức.

Ở góc độ cổ đông tổ chức, ngày 13/11, nhà sáng lập quỹ Altimeter Capital Brad Gerstner và Giám đốc đầu tư quỹ Atreides Management Gavin Baker công bố thư ngỏ gửi Hội đồng quản trị Nvidia. Hai nhà đầu tư đề nghị ban lãnh đạo để ngỏ “mọi phương án, bao gồm cả khả năng trở lại của ông Jensen Huang”.

Họ viện dẫn thành công vượt bậc của ông Huang trong thời gian dài và sự bất ổn xung quanh quyết định ra đi đột ngột của ông.

Rào cản từ Washington và vấn đề uy tín cá nhân

Dù có sự hậu thuẫn từ giới công nghệ, nỗ lực đưa ông Huang trở lại được dự báo sẽ vấp phải phản đối quyết liệt từ các nhà hoạch định chính sách tại Washington. Phát biểu ngày 15/11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent kêu gọi một “cuộc cải tổ mạnh mẽ” trong bộ máy lãnh đạo Nvidia sau sự ra đi của ông Huang.

Đáng chú ý, ngay cả những đồng minh thân cận nhất cũng thừa nhận chưa tìm ra cách hữu hiệu để khôi phục uy tín cá nhân của ông. “Việc có quan hệ tình cảm với một nhân viên cấp dưới là hành vi đủ căn cứ để sa thải”, một nhân vật tham gia chiến dịch vận động phục chức cho ông Huang nhìn nhận.

Hiện chưa có kết luận chính thức từ ủy ban điều tra độc lập của Nvidia. Các thông tin nêu trên chủ yếu dựa vào nguồn tin ẩn danh mà Financial Times dẫn lại.