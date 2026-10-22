NVIDIA hợp tác với doanh nghiệp Israel phát triển AI dịch ngôn ngữ ký hiệu

Biểu tượng của tập đoàn công nghệ NVIDIA. Ảnh: Nvidia.com

Công nghệ này được kỳ vọng giúp người khiếm thính giao tiếp thuận tiện hơn, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào phiên dịch viên trong công việc và cuộc sống.

Theo trang tin công nghệ CTech ngày 21/10, Rylo, trước đây có tên Nagish, sẽ sử dụng hệ thống siêu máy tính và hạ tầng AI của NVIDIA để đẩy nhanh quá trình huấn luyện các mô hình nhận diện ngôn ngữ ký hiệu. Dự án được triển khai trên cơ sở công nghệ của công ty sign.mt, được Rylo mua lại chưa đầy một năm trước, với sự tham gia của nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Amit Moryossef đứng đầu.

Một trong những thách thức lớn của dự án là xử lý các chuyển động bàn tay, biểu cảm khuôn mặt và những sắc thái phức tạp trong giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Để giải quyết vấn đề này, nhóm nghiên cứu sử dụng công nghệ Cosmos Tokenizer của NVIDIA nhằm chuyển đổi dữ liệu video thành dạng biểu diễn số gọn nhẹ, phù hợp với các mô hình ngôn ngữ AI hiện đại.

Phương pháp này có thể giúp nâng cao hiệu quả nhận diện và dịch ngôn ngữ ký hiệu, đồng thời giảm nhu cầu tài nguyên tính toán.

Song song với dự án trên, Rylo ra mắt ứng dụng Rylo Desktop dành cho máy tính Mac, cho phép tự động chuyển lời nói thành phụ đề trực tiếp trong các cuộc họp trên Google Meet, Zoom và Microsoft Teams.

Ứng dụng có khả năng phân biệt người nói, hiển thị phụ đề theo nhiều hình thức và hỗ trợ người dùng nhập văn bản để AI chuyển thành giọng nói. Phiên bản thử nghiệm ban đầu được cung cấp miễn phí tại Mỹ.

Trước đó, Rylo đã phát triển dịch vụ điện thoại dành cho người khiếm thính, cho phép người dùng đọc nội dung cuộc gọi dưới dạng văn bản và phản hồi bằng chữ viết được chuyển thành giọng nói mà không cần người trung gian. Công ty cho biết đã được Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) cấp phép cung cấp dịch vụ này, với nguồn thu từ cơ chế hỗ trợ của cơ quan quản lý thay vì thu phí trực tiếp từ người sử dụng.

Theo Rylo, thị trường dịch vụ phiên âm và phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu hiện có quy mô khoảng 4 tỷ USD mỗi năm, song các công cụ hiện hành mới đáp ứng khoảng 5% nhu cầu tiềm năng do thiếu phiên dịch viên và chi phí dịch vụ cao.

Được thành lập năm 2022, Rylo đã huy động tổng cộng 101 triệu USD từ các nhà đầu tư và hiện có văn phòng tại Tel Aviv và New York. Công ty đặt mục tiêu đạt doanh thu 100 triệu USD vào cuối năm 2026 và nâng doanh thu thường niên lên mức 1 tỷ USD vào năm 2028.

Việc Rylo hợp tác với NVIDIA cho thấy AI đang mở rộng ứng dụng trong lĩnh vực hỗ trợ người khuyết tật, hướng tới khắc phục các rào cản giao tiếp và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ, việc làm cũng như các hoạt động xã hội của người khiếm thính.