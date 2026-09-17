Nvidia hạn chế AI của Anthropic, OpenAI vì lo bảo mật dữ liệu

Theo C114, trang tin chuyên ngành viễn thông và công nghệ thông tin của Trung Quốc, dẫn lại báo cáo của The Information, trang tin công nghệ của Mỹ, cho biết Nvidia, Palantir Technologies và Booz Allen Hamilton nằm trong số khách hàng doanh nghiệp đang hạn chế dùng mô hình AI tiên tiến của Anthropic và OpenAI do lo ngại cách nhà cung cấp xử lý dữ liệu độc quyền mà doanh nghiệp đưa vào.

Ảnh: Nvidia

Lý do Nvidia thận trọng xuất phát từ chính sách Anthropic công bố hồi tháng 6, cho phép lưu dữ liệu khách hàng trong 30 ngày để phát hiện hành vi lạm dụng. Anthropic khẳng định không sử dụng dữ liệu này để huấn luyện mô hình. Tuy nhiên, Nvidia và một số khách hàng doanh nghiệp vẫn lo ngại về rủi ro bảo mật nên tách dữ liệu nhạy cảm để xử lý độc lập

Với Nvidia, lời giải nằm ở việc phân tầng dữ liệu theo mức độ nhạy cảm. Nvidia sử dụng Fable cho những dự án ít nhạy cảm hơn, như phát triển phần mềm mã nguồn mở, trong khi chuyển các phần việc cơ mật nhất sang Nemotron, dòng mô hình độc quyền do chính Nvidia phát triển.

Theo C114, Booz Allen Hamilton, nhà thầu quốc phòng của Mỹ, cũng áp dụng biện pháp tương tự Nvidia và yêu cầu đối tác đưa vào hợp đồng những điều khoản bảo mật dữ liệu chặt chẽ hơn, trong khi nhà mạng viễn thông C Spire lựa chọn ràng buộc pháp lý khi ký thỏa thuận với cả OpenAI lẫn Anthropic, theo đó cấm hai công ty sử dụng dữ liệu của mình để huấn luyện mô hình, dù vẫn cho phép thu thập thông tin về cách người dùng khai thác công nghệ.

Nếu Nvidia chọn cách phân tầng dữ liệu thì hãng dược khổng lồ Novo Nordisk có cách làm thận trọng hơn, khi vẫn dùng Claude cho một số tác vụ nhưng cấm hoàn toàn việc nhập dữ liệu độc quyền vào mô hình.

Báo cáo cho biết Microsoft đã tận dụng tâm lý dè chừng của Nvidia và các khách hàng doanh nghiệp để chào bán môi trường đám mây độc lập, cho phép doanh nghiệp vận hành các mô hình AI trên những máy chủ được quản lý riêng mà không phải truyền dữ liệu người dùng ra bên ngoài cho nhà cung cấp.

Giải pháp của Microsoft đòi hỏi chi phí đầu tư lớn, nhưng vẫn thu hút một số khách hàng cân nhắc các đợt triển khai trị giá hàng triệu USD vì mang lại mức độ tách biệt dữ liệu chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp xử lý thông tin thuộc diện quản lý hoặc dữ liệu mật.

Từ Nvidia, Booz Allen Hamilton, C Spire đến Novo Nordisk, mỗi doanh nghiệp lựa chọn một cách dựng rào chắn riêng, nhưng đều cho thấy bảo mật dữ liệu đã trở thành điều kiện quan trọng trong quá trình lựa chọn mô hình AI. Riêng Nvidia có sẵn dòng Nemotron, giúp hãng chủ động phát triển phương án thay thế trong hệ sinh thái của mình, qua đó giảm phụ thuộc vào các mô hình bên ngoài.