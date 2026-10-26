NVIDIA gây sốt với đàn vịt robot công nghệ AI giá 399 USD

Bốn chú vịt robot nhỏ bé bất ngờ trở thành tâm điểm tại sự kiện GTC Berlin khi CEO NVIDIA Jensen Huang giới thiệu Microduck. Không sở hữu ngoại hình hầm hố như những cỗ máy công nghiệp, mỗi robot chỉ cao khoảng 25 cm, nặng chưa đến 1 kg và có giá 399 USD. Trên sân khấu, chúng lần lượt thực hiện các động tác ngồi xuống, đứng lên và nằm nghỉ theo khẩu lệnh của Jensen Huang. Màn trình diễn nhanh chóng thu hút sự chú ý, trong khi một chú vịt còn khiến khán giả bật cười vì chậm làm theo yêu cầu.

CEO NVIDIA Jensen Huang giới thiệu bốn robot Microduck tại sự kiện GTC Berlin. (Ảnh: NVIDIA)

Theo TechCrunch, Microduck ghi nhận hơn 20.000 đơn đặt trước chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài đáng yêu, sản phẩm không đơn thuần là đồ chơi công nghệ. Đây là dự án hợp tác giữa Hugging Face và Pollen Robotics, hướng đến việc cung cấp nền tảng robot mở để học sinh, sinh viên và nhà phát triển nghiên cứu cách máy móc học các kỹ năng vận động.

Điểm đáng chú ý nằm ở quy trình huấn luyện AI phía sau Microduck. Thay vì lập trình sẵn từng chuyển động của các khớp cơ khí, nhóm phát triển sử dụng hệ sinh thái NVIDIA để giúp robot học thông qua mô phỏng. Trong môi trường Isaac Sim, hệ thống có thể tạo ra nhiều tình huống giả lập, từ giữ thăng bằng đến phối hợp động cơ. Nhờ tận dụng năng lực tính toán trên đám mây, quá trình thử nghiệm và điều chỉnh mô hình được rút ngắn đáng kể, giúp AI tích lũy kinh nghiệm mà không cần thực hiện toàn bộ thử nghiệm trên robot vật lý.

Môi trường mô phỏng Isaac Sim hỗ trợ huấn luyện robot thực hiện các chuyển động trước khi triển khai lên phần cứng thật. (Ảnh: NVIDIA)

Dù vậy, mô hình hoạt động tốt trong môi trường ảo chưa chắc vận hành chính xác ngoài đời. Ma sát, độ trễ của động cơ và sai lệch giữa mô phỏng với điều kiện thực tế có thể khiến robot mất thăng bằng hoặc thực hiện động tác không như dự kiến. Để xử lý vấn đề này, quy trình phát triển Microduck còn có bước kiểm tra, tinh chỉnh mô hình trên phần cứng máy tính trước khi triển khai lên robot thật. Cách tiếp cận kết hợp mô phỏng và thử nghiệm vật lý giúp giảm thời gian phát triển, đồng thời cải thiện độ ổn định của chuyển động.

Với Microduck, NVIDIA cho thấy tham vọng mở rộng từ lĩnh vực chip đồ họa sang AI vật lý, nơi trí tuệ nhân tạo tương tác trực tiếp với thế giới thực. Isaac Sim, năng lực tính toán trên đám mây và các nền tảng xử lý tại chỗ tạo thành chuỗi công cụ phục vụ quá trình phát triển robot. Mức giá tương đối dễ tiếp cận cùng định hướng mở cũng có thể giúp nhiều người bắt đầu tìm hiểu công nghệ này. Nếu được cộng đồng đón nhận, Microduck không chỉ là sản phẩm gây chú ý trên sân khấu mà còn có thể trở thành công cụ thực hành cho thế hệ kỹ sư robot tương lai.

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