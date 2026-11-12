Nvidia đứng trước biến động lãnh đạo, Hạ viện Mỹ muốn Jensen Huang giải trình

Ngày 11-11, Hội đồng Quản trị Nvidia cho biết đang xem xét tương lai lãnh đạo của Jensen Huang, sau những thông tin liên quan đến đời tư và nghi vấn ông có thể trở thành mục tiêu của hoạt động tình báo nước ngoài.

Ông Jensen Huang đang đối mặt nhiều sức ép. Ảnh: Reuters

Trước đó, ngày 8-11, Nvidia thông báo thành lập ủy ban gồm các thành viên hội đồng quản trị độc lập, phối hợp với luật sư bên ngoài để điều tra những thông tin cho rằng ông Huang bị nhắm tới trong một chiến dịch tình báo nước ngoài.

Hội đồng cho biết chưa có cơ sở để tin rằng bí mật công nghệ của Nvidia hoặc an ninh quốc gia Mỹ bị xâm phạm, đồng thời khẳng định CEO ủng hộ và hợp tác với quá trình rà soát.

Trước đó, báo New York Times đưa tin về mối quan hệ giữa Jensen Huang và Alice Huang, cựu lãnh đạo doanh nghiệp Megaspeed có trụ sở tại Singapore.

Bà Alice Huang bị giới chức Mỹ nghi ngờ có liên hệ với tình báo Trung Quốc và tham gia hoạt động giúp Bắc Kinh tiếp cận chip AI tiên tiến của Nvidia.

Ngày 11-11, 3 nghị sĩ Cộng hòa đứng đầu các ủy ban của Hạ viện Mỹ tiếp tục yêu cầu Jensen Huang tham gia cuộc họp kín dự kiến vào ngày 18-11, để làm rõ những vấn đề liên quan.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Brian Mast cảnh báo có thể thúc đẩy ban hành trát triệu tập nếu CEO Nvidia không phản hồi hoặc không thống nhất lịch làm việc.

Hiện, các nghị sĩ Mỹ đang thúc đẩy những dự luật tăng quyền giám sát của Quốc hội đối với xuất khẩu chip tiên tiến, theo dõi sản phẩm bán dẫn nhằm ngăn buôn lậu và phối hợp với đồng minh hạn chế thiết bị sản xuất chip cung cấp cho Trung Quốc.

Ông Jensen Huang, 63 tuổi, đồng sáng lập Nvidia năm 1993 và giữ chức CEO từ đó đến nay.

Ông sở hữu khoảng 3,6% cổ phần công ty, vốn là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về chip phục vụ trí tuệ nhân tạo. Nvidia hiện chưa có người kế nhiệm CEO được xác định rõ ràng.

Trong khi đó, cổ phiếu Nvidia chịu áp lực từ những thông tin liên quan, trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại tác động của cuộc điều tra đối với hoạt động quản trị và triển vọng kinh doanh.