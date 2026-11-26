Trụ sở Nvidia tại Santa Clara, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Động thái diễn ra trong bối cảnh Mỹ siết chặt kiểm soát xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến nhằm ngăn chặn nguy cơ công nghệ này được chuyển hướng sang Trung Quốc.

Theo thông tin đăng tải trên tờ Financial Times (FT) ngày 26/11, Nvidia đã chỉ thị các đối tác sản xuất ngừng vận chuyển máy chủ có tích hợp chip của hãng tới 4 quốc gia Đông Nam Á nói trên. Các đối tác, trong đó có Dell và Supermicro, những doanh nghiệp lắp ráp máy chủ sử dụng chip Nvidia, đã thông báo với khách hàng tại các thị trường này rằng hãng sản xuất chip của Mỹ không cho phép vận chuyển các đơn hàng đã đặt.

Động thái trên diễn ra sau khi Mỹ triển khai các quy định kiểm soát xuất khẩu mới từ tuần trước, yêu cầu phải có giấy phép đối với một số lô hàng chip bán dẫn tiên tiến xuất khẩu sang các quốc gia, trong đó có Malaysia, Singapore, Thái Lan và Indonesia. Washington lo ngại các doanh nghiệp Trung Quốc có thể sử dụng những thị trường trung gian này để tiếp cận chip AI tiên tiến, vốn đang chịu các hạn chế xuất khẩu trực tiếp sang Trung Quốc.

Theo hướng dẫn mới của Bộ Thương mại Mỹ, phạm vi kiểm soát không chỉ giới hạn ở hoạt động xuất khẩu chip. Quy định còn đặt ra yêu cầu thẩm định đối với các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài cung cấp năng lực tính toán quy mô lớn cho những doanh nghiệp có trụ sở tại các quốc gia bị Mỹ xếp vào diện quan ngại về an ninh. Ngoài 4 quốc gia Đông Nam Á nói trên, Brazil cũng nằm trong danh sách các thị trường chịu yêu cầu cấp phép mới.

Việc mở rộng phạm vi kiểm soát cho thấy Washington đang tìm cách giám sát chặt chẽ hơn không chỉ hoạt động mua bán chip mà cả khả năng tiếp cận năng lực tính toán AI thông qua hạ tầng đặt ngoài lãnh thổ Mỹ. Đây là vấn đề đáng chú ý trong bối cảnh các trung tâm dữ liệu và dịch vụ điện toán đám mây đang phát triển nhanh tại Đông Nam Á, thu hút nhiều dự án đầu tư phục vụ nhu cầu xử lý dữ liệu và phát triển AI.

Dẫn lời 3 nguồn tin am hiểu vấn đề, FT cho biết hiện chưa rõ việc tạm dừng vận chuyển có mang tính tạm thời hay không, trong khi Nvidia cùng các đối tác đang tìm cách đáp ứng những yêu cầu mới của Mỹ.

Nvidia, Dell và Supermicro chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước đề nghị bình luận ngoài giờ làm việc thông thường.

Diễn biến này cho thấy các biện pháp kiểm soát công nghệ của Mỹ đang tạo ra những tác động ngày càng rộng đối với chuỗi cung ứng chip và hạ tầng AI toàn cầu, trong đó Đông Nam Á cũng chịu ảnh hưởng dù không phải là đối tượng trực tiếp của các biện pháp hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc.