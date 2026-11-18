Ngày 17-11, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Nvidia Harvey Jones tuyên bố các thành viên đã nhất trí chấp nhận đơn từ chức của ông Jensen Huang và không có ý định đưa ông trở lại vị trí CEO.

Phát biểu được đưa ra trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh của tập đoàn, chấm dứt những đồn đoán về khả năng nhà đồng sáng lập tiếp tục điều hành doanh nghiệp.

Cựu CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: Bloomberg

Trước đó, ngày 12-11, ông Huang bất ngờ từ chức Chủ tịch kiêm CEO Nvidia và rời khỏi HĐQT.

Trong thông điệp công khai đầu tiên sau quyết định này, ông cho biết sẵn sàng trở lại, nếu được HĐQT đề nghị và việc đó được đánh giá là có lợi nhất cho công ty, nhân viên và cổ đông.

Đề nghị của ông Huang nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận nhân viên, nhà đầu tư và các lãnh đạo công nghệ.

CEO Tesla Elon Musk cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ khả năng ông trở lại. Tuy nhiên, HĐQT Nvidia vẫn giữ nguyên quyết định đã đưa ra.

Ông Harvey Jones cho biết Nvidia sẽ tiếp tục tìm kiếm CEO chính thức, xem xét cả ứng viên nội bộ lẫn bên ngoài. Quá trình tuyển chọn do đơn vị tư vấn nhân sự Heidrick & Struggles hỗ trợ.

Trong thời gian này, bà Colette Kress, Giám đốc Tài chính, tiếp tục đảm nhiệm vai trò CEO tạm quyền kiêm nhiệm chức vụ hiện tại.

Việc ông Huang rời vị trí lãnh đạo diễn ra sau những thông tin gây tranh cãi về đời tư, bị đánh giá là không phù hợp với các chuẩn mực và quy tắc ứng xử của Nvidia.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng Mỹ đang xem xét những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia và khả năng chuyển hướng chip AI bị hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc.

Ông Huang dự kiến làm việc với các nghị sĩ Hạ viện Mỹ ngày 1-12, tiếp đó là Tổng Cố vấn pháp lý Nvidia Tim Teter vào ngày 2-12.

Bất chấp biến động nhân sự cấp cao, hoạt động kinh doanh của Nvidia vẫn ghi nhận kết quả tích cực.

Báo cáo công bố ngày 17-11 cho thấy doanh thu quý III tài khóa 2027, kết thúc ngày 25-10, đạt 115,8 tỷ USD, tăng 103% so với cùng kỳ năm trước.

Nvidia dự báo doanh thu quý IV tài khóa 2027 đạt khoảng 130 tỷ USD, cao hơn mức dự báo của giới phân tích.