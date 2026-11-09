Nvidia đối mặt sóng gió mới vì bê bối ngoại tình của CEO

Trong hơn 30 năm, Jensen Huang đã đưa Nvidia từ một công ty sản xuất chip non trẻ trở thành một trong những tập đoàn công nghệ giá trị nhất thế giới. Chiếc áo khoác da đen đặc trưng, những bài phát biểu đầy tự tin và khả năng nắm bắt xu hướng công nghệ đã giúp ông trở thành gương mặt tiêu biểu của cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuy nhiên, hình ảnh của vị CEO đang chịu sức ép lớn sau khi ông thừa nhận không chung thủy với vợ, đồng thời công khai xin lỗi gia đình, nhân viên và những người đã đặt niềm tin vào mình. Vụ việc không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của Huang mà còn khiến hội đồng quản trị Nvidia phải mở cuộc điều tra độc lập về khả năng ông trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài.

Bê bối xuất hiện vào thời điểm Nvidia đang phải đối mặt với nhiều sức ép. Sau giai đoạn tăng trưởng bùng nổ nhờ nhu cầu chip AI, tập đoàn bắt đầu chịu sự giám sát chặt chẽ hơn từ nhà đầu tư về hiệu quả của các khoản đầu tư khổng lồ vào hạ tầng AI, triển vọng thị trường và khả năng duy trì đà tăng trưởng.

Cổ phiếu Nvidia chịu thêm sức ép

Cuộc điều tra nhằm vào Jensen Huang diễn ra khi cổ phiếu Nvidia vốn đã chịu áp lực từ làn sóng bán tháo nhóm công nghệ. Theo Reuters, doanh nghiệp từng đạt mức vốn hóa 4.500 tỷ USD đã mất toàn bộ mức tăng từ đầu năm, trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại các khoản đầu tư khổng lồ vào AI chưa chắc mang lại lợi nhuận tương xứng.

Cổ phiếu Nvidia giảm 4,2% trong phiên giao dịch ngoài giờ trước khi thị trường mở cửa ngày 9/11. Trước đó, trong phiên 5/11, mã này lao dốc 9,3% - mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ tháng 1/2025. So với mức đóng cửa kỷ lục ngày 6/10, cổ phiếu Nvidia đã mất 24,1% giá trị, rơi vào vùng thị trường giá xuống (bear market).

Cổ phiếu của Nvidia tiếp tục lao dốc khi bê bối ngoại tình của Jensen Huang nổ ra.

Một trong những mối lo của thị trường là triển vọng đầu tư hạ tầng AI. Các trung tâm dữ liệu đòi hỏi lượng điện và nước lớn, đồng thời có thể vấp phải sự phản đối của cộng đồng địa phương và rào cản chính sách. Nguy cơ dự án bị trì hoãn hoặc thu hẹp có thể kéo theo nhu cầu chip AI suy giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu chủ lực của Nvidia.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư ngày càng đặt câu hỏi liệu các tập đoàn công nghệ có thể thu về lợi nhuận tương xứng với số tiền đổ vào AI hay không. Theo Reuters, Nasdaq 100 có nguy cơ mất hơn 2.000 tỷ USD vốn hóa trong tháng 10, khi Meta, Alphabet và Amazon tiếp tục nâng dự báo chi tiêu cho hạ tầng AI. Chi phí vay tăng cũng khiến việc huy động vốn cho các dự án này trở nên đắt đỏ hơn.

Trong bối cảnh đó, bất ổn quanh vị trí của Jensen Huang có thể tạo thêm sức ép lên tâm lý nhà đầu tư. “Nguy cơ Jensen Huang bị bãi nhiệm CEO sẽ làm gia tăng rủi ro đối với cổ phiếu Nvidia, bởi ông có vai trò đặc biệt quan trọng trong câu chuyện tăng trưởng và chiến lược toàn cầu của công ty”, Dan Ives, đối tác kiêm Giám đốc điều hành cấp cao tại Yorkville Ives & Co., nhận định.

Josh Gilbert, chuyên gia phân tích trưởng tại nền tảng giao dịch eToro, cũng cho rằng dấu ấn của Huang hiện diện trong gần như mọi giai đoạn phát triển của Nvidia. Vì vậy, những nghi vấn về vị trí của ông có ý nghĩa đáng kể đối với cổ đông.

Theo Gilbert, cuộc điều tra có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý thị trường, nhưng chưa làm thay đổi triển vọng dài hạn của Nvidia, trừ khi dẫn đến sự thay đổi ở vị trí lãnh đạo cao nhất.

Giám sát từ chính quyền Mỹ

Bên cạnh phản ứng của Phố Wall, Nvidia còn có thể đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan chức năng Mỹ. Theo Dan Ives, vụ việc có thể kéo theo những cuộc điều tra tại Quốc hội, đồng thời khiến hoạt động bán chip của Nvidia sang Trung Quốc bị kiểm soát nghiêm ngặt hơn.

Rob Enderle, nhà phân tích trưởng tại công ty tư vấn Enderle Group, nhận định những thông tin mới sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của Huang và Nvidia trong một thời gian.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: Reuters.

Ông lưu ý Nvidia còn cung cấp sản phẩm cho Bộ Quốc phòng Mỹ. Nếu xuất hiện bằng chứng cho thấy CEO tập đoàn bị nhắm tới trong một chiến dịch tình báo nước ngoài, mối quan hệ giữa Nvidia với chính phủ Mỹ có thể chịu tác động đáng kể, thậm chí đối mặt nguy cơ bị hạn chế hợp tác.

Cùng quan điểm, Patrick Moorhead, nhà phân tích trưởng tại Moor Insights & Strategy, cho rằng Nvidia và CEO Jensen Huang có thể phải đối mặt với nhiều hướng điều tra khác nhau, từ hội đồng quản trị, chính phủ Mỹ đến các ủy ban của Quốc hội, Los Angeles Times cho hay.

“Vụ việc cũng có thể thúc đẩy việc thông qua một số hình thức luật kiểm soát xuất khẩu. Nếu không được đưa vào Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng quốc gia (NDAA) năm nay, các quy định này có thể được thông qua vào năm tới”, Moorhead viết trên X.

Trong khi đó, theo Bloomberg, ngân hàng đầu tư Bernstein nhận định những thông tin xuất hiện cuối tuần qua khó có thể được xem là tín hiệu tích cực đối với Nvidia. Vụ việc khiến năng lực điều hành của người đứng đầu một trong những doanh nghiệp quan trọng nhất nước Mỹ, đồng thời là nhân vật có vai trò lớn trong việc định hình vị thế AI của quốc gia này, trở thành tâm điểm tranh luận.

Sức ép chính trị cũng bắt đầu xuất hiện rõ hơn. Thượng nghị sĩ John Cornyn, đảng Cộng hòa, đại diện bang Texas, đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra của Quốc hội về vụ việc trong bài đăng trên mạng xã hội X.

Nvidia đứng trước nguy cơ bị giám sát chặt chẽ hơn trong tương lai. Ảnh: Reuters.

Nhà đầu tư cá nhân vẫn lạc quan

Trái với những lo ngại từ giới phân tích, phản ứng của một bộ phận nhà đầu tư cá nhân trên Stocktwits cho thấy tâm lý thị trường đối với Nvidia vẫn khá tích cực,

Một nhà giao dịch cho rằng những bê bối đời tư tương tự từng xảy ra với các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ lớn nhưng không khiến hoạt động kinh doanh của các công ty sụp đổ.

"Jeff Bezos từng ngoại tình. Bill Gates cũng vậy. Elon Musk cũng từng vướng chuyện tương tự. Nhưng những bê bối đó không phá hủy Amazon, Microsoft hay Tesla", người này viết.

Nhà đầu tư trên cho rằng cần phân biệt rõ hành vi sai trái trong đời tư với những yếu tố thực chất ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Theo đó, nếu có bằng chứng cho thấy công nghệ hoặc an ninh quốc gia bị xâm phạm, việc điều tra là cần thiết. Tuy nhiên, khi chưa có bằng chứng như vậy, không nên đánh đồng hai vấn đề.

Một nhà giao dịch khác thậm chí dự báo cổ phiếu Nvidia có thể đạt 250 USD vào giữa tháng 12. Dù vậy, cổ phiếu NVDA hiện vẫn thấp hơn khoảng 21% so với mức đỉnh thiết lập hồi đầu tháng 10, dù còn ghi nhận mức tăng nhẹ tính từ đầu năm.