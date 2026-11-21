Ông Jensen Huang

Quốc hội Mỹ yêu cầu Jensen Huang giải trình

Theo truyền thông quốc tế, ông Jensen Huang đã đồng ý tham gia các cuộc làm việc với Quốc hội Mỹ trong tháng 12, trong bối cảnh Nvidia chịu sự giám sát ngày càng chặt chẽ liên quan đến hoạt động bán chip AI tiên tiến.

Cụ thể, ngày 1.12, ông Huang dự kiến tham gia cuộc phỏng vấn có ghi âm với ba ủy ban Hạ viện gồm Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Đặc biệt về Trung Quốc và Ủy ban Tình báo. Cố vấn pháp lý của Nvidia, ông Tim Teter, sẽ làm việc với các nghị sĩ vào ngày 2.12.

Ngoài ra, ông Huang cũng đồng ý tham gia một phiên điều trần công khai trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Thời điểm cụ thể của phiên điều trần chưa được công bố.

Trước đó, các nghị sĩ đã đề nghị ông Huang tự nguyện hợp tác, đồng thời cảnh báo có thể sử dụng trát triệu tập nếu ông không đồng ý. Việc người đứng đầu Nvidia chấp thuận làm việc với Quốc hội diễn ra khi các nhà lập pháp muốn làm rõ trách nhiệm của công ty trong hoạt động phân phối chip AI, đặc biệt là nguy cơ sản phẩm công nghệ tiên tiến của Mỹ bị chuyển tới Trung Quốc.

Nội dung các cuộc làm việc dự kiến tập trung vào hoạt động kinh doanh của Nvidia, cơ chế kiểm soát khách hàng và những nghi vấn liên quan đến việc tiếp cận các dòng chip thuộc diện hạn chế xuất khẩu.

Nghi vấn chip AI của Mỹ bị chuyển sang Trung Quốc

Một trong những trọng tâm của cuộc điều tra là Megaspeed International, doanh nghiệp có trụ sở tại Singapore và từng là khách hàng lớn của Nvidia.

Alice Huang, nữ doanh nhân từng đứng đầu Megaspeed, được cho là có mối quan hệ ngoài hôn nhân với Jensen Huang. Theo thông tin được báo chí Mỹ đề cập, người phụ nữ này còn bị nghi có liên hệ với hoạt động tình báo Trung Quốc. Những nghi vấn này khiến giới chức Mỹ quan tâm đến khả năng các mối quan hệ cá nhân và kinh doanh có thể ảnh hưởng đến việc tiếp cận công nghệ nhạy cảm.

Theo các thông tin được công bố, giới chức Mỹ đã điều tra Megaspeed từ năm 2024 về khả năng vi phạm quy định kiểm soát xuất khẩu, liên quan đến những lô chip AI của Nvidia bị nghi đã được chuyển sang Trung Quốc.

Bộ Tư pháp và Bộ Thương mại Mỹ cũng đã đề cập đến hoạt động điều tra doanh nghiệp này trong tuần qua. Megaspeed khẳng định hoạt động kinh doanh hợp pháp và cho biết Alice Huang đã rời công ty từ tháng 8.2025.

Trong tuyên bố ngày 8.11, Jensen Huang thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân nhưng không nêu tên người phụ nữ. Tuy nhiên, hiện chưa có kết luận chính thức chứng minh ông Huang hoặc Nvidia tham gia hoạt động chuyển giao chip trái phép hay có hành vi hỗ trợ tình báo Trung Quốc.