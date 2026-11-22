Ông Jensen Huang phát biểu tại một sự kiện ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 8/6/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN phát)

Truyền thông Mỹ đưa tin Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đang tiến hành điều tra hoạt động kế toán của tập đoàn công nghệ Nvidia.

Động thái này được cho là làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng đang bao trùm “gã khổng lồ” chip trí tuệ nhân tạo (AI) sau khi Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang từ chức.

Tờ The New York Times ngày 21/11 dẫn các nguồn thạo tin cho biết cuộc điều tra của SEC đang ở giai đoạn đầu.

Trước đó, trong tuần này, tờ Wall Street Journal cũng đã đưa tin về cuộc điều tra, song chưa thể xác định được trọng tâm cụ thể của vụ việc.

Cuộc điều tra có thể sẽ khép lại mà không có bất kỳ cáo buộc nào được đưa ra đối với Nvidia.

Những nghi vấn xoay quanh việc Nvidia thay đổi cách thức báo cáo tài chính đã gia tăng giữa lúc Mỹ đang giám sát chặt chẽ các giao dịch của hãng với Megaspeed - công ty trung tâm dữ liệu có trụ sở tại Singapore đang bị Washington điều tra vì nghi ngờ vận chuyển trái phép chip AI thuộc diện hạn chế sang Trung Quốc.

Theo truyền thông Mỹ, năm ngoái Nvidia đã thay đổi cách thức báo cáo doanh thu theo khu vực địa lý, chuyển từ việc tính theo địa chỉ thanh toán của khách hàng sang quốc gia, nơi khách hàng đặt trụ sở chính. Sự thay đổi trên đã loại Singapore khỏi bảng phân tích doanh thu theo khu vực địa lý của Nvidia, bất chấp hoạt động kinh doanh quy mô lớn của tập đoàn tại đảo quốc này.

Những biến động này đã làm lung lay niềm tin của giới đầu tư vào một trong những tập đoàn giá trị nhất thế giới, vốn sở hữu các dòng chip bán dẫn tiên tiến đóng vai trò trung tâm trong làn sóng bùng nổ AI toàn cầu.

Cổ phiếu của Nvidia đã lao dốc 14% trong phiên giao dịch ngày 20/11, nâng tổng mức giảm trong cả tuần lên hơn 20%./.