NVIDIA điều tra độc lập liên quan đến Jensen Huang, cổ phiếu giảm mạnh trước đó

NVIDIA có thể đang trải qua biến động lớn trước khủng hoảng đời tư của CEO Jensen Huang.

Hội đồng quản trị NVIDIA ngày 8/11 thông báo khởi động cuộc điều tra độc lập sau thông tin nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Jensen Huang có thể là mục tiêu của hoạt động tình báo nước ngoài. Doanh nghiệp khẳng định chưa có cơ sở cho thấy an ninh quốc gia Mỹ hoặc bí mật công nghệ của hãng bị xâm phạm. Trong khi đó, cổ phiếu NVIDIA vừa trải qua một phiên lao dốc hơn 9%.

NVIDIA thành lập ủy ban độc lập, CEO Jensen Huang cam kết hợp tác điều tra

Theo thông cáo đăng trên trang quan hệ nhà đầu tư ngày 8/11/2026, Hội đồng quản trị NVIDIA cho biết quyết định mở cuộc điều tra độc lập xuất phát từ những thông tin gần đây liên quan đến nhà sáng lập kiêm CEO Jensen Huang và khả năng ông trở thành mục tiêu của một hoạt động tình báo nước ngoài.

Để bảo đảm tính độc lập, cuộc điều tra sẽ do một ủy ban gồm các thành viên hội đồng quản trị độc lập giám sát, với sự hỗ trợ của đơn vị tư vấn pháp lý độc lập bên ngoài. Hội đồng cho biết sẽ xem xét toàn bộ thông tin hiện có, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh kinh tế Mỹ và lợi ích của NVIDIA cùng các cổ đông.

Đáng chú ý, NVIDIA khẳng định hiện không có lý do để tin rằng an ninh quốc gia Mỹ hoặc bí mật của doanh nghiệp đã bị xâm phạm. CEO Jensen Huang hoàn toàn ủng hộ quá trình rà soát và cam kết hợp tác với cuộc điều tra. Hội đồng quản trị đồng thời tuyên bố tiếp tục đặt niềm tin vào ông cùng đội ngũ lãnh đạo hiện tại, đồng thời sẽ cập nhật thông tin khi phù hợp.

Thông cáo của hội đồng quản trị được công bố cùng ngày với thông điệp Jensen Huang gửi nhân viên NVIDIA. Trong thư, ông đã xin lỗi gia đình và đồng nghiệp, đồng thời nhận trách nhiệm về hành động "không chung thuỷ" của mình.

Theo Reuters, những thông tin gây tranh cãi xuất phát từ một bài điều tra của The New York Times liên quan đến mối quan hệ giữa Jensen Huang và Alice Huang, cựu lãnh đạo doanh nghiệp Singapore Megaspeed. Megaspeed là công ty từng bị chú ý trong các cuộc điều tra về nghi vấn hỗ trợ đưa chip AI bị hạn chế xuất khẩu của NVIDIA vào Trung Quốc.

Cổ phiếu NVIDIA lao dốc hơn 9% trước khi thông cáo được công bố

Diễn biến trên xuất hiện trong thời điểm cổ phiếu NVIDIA đang chịu áp lực bán trên thị trường chứng khoán Mỹ. Theo dữ liệu lịch sử giao dịch của Yahoo Finance, mã NVDA trên sàn Nasdaq đóng cửa ở mức 181,60 USD/cổ phiếu ngày 5/11, giảm 9,26% so với phiên trước đó.

Khối lượng giao dịch trong phiên này đạt khoảng 306,1 triệu cổ phiếu, cao hơn đáng kể so với mức bình quân được Yahoo Finance ghi nhận.

Đến ngày 6/11, cổ phiếu NVIDIA phục hồi 2,78%, lên 186,64 USD/cổ phiếu, với khối lượng giao dịch khoảng 179,7 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, mức giá này vẫn thấp hơn khoảng 6,7% so với giá đóng cửa ngày 4/11.

Reuters cho biết đợt suy giảm của NVIDIA diễn ra do nhà đầu tư bán tháo nhóm cổ phiếu công nghệ, trước những lo ngại về tính bền vững của làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI). Cổ phiếu hãng đã mất phần lớn thành quả tăng giá từ đầu năm, dù NVIDIA vẫn là một trong những doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới.

Thông tin về cuộc điều tra độc lập có thể tạo thêm sức ép đối với tâm lý nhà đầu tư, bởi CEO Jensen Huang giữ vai trò trung tâm trong chiến lược phát triển và vị thế của NVIDIA trên thị trường chip AI. Một số chuyên gia cho rằng bất ổn liên quan đến vị trí lãnh đạo của ông có thể trở thành yếu tố rủi ro đối với cổ phiếu doanh nghiệp.