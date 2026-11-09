Nvidia điều tra CEO Jensen Huang sau khi ông thừa nhận ngoại tình

Trong thông điệp gửi nhân viên ngày 8/11, ông Huang, 63 tuổi, thừa nhận sai lầm và xin lỗi gia đình. "Tôi đã không trung thực với vợ mình. Hành động của tôi đã làm tổn thương cô ấy và các con chúng tôi. Không có cái cớ nào cho những gì tôi đã làm. Tôi xin lỗi sâu sắc", ông viết, đồng thời cam kết hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra.

CEO Nvidia, ông Jensen Huang. Ảnh chụp màn hình.

Cuộc điều tra do một ủy ban gồm các thành viên độc lập trong Hội đồng quản trị Nvidia giám sát, với sự hỗ trợ của cố vấn pháp lý bên ngoài. Nvidia tuyên bố: "Mặc dù Hội đồng quản trị không có lý do để tin rằng an ninh quốc gia hay các bí mật của Nvidia bị xâm phạm, cuộc điều tra của Hội đồng quản trị sẽ xem xét tất cả thông tin hiện có". Ông Huang vẫn tiếp tục điều hành tập đoàn trong thời gian này.

Theo New York Times đưa tin trước đó, người phụ nữ liên quan là Alice Huang, còn gọi là Huang Le, lãnh đạo cấp cao của Megaspeed, công ty trung tâm dữ liệu có trụ sở tại Singapore. Bà bị nghi lợi dụng quan hệ với CEO Nvidia để thu thập thông tin tình báo thương mại cho Bắc Kinh và hỗ trợ vận chuyển trái phép chip AI sang Trung Quốc. Megaspeed từng mua khoảng 4,8 tỷ USD thiết bị của Nvidia.

Phía Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc gián điệp này.

Trước đó vào ngày 4/11, ba nghị sĩ Cộng hòa Brian Mast, John Moolenaar và Rick Crawford đã gửi thư yêu cầu ông Huang điều trần kín trước Quốc hội vào ngày 18/11, nhằm làm rõ các biện pháp bảo vệ an ninh. Các nghị sĩ nhấn mạnh: "Việc Quốc hội xác định mức độ an ninh quốc gia Mỹ bị đặt vào rủi ro là điều vô cùng quan trọng".

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Nvidia đối mặt sức ép từ những lo ngại về triển vọng ngành trí tuệ nhân tạo (AI) và biến động cổ phiếu công nghệ. Cuộc điều tra được công bố chỉ 9 ngày trước khi tập đoàn dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý III vào ngày 17/11.

Giới phân tích cho rằng bê bối đời tư chưa chắc ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Nvidia, nhưng kết quả điều tra và khả năng Washington siết chặt quy định xuất khẩu chip sang Trung Quốc có thể tác động lớn đến tương lai tập đoàn cũng như sự nghiệp của ông Huang.