Cổ phiếu Nvidia giảm, vốn hóa chịu sức ép

Theo Reuters, ngày 9/11, cổ phiếu Nvidia giảm trong giao dịch ngoài giờ sau khi hội đồng quản trị doanh nghiệp thông báo mở cuộc điều tra độc lập nhằm làm rõ thông tin CEO Jensen Huang có thể từng là mục tiêu của một hoạt động tình báo nước ngoài.

Trên hệ thống giao dịch ngoài giờ Blue Ocean và thị trường hợp đồng tương lai vĩnh cửu Hyperliquid, cổ phiếu Nvidia được giao dịch quanh mức 180,3 USD, giảm khoảng 3,4% so với giá đóng cửa 186,64 USD trong phiên cuối tuần trước.

Nvidia điều tra CEO Jensen Huang, cổ phiếu công nghệ thêm sức ép.

Tại thị trường Frankfurt (Đức), cổ phiếu Nvidia có thời điểm giảm hơn 6%, khiến giá trị vốn hóa của tập đoàn sụt giảm khoảng 270 tỷ USD so với mức đóng cửa ngày 6/11, theo dữ liệu LSEG được Reuters dẫn lại.

Động thái bán ra xuất hiện sau khi Nvidia ngày 8/11 xác nhận thành lập một ủy ban gồm các thành viên hội đồng quản trị độc lập, với sự hỗ trợ của luật sư bên ngoài, để tiến hành điều tra những thông tin liên quan đến CEO Jensen Huang.

Cuộc điều tra được khởi động sau khi truyền thông Mỹ đưa tin về mối quan hệ giữa ông Huang với một nữ doanh nhân Trung Quốc từng điều hành doanh nghiệp tại Singapore và bị nghi có liên quan đến hoạt động tình báo.

Nvidia khẳng định hiện chưa có cơ sở để tin rằng bí mật công nghệ của tập đoàn hoặc an ninh quốc gia Mỹ bị xâm phạm. Hội đồng quản trị tiếp tục bày tỏ sự tin tưởng đối với Jensen Huang, đồng thời cho biết CEO cam kết hợp tác đầy đủ với quá trình điều tra.

Nhà đầu tư lo ngại rủi ro lãnh đạo

Vụ việc xảy ra khi Nvidia đang chịu áp lực từ những lo ngại về tính bền vững của làn sóng đầu tư AI. Theo Reuters, cổ phiếu tập đoàn đã đánh mất toàn bộ mức tăng từ đầu năm trong đợt điều chỉnh của nhóm công nghệ, khi nhà đầu tư đặt câu hỏi về tốc độ mở rộng đầu tư hạ tầng AI và khả năng tạo ra lợi nhuận tương xứng.

Jensen Huang là người đồng sáng lập Nvidia năm 1993 và giữ vị trí CEO trong hơn ba thập kỷ. Ông được xem là nhân vật có vai trò quyết định trong việc đưa doanh nghiệp trở thành nhà cung cấp chip AI hàng đầu thế giới.

Theo ông Dan Ives, lãnh đạo cấp cao tại Yorkville Ives & Co., cuộc điều tra có thể tạo thêm rủi ro đối với cổ phiếu Nvidia do vai trò đặc biệt quan trọng của Jensen Huang trong chiến lược phát triển toàn cầu của tập đoàn.

Trong khi đó, ông Josh Gilbert, chuyên gia phân tích tại nền tảng giao dịch eToro, nhận định cuộc điều tra có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, nhưng tác động dài hạn sẽ phụ thuộc vào việc liệu có xảy ra thay đổi ở vị trí lãnh đạo cao nhất hay không.

Những đánh giá này cho thấy rủi ro quản trị đang trở thành yếu tố được thị trường quan tâm bên cạnh các chỉ tiêu tài chính và triển vọng kinh doanh của Nvidia.

Cổ phiếu bán dẫn châu Á phục hồi

Trái với diễn biến của Nvidia, cổ phiếu các nhà cung cấp chip lớn tại châu Á ghi nhận đà phục hồi trong phiên 9/11, sau đợt bán tháo nhóm cổ phiếu AI tuần trước.

Theo Reuters, cổ phiếu TSMC tăng 6,5%, Samsung Electronics tăng 2,9% và SK Hynix tăng 4,7%.

Diễn biến trái chiều cho thấy những bất ổn liên quan đến CEO Nvidia chưa tạo ra phản ứng bán tháo đồng loạt trên toàn bộ chuỗi cung ứng bán dẫn.

Các chuyên gia nhận định, nếu cuộc điều tra kéo dài hoặc ảnh hưởng đến hoạt động điều hành, Nvidia có thể phải đối mặt với nguy cơ chậm trễ trong một số quyết định đầu tư và kế hoạch phát triển sản phẩm.

Tuy nhiên, vị thế của Nvidia trong hệ sinh thái AI hiện vẫn rất lớn. Các dòng chip của tập đoàn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động phát triển trung tâm dữ liệu và huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo, khiến khả năng thay thế trong ngắn hạn tương đối hạn chế.

Theo Reuters, giới phân tích cũng lưu ý những bất ổn tại Nvidia có thể khiến các đối thủ như AMD được chú ý nhiều hơn trong ngắn hạn, dù chưa có cơ sở để khẳng định thị phần của Nvidia sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Trong thời gian tới, diễn biến cuộc điều tra và khả năng duy trì ổn định hoạt động kinh doanh của Nvidia sẽ tiếp tục được nhà đầu tư theo dõi. Đối với nhóm cổ phiếu công nghệ, vụ việc một lần nữa cho thấy bên cạnh triển vọng tăng trưởng AI, chất lượng quản trị và tính ổn định của đội ngũ lãnh đạo cũng là những yếu tố quan trọng tác động đến niềm tin thị trường.