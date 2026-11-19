Đẩy sớm lịch tăng lương và thưởng cổ phiếu khi thị giá tiếp tục đi xuống

Theo nguồn tin của CNBC, ngày 18/11, bà Colette Kress, Quyền Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Nvidia, đã chủ trì cuộc họp toàn thể nhân viên đầu tiên kể từ sau khi ông Jensen Huang từ chức. Cuộc họp kéo dài khoảng một giờ với sự góp mặt của tân Chủ tịch Harvey Jones, lãnh đạo mảng điện toán Ian Buck cùng một số thành viên cấp cao khác trong ban điều hành. Mở đầu buổi họp, bà Kress đưa ra thông điệp cùng tiến về phía trước và thông báo đẩy sớm quy trình đánh giá hàng năm từ tháng 3 lên tháng 12. Đây là đợt đánh giá định kỳ mà người lao động tại tập đoàn thường được xem xét tăng lương và cấp thêm cổ phiếu thưởng.

Tại Nvidia, cuộc họp toàn thể là hoạt động thường lệ được tổ chức vào buổi sáng ngay sau ngày công bố báo cáo tài chính quý. Trong phát biểu trước nhân viên, bà Kress nhắc lại báo cáo quý vừa qua và gọi đây là một quý tuyệt vời. Tuy nhiên, khác với thông lệ tại các sự kiện trước đây khi ông Jensen Huang trực tiếp giải đáp các câu hỏi do nhân viên gửi về, ban lãnh đạo hãng chip đã không thực hiện phần hỏi đáp trong buổi họp ngày 18/11.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu Nvidia tiếp tục giảm gần 3% trong phiên giao dịch ngày 19/11. Diễn biến tiêu cực xảy ra bất chấp báo cáo kinh doanh quý III của doanh nghiệp vượt dự báo của Phố Wall và chưa xuất hiện dấu hiệu cho thấy tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại. Tính từ vùng đỉnh thiết lập trong vòng một năm qua, thị giá cổ phiếu hãng chip này hiện đã giảm 37%.

Hội đồng quản trị tìm CEO mới giữa làn sóng kêu gọi Jensen Huang trở lại

Cũng tại cuộc họp ngày 18/11, tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Harvey Jones đề cập đến kế hoạch tìm kiếm Tổng giám đốc tiếp theo cho Nvidia. Trước đó, ông Jensen Huang đã nộp đơn từ chức vào ngày 12/11, chỉ ít ngày sau khi vướng vào bê bối ngoại tình. Tại buổi công bố báo cáo tài chính quý III ngày 17/11, ông Jones khẳng định Hội đồng quản trị Nvidia đã chấp thuận đơn từ chức của ông Huang và không có ý định đưa ông trở lại vị trí Tổng giám đốc.

Lập trường dứt khoát từ phía Hội đồng quản trị đi ngược với mong muốn của không ít người lao động trong công ty. Nguồn tin của CNBC cho biết tâm lý chung của nhiều nhân viên vẫn kỳ vọng ông Huang quay lại điều hành. Đáng chú ý, cuộc họp toàn thể diễn ra chỉ một ngày sau khi cựu Tổng giám đốc gửi thư bày tỏ sẵn sàng trở lại vị trí cũ nếu Hội đồng quản trị mong muốn. Nội dung bức thư này đã tạo ra sự phấn khích đối với nhiều nhân sự tại hãng chip.

Những ngày gần đây, nhiều người liên tục lên tiếng trên mạng xã hội X kêu gọi đưa ông Huang trở lại ghế Tổng giám đốc. Một nhân viên cấp cao thậm chí đã gửi thư tới Hội đồng quản trị, cảnh báo Nvidia sẽ mất những nhân tài không thể thay thế nếu không cân nhắc khả năng này. Ở chiều ngược lại, một nguồn tin khác cho biết vẫn có nhóm nhân viên hoan nghênh phát biểu từ ban lãnh đạo mới. Dù vậy, một số lãnh đạo tại Nvidia không đồng tình với phát ngôn của ông Harvey Jones và đặt câu hỏi về việc đưa ra tuyên bố dứt khoát trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.