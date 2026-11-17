Hội đồng quản trị Nvidia được cho là không hề xem xét phương án Jensen Huang trở lại, trong bối cảnh cuộc điều tra về những bê bối đời tư và các mối quan hệ kinh doanh gây tranh cãi của Huang ngày càng mở rộng.

Hội đồng quản trị Nvidia không có ý định đưa Jensen Huang trở lại

Hy vọng Jensen Huang quay lại điều hành Nvidia đang ngày càng trở nên mong manh. Theo các nguồn tin tiết lộ với The New York Post, hội đồng quản trị Nvidia hiện không cân nhắc khôi phục vị trí CEO cho vị lãnh đạo vừa từ chức, bất chấp những lời kêu gọi từ Elon Musk và nhiều nhân vật quyền lực trong ngành công nghệ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và CEO Nvidia Jensen Huang tại Nhà Trắng. Ảnh: Ken Cedeno/UPI/Bloomberg

Thay vào đó, hội đồng quản trị đã thuê Wachtell Lipton, một trong những hãng luật danh tiếng hàng đầu nước Mỹ, để tiến hành cuộc điều tra độc lập liên quan đến Jensen Huang.

Đây là động thái diễn ra sau khi ông rời ghế CEO vào tuần trước, khi những thông tin về mối quan hệ ngoài hôn nhân với Alice Huang, người bị nghi ngờ là gián điệp, được công bố.

Alice Huang không có quan hệ họ hàng với cựu CEO Nvidia. Người phụ nữ này từng giữ vị trí điều hành tại Megaspeed, một công ty trí tuệ nhân tạo có trụ sở ở Singapore.

Doanh nghiệp này bị nghi ngờ đóng vai trò trung gian hỗ trợ hoạt động tuồn trái phép những dòng chip AI cao cấp nhất của Nvidia sang Trung Quốc.

Không dừng lại ở đó, Jensen Huang còn bị cáo buộc có quan hệ tình cảm với Kimberly Powell, một nhân viên cấp dưới trực tiếp của ông tại Nvidia, cùng một nhân viên khác chưa được tiết lộ danh tính.

Những cáo buộc này khiến cuộc khủng hoảng tại Nvidia vượt xa phạm vi một bê bối đời tư thông thường, đặt ra hàng loạt câu hỏi về văn hóa quản trị, cơ chế giám sát nội bộ và trách nhiệm của ban lãnh đạo tập đoàn công nghệ có giá trị hàng nghìn tỷ USD.

Các nguồn tin cho biết hội đồng quản trị Nvidia chưa từng tổ chức bất kỳ cuộc thảo luận nào về khả năng đưa Jensen Huang trở lại.

Một người am hiểu vấn đề thẳng thắn nhận định: "Không có con đường thực tế nào để ông ấy quay trở lại".

Jensen Huang đối mặt nguy cơ điều trần trước Quốc hội Mỹ

Một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất đối với Jensen Huang hiện nay là mối liên hệ giữa Nvidia và Megaspeed.

Trong thời gian lãnh đạo Nvidia, Huang là một trong những CEO công nghệ tích cực vận động Nhà Trắng nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip AI của Mỹ.

Tuy nhiên, những nghi vấn xoay quanh hoạt động kinh doanh với Megaspeed đang khiến ông đứng trước nguy cơ phải giải trình trực tiếp trước Quốc hội.

Alice Huang - người phụ nữ được cho là có quan hệ tình cảm với Jensen Huang, bị nghi là gián điệp. Ảnh: Taiwan News

Hạ nghị sĩ John Moolenaar, Chủ tịch Ủy ban Đặc biệt của Hạ viện Mỹ về Trung Quốc, cho biết Jensen Huang đã đồng ý ra điều trần về những giao dịch liên quan đến Megaspeed. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể của phiên điều trần vẫn chưa được ấn định.

Áp lực pháp lý đối với Nvidia cũng chưa dừng lại ở đó. Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đang tiến hành nhiều cuộc điều tra liên quan đến hoạt động kinh doanh của tập đoàn, trong đó có các giao dịch với Megaspeed và một doanh nghiệp khác là Supermicro.

Ngoài ra, Nvidia còn phải đối mặt với một vụ kiện tập thể được đề xuất, trong đó các cổ đông cáo buộc công ty gian lận thông qua việc che giấu thông tin về mối liên hệ giữa Jensen Huang và Alice Huang.

Những diễn biến này khiến triển vọng trở lại của vị cựu CEO gần như bị đóng lại. Chỉ một ngày sau khi Financial Times đưa tin Jensen Huang đã thảo luận về khả năng quay lại với một số đồng minh thân cận, những tín hiệu từ hội đồng quản trị Nvidia đã cho thấy kịch bản này rất khó xảy ra.

Trên nền tảng dự đoán Polymarket, khả năng Jensen Huang tái gia nhập Nvidia trước khi năm nay kết thúc chỉ còn 8%. Tỷ lệ ông trở lại trước cuối năm 2027 cũng chỉ đạt 34%.

Ông Trump và Elon Musk muốn Jensen Huang trở lại Nvidia

Dù triển vọng từ phía hội đồng quản trị rất tiêu cực, Jensen Huang vẫn nhận được sự ủng hộ từ nhiều nhân vật có ảnh hưởng tại Mỹ.

Hôm thứ Hai, Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên rằng ông không phản đối việc Jensen Huang quay lại vị trí CEO Nvidia.

"Tôi sẽ không phiền nếu điều đó xảy ra", Trump nói khi được hỏi về khả năng cựu CEO trở lại điều hành tập đoàn chip AI lớn nhất thế giới.

Đáng chú ý, ông Trump cũng bày tỏ sự hoài nghi trước những cáo buộc từ một số cơ quan trong chính quyền Mỹ rằng Alice Huang là gián điệp.

Tổng thống Mỹ cũng phân biệt rõ giữa những cáo buộc về đời tư của Jensen Huang và nghi vấn liên quan đến Alice Huang.

"Có lẽ ông ấy không nên làm những chuyện như vậy trong đời sống cá nhân. Đó là một câu chuyện khác. Nhưng chưa ai chứng minh được cô ấy là điệp viên. Có thể cô ấy không phải", ông Trump nói.

Trong khi đó, Elon Musk cũng công khai thể hiện mong muốn Jensen Huang được khôi phục vị trí lãnh đạo Nvidia.

Một bản kiến nghị kêu gọi hội đồng quản trị đưa Huang trở lại CEO đang được lan truyền và ông chủ SpaceX ký tên ủng hộ.

Musk thậm chí tuyên bố việc tuyển dụng Jensen Huang sẽ là một "vinh dự" đối với ông.

Sam Altman, CEO OpenAI, cũng dành những lời có cánh cho người đồng nghiệp trong ngành công nghệ. Ông gọi Huang là người hùng của mình từ lâu, đồng thời nhấn mạnh rằng ngay cả những người được ngưỡng mộ nhất cũng có những khiếm khuyết.

Sự ủng hộ này cho thấy Jensen Huang vẫn có vị thế đáng kể trong giới công nghệ, bất chấp những bê bối đang bủa vây.

(Theo The New York Post, The Washington Post, FT)