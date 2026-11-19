Theo TechCrunch, Nvidia xác nhận sẽ ngừng bán dòng chip trí tuệ nhân tạo H200 tại Trung Quốc. Thông báo được quyền CEO Colette Kress đưa ra trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh, đánh dấu sự thay đổi lớn trong chiến lược của hãng công nghệ Mỹ sau khi nhà sáng lập Jensen Huang rời vị trí lãnh đạo.

Quyết định này gây chú ý bởi Trung Quốc từng là thị trường quan trọng đối với hoạt động kinh doanh chip AI của Nvidia. Dưới thời Jensen Huang, công ty nhiều lần tìm cách duy trì hoạt động tại quốc gia tỷ dân bất chấp những hạn chế xuất khẩu ngày càng nghiêm ngặt từ Washington.

Nvidia được cho là sẽ ngừng cung cấp chip AI H200 tại Trung Quốc giữa những thay đổi lớn trong chiến lược kinh doanh. Ảnh: TechCrunch.

Trước đó, Jensen Huang và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được một thỏa thuận cho phép Nvidia tiếp tục cung cấp chip H200 cho khách hàng Trung Quốc theo những điều kiện đặc biệt. Sản phẩm phải được vận chuyển qua Mỹ, tạo cơ sở để chính phủ nước này thu mức thuế 25%.

Tuy nhiên, thỏa thuận vấp phải sự phản đối từ những người muốn hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ AI tiên tiến của Trung Quốc. Họ lo ngại việc cung cấp các bộ xử lý hiệu năng cao sẽ giúp các doanh nghiệp Trung Quốc thu hẹp khoảng cách với Mỹ trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo.

Jensen Huang lại theo đuổi quan điểm khác. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 4, ông cho rằng việc từ bỏ thị trường Trung Quốc sẽ gây bất lợi cho ngành công nghệ Mỹ. Theo cựu CEO Nvidia, duy trì sự hiện diện của doanh nghiệp Mỹ tại đây có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng cạnh tranh lâu dài.

Chip H200 của Nvidia trở thành tâm điểm trong cuộc tranh luận về chính sách kiểm soát xuất khẩu công nghệ của Mỹ. Ảnh: Reuters.

Tình hình thay đổi nhanh chóng sau khi Jensen Huang rời Nvidia vào tuần trước. Theo các thông tin được truyền thông Mỹ đăng tải, việc ông mất chức diễn ra giữa những tranh cãi liên quan đến đời tư và mối quan hệ với lãnh đạo một doanh nghiệp đang bị điều tra về nghi vấn đưa chip sang Trung Quốc trái quy định. Những nghi vấn liên quan chưa đồng nghĩa với kết luận rằng Jensen Huang vi phạm pháp luật.

Cùng thời điểm, chính quyền Mỹ tiếp tục siết chặt kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn. Quy định mới được ban hành ngày 16/11 không chỉ hạn chế việc bán chip trực tiếp cho Trung Quốc mà còn nhắm đến những trung tâm dữ liệu đặt ở nước ngoài nhưng cung cấp năng lực tính toán từ xa cho khách hàng Trung Quốc.

Các trung tâm dữ liệu tại Đông Nam Á có thể chịu tác động từ những biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip AI của Mỹ. Ảnh: TechCrunch.

Điều này có thể khiến Nvidia gặp khó khăn tại một số thị trường Đông Nam Á, bao gồm Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indonesia. Những doanh nghiệp vận hành trung tâm dữ liệu tại các quốc gia này có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu không đáp ứng yêu cầu xác minh mục đích sử dụng chip.

Theo dự báo của ngân hàng đầu tư Jefferies được TechCrunch dẫn lại, những quy định xuất khẩu mới có thể khiến doanh thu mảng trung tâm dữ liệu của Nvidia giảm từ 44 tỷ USD đến 62 tỷ USD trong năm tới. Đây là con số dự báo, chưa phải thiệt hại thực tế được công ty xác nhận.

Dù vậy, quyền CEO Colette Kress tỏ ra bình thản trước nguy cơ sụt giảm doanh thu. Bà cho biết nhu cầu dành cho các bộ xử lý AI thế hệ mới, đặc biệt là nền tảng Vera Rubin, vẫn ở mức rất cao. Lượng đơn hàng đang chờ thực hiện được kỳ vọng đủ lớn để bù đắp tác động từ những hạn chế xuất khẩu.

Một yếu tố khác là Trung Quốc đã có xu hướng hạn chế tiếp nhận chip H200 từ trước khi Nvidia tuyên bố dừng bán. Bắc Kinh đang thúc đẩy các doanh nghiệp sử dụng bộ xử lý do ngành bán dẫn trong nước phát triển, nhằm giảm sự phụ thuộc vào công nghệ Mỹ.

Nhu cầu sử dụng chip AI hiệu năng cao vẫn là yếu tố quan trọng trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Ảnh: TechCrunch.

Tuy nhiên, giới nghiên cứu nhận định một số doanh nghiệp AI Trung Quốc vẫn có nhu cầu sử dụng phần cứng Nvidia vì lợi thế hiệu năng. Việc tiếp cận năng lực tính toán thông qua các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài từng được xem là một lựa chọn, nhưng quy định mới của Mỹ có thể thu hẹp đáng kể con đường này.

Trong bối cảnh đó, Nvidia cũng công bố thành lập một ủy ban trực thuộc hội đồng quản trị để giám sát chính sách an ninh quốc gia, việc tuân thủ kiểm soát xuất khẩu và các rủi ro thương mại quốc tế. Động thái cho thấy công ty đang điều chỉnh cơ chế quản trị sau biến động ở cấp lãnh đạo cao nhất.

Sau hơn ba thập kỷ gắn liền với Jensen Huang, Nvidia bước vào giai đoạn mới khi vừa phải tìm người kế nhiệm vừa đối mặt với những thay đổi lớn trong quan hệ công nghệ Mỹ và Trung Quốc.

Những thay đổi về lãnh đạo và chính sách thương mại đang đặt Nvidia trước thách thức duy trì vị thế trên thị trường AI toàn cầu. Ảnh: TechCrunch.

Việc chấm dứt bán H200 chưa đồng nghĩa Nvidia rút khỏi toàn bộ thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, quyết định này đánh dấu sự thu hẹp đáng kể trong hoạt động cung cấp chip AI tiên tiến, đồng thời đặt ra câu hỏi về chiến lược phát triển toàn cầu của hãng sau khi Jensen Huang rời vị trí CEO.