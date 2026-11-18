Để ngỏ khả năng trở lại ‘ghế nóng’

Nhà đồng sáng lập Nvidia Jensen Huang bày tỏ sẵn sàng trở lại cương vị CEO nếu nhận được đề nghị từ Hội đồng quản trị tập đoàn. (Nguồn: Euronews)

“Nếu Hội đồng quản trị xác định sự trở lại của tôi là vì lợi ích tốt nhất của các cổ đông, nhân viên, công ty và nước Mỹ, tôi sẽ rất vinh dự được đáp lại những lời kêu gọi này và trở lại cương vị CEO”, doanh nhân 63 tuổi nêu rõ trong một tuyên bố.

Bên cạnh đó, nhà đồng sáng lập Nvidia thừa nhận đã mắc những sai lầm nghiêm trọng trong đời sống cá nhân và không đáp ứng được các chuẩn mực mà tập đoàn đặt ra đối với mọi thành viên.

Bày tỏ sự hối tiếc vì những khó khăn đã gây ra cho ban lãnh đạo, ông khẳng định: “Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những sai lầm của mình và cam kết hợp tác với cuộc điều tra độc lập của Hội đồng quản trị”.

Theo ông Jensen Huang, kể từ khi rời cương vị điều hành, ông đã nhận được sự động viên từ đông đảo nhân viên, nhà đầu tư, đối tác kinh doanh và khách hàng. Nhiều người vẫn trực tiếp liên hệ, mong muốn vị doanh nhân quay trở lại dẫn dắt Nvidia vượt qua những thách thức về công nghệ, thị trường, cạnh tranh và địa chính trị.

Tuy nhiên, một ngày trước đó, truyền thông đưa tin Hội đồng quản trị không xem xét khả năng khôi phục chức vụ cho nhà đồng sáng lập.

Dẫu vậy, những lời kêu gọi đưa Jensen Huang trở lại ngày càng nhận được sự hưởng ứng trong giới công nghệ. Một bản kiến nghị trực tuyến đã thu hút hơn 180.000 chữ ký, với sự ủng hộ của nhiều nhân vật có ảnh hưởng như CEO Tesla Elon Musk, CEO Y Combinator Garry Tan và CEO Epic Games Tim Sweeney.

Về phần mình, ngày 16/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự ủng hộ đối với khả năng tái nhiệm của vị doanh nhân này, cho rằng ông đã “rút ra một bài học lớn”.

Gia cố lá chắn an ninh

Nvidia thành lập ủy ban chuyên trách nhằm tăng cường giám sát an ninh quốc gia, kiểm soát xuất khẩu và quản lý rủi ro thương mại toàn cầu. (Nguồn: The National Herald)

Cũng trong ngày 17/11, Nvidia thông báo thành lập Ủy ban giám sát an ninh quốc gia và kiểm soát xuất khẩu.

Cơ quan này có nhiệm vụ giám sát quá trình thực hiện các chính sách bảo đảm an ninh quốc gia, tuân thủ quy định kiểm soát xuất khẩu và quản lý rủi ro thương mại toàn cầu. Ủy ban do thành viên Hội đồng quản trị Suzanne Nora Johnson đứng đầu, với sự tham gia của hai thành viên Stephen C. Neal và John O. Dabiri.

Theo đó, các bộ phận chuyên trách về an ninh và tuân thủ quy định thương mại của Nvidia sẽ báo cáo trực tiếp với ủy ban và CEO lâm thời Colette Kress về hoạt động thường nhật.

Ngoài ra, cơ quan này sẽ họp ít nhất mỗi quý một lần và tham vấn các chuyên gia độc lập trong lĩnh vực pháp luật, an ninh quốc gia và thương mại.

“Nvidia nhận thức rằng, các công nghệ bán dẫn tiên tiến cùng sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) và siêu trí tuệ đang đặt ra những thách thức chưa từng có đối với an ninh quốc gia”, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nvidia Harvey Jones nhấn mạnh.

Theo đó, tập đoàn sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan chính phủ và đối tác trong ngành nhằm dung hòa yêu cầu bảo đảm an ninh với mục tiêu thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Trước đó, ngày 8/11, Hội đồng quản trị Nvidia thông báo mở cuộc điều tra độc lập nhằm làm rõ một số vấn đề liên quan cựu CEO Jensen Huang. Mặc dù khẳng định chưa có cơ sở để nhận định an ninh quốc gia hoặc bí mật doanh nghiệp đã bị xâm phạm, ban lãnh đạo tập đoàn cam kết xem xét toàn diện các thông tin hiện có.

Trong khi đó, Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố quy định mới nhằm kiểm soát hoạt động truy cập từ xa vào các chip điện toán tiên tiến và máy chủ thông qua những trung tâm dữ liệu ở nước ngoài.

Theo Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc bộ này, biện pháp trên nhằm ngăn chặn hành vi lách các quy định hạn chế tiếp cận công nghệ nhạy cảm của Mỹ thông qua hoạt động điện toán từ xa tại các quốc gia thứ ba. Qua đó, Washington hướng tới thu hẹp khoảng cách giữa các quy định kiểm soát truy cập từ xa và những hạn chế hiện hành đối với hoạt động xuất khẩu chip trực tiếp.