Nvidia cùng một ông lớn chip đứng sau đà tăng lợi nhuận tại Mỹ

Lợi nhuận doanh nghiệp Mỹ được dự báo tăng mạnh trong quý III, nhưng phần đáng kể của đà tăng đến từ Nvidia và Micron. Ảnh: Reuters.

Theo FactSet, giới phân tích dự báo lợi nhuận quý III của các doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Triển vọng này củng cố niềm tin của nhà đầu tư rằng đà tăng của thị trường có thể tiếp diễn, miễn là doanh nghiệp vẫn duy trì khả năng sinh lời.

Tuy nhiên, phân tích của Dow Jones Market Data cho thấy chỉ riêng hai hãng chip Nvidia và Micron đã đóng góp tới 34% tổng mức tăng lợi nhuận dự kiến.

Nếu mở rộng lên 10 doanh nghiệp, trong đó có Broadcom và Meta Platforms, nhóm này chiếm khoảng hai phần ba mức tăng trưởng lợi nhuận. Danh sách còn có các tập đoàn dầu khí hưởng lợi từ giá năng lượng tăng do xung đột tại Iran.

Thực tế này cho thấy thị trường chứng khoán Mỹ ngày càng phụ thuộc vào một số ít doanh nghiệp gắn với làn sóng đầu tư AI, cũng như cuộc chạy đua xây dựng hạ tầng phục vụ công nghệ này. Quy mô đầu tư ngày càng lớn khiến giới đầu tư đặt câu hỏi liệu những khoản chi khổng lồ có mang lại lợi nhuận tương xứng hay không, theo Wall Street Journal.

Làn sóng AI thúc đẩy lợi nhuận

Nhu cầu xây dựng hạ tầng AI đang mang lại lợi ích lớn cho những doanh nghiệp cung cấp chip và công nghệ phục vụ các trung tâm dữ liệu. Trong số đó, Nvidia giữ vai trò quan trọng nhờ bộ xử lý phục vụ việc huấn luyện và vận hành các mô hình AI, trong khi Micron hưởng lợi từ nhu cầu bộ nhớ phục vụ hệ thống tính toán hiệu năng cao.

Các nhà phân tích dự báo lợi nhuận của Nvidia sẽ tăng khoảng 90%. Với Micron, mức tăng lợi nhuận trong quý được dự báo lên tới 1.078%, tức cao hơn 10 lần so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh nhóm công nghệ, các doanh nghiệp dầu khí cũng có thể góp phần cải thiện kết quả kinh doanh nhờ giá năng lượng tăng trong bối cảnh xung đột tại Iran. Tuy nhiên, động lực chính trong kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của thị trường vẫn đến từ các công ty hưởng lợi từ làn sóng AI.

Dòng tiền đổ vào hạ tầng AI đã thúc đẩy kỳ vọng của nhà đầu tư đối với những doanh nghiệp đứng ở trung tâm của xu hướng này. Nhưng quy mô đầu tư ngày càng lớn cũng khiến thị trường đặt câu hỏi liệu doanh thu và lợi nhuận trong tương lai có đủ để bù đắp chi phí xây dựng, vận hành các trung tâm dữ liệu hay không.

“Chúng ta có thể sẽ phải biến tất cả các trung tâm dữ liệu này thành sân chơi pickleball”, Ed Yardeni, nhà phân tích chứng khoán kỳ cựu, nói, ám chỉ nguy cơ hạ tầng AI trở nên dư thừa nếu nhu cầu không đạt kỳ vọng.

Phát biểu này phản ánh mối lo rằng hạ tầng được xây dựng cho cơn sốt AI có thể trở nên dư thừa nếu tốc độ khai thác thương mại không theo kịp.

Cơn sốt AI có lặp lại bong bóng dot-com?

Những lo ngại về hiệu quả đầu tư đang tạo sức ép lên cổ phiếu công nghệ. Kế hoạch huy động vốn của Meta để phục vụ các khoản đầu tư lớn đã góp phần kích hoạt một trong những đợt bán tháo mạnh nhất trên Nasdaq trong năm nay.

Với giới đầu tư, vấn đề không còn đơn thuần là các công ty công nghệ có thể tăng chi tiêu cho AI đến mức nào. Câu hỏi quan trọng hơn là liệu khoản đầu tư đó có tạo ra nguồn thu và lợi nhuận tương xứng trong thời gian tới.

Một số nhà phân tích cho rằng mức tăng trưởng lợi nhuận hiện nay vẫn có nền tảng rộng hơn nhóm doanh nghiệp công nghệ hàng đầu. Ngay cả khi loại 10 công ty đóng góp lớn nhất khỏi phép tính, lợi nhuận của những doanh nghiệp còn lại trong S&P 500 vẫn được dự báo tăng khoảng 10% so với cùng kỳ.

Chris Grisanti, chiến lược gia thị trường tại MAI Capital Management, cho rằng phần còn lại của thị trường vẫn đang đóng góp tích cực vào tăng trưởng lợi nhuận. Theo ông, đà tăng không hoàn toàn phụ thuộc vào một vài doanh nghiệp lớn, dù nhóm này đang giữ vai trò nổi bật.

“Thị trường đang thể hiện sự tỉnh táo khác thường. Chúng ta chưa ở trong trạng thái hưng phấn quá mức”, ông Grisanti nhận định.

Dẫu vậy, mức độ tập trung của lợi nhuận vẫn là vấn đề mà nhà đầu tư cần theo dõi. Khi kỳ vọng đối với một số công ty công nghệ quá cao, bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nhu cầu AI suy yếu, chi phí tăng hoặc kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu chậm lại đều có thể tác động mạnh đến tâm lý thị trường.

Đà tăng của cổ phiếu AI cũng làm dấy lên những so sánh với bong bóng dot-com cuối thập niên 1990, thời điểm kỳ vọng quá lớn đối với Internet đã đẩy giá nhiều cổ phiếu lên cao trước khi thị trường lao dốc.

Tuy nhiên, Larry Adam, Giám đốc đầu tư tại Raymond James, cho rằng thị trường hiện nay không hoàn toàn giống giai đoạn năm 2000. Một điểm khác biệt quan trọng là nhiều doanh nghiệp công nghệ hiện tại đã tạo ra lợi nhuận thực tế, thay vì chủ yếu dựa vào kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai.

“Thị trường hiện tại không giống năm 2000. Theo nhiều khía cạnh, tôi cho rằng thị trường đang vận hành khá hợp lý”, ông nói.

Dù vậy, khả năng sinh lời hiện tại không đồng nghĩa mọi khoản đầu tư AI đều sẽ mang lại hiệu quả. Khi các doanh nghiệp tiếp tục chi những khoản tiền khổng lồ cho chip, máy chủ và trung tâm dữ liệu, thị trường sẽ ngày càng chú ý đến tốc độ chuyển hóa đầu tư thành doanh thu và lợi nhuận.