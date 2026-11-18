CEO tạm quyền Colette Kress (ảnh phải) vừa công bố doanh thu quý kỷ lục của công ty., trong khi Hội đồng Quản trị Nvidia tuyên bố không xem xét khả năng đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí. CEO. Ảnh: WSJ

Theo báo Wall Street Journal (WSJ), tập đoàn sản xuất chip Nvidia vừa công bố kết quả kinh doanh quý vượt xa kỳ vọng của Phố Wall, trong bối cảnh một bê bối đang làm rung chuyển công ty, khiến CEO nổi tiếng Jensen Huang phải rời vị trí và gây bất ổn trên các thị trường toàn cầu.

Trong cuộc trao đổi với các nhà đầu tư ngày 17/11, Harvey C. Jones, Chủ tịch mới được bổ nhiệm của Hội đồng quản trị Nvidia, cho biết công ty không xem xét đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí CEO. Trước đó, ông Huang tuyên bố sẽ vinh dự nếu được hội đồng quản trị cân nhắc trở lại, với điều kiện việc này phục vụ lợi ích tốt nhất của cổ đông, nhân viên và đối tác.

Nvidia tiếp tục ghi nhận một quý kinh doanh với doanh thu cao kỷ lục, đạt 115,8 tỷ USD, cao hơn 6,3% so với mức dự báo 108,9 tỷ USD của các nhà phân tích do FactSet khảo sát và hơn gấp đôi cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng trong quý kết thúc ngày 25/10 đạt 65,3 tỷ USD, cũng vượt dự báo của giới phân tích.

Ở mảng kinh doanh quan trọng nhất là trung tâm dữ liệu, Nvidia đạt doanh thu 107,6 tỷ USD, tăng 110% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ việc triển khai các máy chủ Vera Rubin thế hệ mới.

Nvidia dự báo doanh thu quý hiện tại đạt 130 tỷ USD, cao hơn khoảng 4% so với ước tính của Phố Wall. Trong lần đầu tiên chủ trì cuộc họp với các nhà đầu tư, CEO tạm quyền Colette Kress cho biết công ty nâng dự báo tăng trưởng doanh thu cho năm tài chính 2028 từ 70% lên 75%.

Cổ phiếu Nvidia tăng hơn 4% trong giao dịch ngoài giờ. Tuy nhiên, mã này đã giảm gần 29% trong tháng qua.

Giới đầu tư đặc biệt quan tâm đến khả năng hoạt động của Nvidia khi không còn ông Huang, người giữ cương vị CEO duy nhất của công ty cho đến tuần trước. Ông từ chức hôm 12/11 sau khi xuất hiện thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân với hai phụ nữ, trong đó một người là lãnh đạo cấp cao Nvidia, người còn lại là một nữ đối tác người Trung Quốc.

Tại cuộc họp, ông Jones cho biết Hội đồng quản trị đã nhất trí chấp thuận đơn từ chức của ông Huang. Hội đồng sẽ xem xét cả ứng viên nội bộ lẫn bên ngoài trong quá trình tìm kiếm người kế nhiệm. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent từng kêu gọi Nvidia tuyển CEO từ bên ngoài, cho rằng công ty cần một sự thay đổi mạnh mẽ.

Việc ông Huang rời đi đặt ra hàng loạt câu hỏi, trong đó có tương lai của các thỏa thuận tài chính trị giá hàng trăm tỷ USD mà Nvidia đã ký với đối tác và khách hàng trong những năm gần đây. Cuối quý III năm tài chính, công ty báo cáo nắm giữ gần 110 tỷ USD chứng khoán có khả năng chuyển nhượng và không có khả năng chuyển nhượng. Các khoản đầu tư vào những công ty chưa niêm yết cũng tăng mạnh so với quý trước.

Các cam kết chi tiêu trong tương lai của Nvidia cũng ngày càng lớn. Nhà sản xuất chip này cho biết đã có các cam kết trị giá 390 tỷ USD liên quan đến nguồn cung và năng lực sản xuất trong tương lai, tăng so với mức 279 tỷ USD của quý trước. Theo Nvidia, mức tăng chủ yếu xuất phát từ các hợp đồng mua nguồn cung bộ nhớ trong nhiều năm.

Ông Brian Smedley, Giám đốc đầu tư của quỹ đầu cơ Cynosure Strategies, nhận định giới đầu tư đang đặt ra nhiều câu hỏi về quá trình chuyển giao lãnh đạo, cũng như những rủi ro pháp lý và quản lý đối với Nvidia, đặc biệt liên quan đến một số thỏa thuận mà ông Huang theo đuổi nhằm bán chip thuộc diện hạn chế cho các bên trung gian tại châu Á.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đang điều tra Nvidia, theo thông tin The Wall Street Journal đăng tải ngày 17/11. Nội dung cụ thể của cuộc điều tra chưa được xác định, song có bao gồm việc xem xét liệu các công bố thông tin của công ty có gây hiểu lầm cho nhà đầu tư hay không.

Ông Smedley cho rằng giới đầu tư đã tính đến mức phí rủi ro cao hơn đáng kể đối với cổ phiếu Nvidia.

Ngay cả trước khi ông Huang từ chức, phản ứng của thị trường đối với Nvidia và các doanh nghiệp khác trong ngành trí tuệ nhân tạo (AI) đã bắt đầu thay đổi. Lo ngại về an toàn AI gia tăng, cùng với sự giám sát chặt chẽ hơn đối với điều mà các nhà phê bình gọi là “tài trợ vòng tròn” – cách Nvidia cung cấp bảo lãnh tài chính, đầu tư cổ phần và các hình thức hỗ trợ khác cho khách hàng mua chip của mình – đã khiến tâm lý thị trường đối với lĩnh vực AI trở nên kém tích cực.

Những ngày gần đây, một vấn đề khác cũng thu hút sự chú ý là cách Nvidia hạch toán doanh số bán bộ xử lý AI tiên tiến tại châu Á. Việc ông Huang thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân với bà Alice Huang, cựu lãnh đạo của công ty dữ liệu Megaspeed tại Singapore, đã làm dấy lên thêm nghi vấn về khả năng hàng tỷ USD chip được vận chuyển tới Singapore thực tế đã được chuyển hướng sang quốc gia khác.

Tuần này, Bộ Thương mại Mỹ công bố các hạn chế mới đối với việc vận chuyển chip AI tới các quốc gia Đông Nam Á. Bà Kress cho biết Nvidia vẫn đang nghiên cứu tác động của những thay đổi trong chính sách kiểm soát xuất khẩu.

Trước đó trong ngày 17/11, Hội đồng quản trị Nvidia thông báo thành lập một ủy ban mới phụ trách giám sát các chính sách an ninh quốc gia và việc tuân thủ quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng ủng hộ ông Huang, trong khi các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ kêu gọi điều tra toàn diện hoạt động xuất khẩu chip của Nvidia sang châu Á cũng như công tác giám sát của Bộ Thương mại đối với các lô hàng này. Theo các nghị sĩ, ông Jensen Huang và Tổng cố vấn pháp lý Nvidia, Tim Teter đã đồng ý làm việc với ba ủy ban của Hạ viện vào đầu tháng 12.