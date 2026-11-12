Nvidia có thể chọn ai thay Jensen Huang nếu CEO rời nhiệm sở?

Hội đồng Quản trị Nvidia có thể tổ chức cuộc họp về tương lai của ông Huang tại công ty sớm nhất vào ngày 11-11 (theo giờ Mỹ).

Diễn biến này làm dấy lên câu hỏi về người có thể tiếp quản vị trí CEO nếu nhà đồng sáng lập tập đoàn rời nhiệm sở.

Bà Colette Kress và ông Ian Buck. Ảnh: Nvidia, DAFITC

Bà Colette Kress, 59 tuổi, là 1 trong những lãnh đạo cấp cao được thị trường biết đến nhiều nhất tại Nvidia.

Gia nhập công ty năm 2013, bà từng làm việc tại Microsoft, Cisco và Texas Instruments trước khi đảm nhiệm vị trí Giám đốc tài chính.

Bà Kress thường xuyên xuất hiện cùng Jensen Huang trong các cuộc công bố kết quả kinh doanh, đồng thời trực tiếp quản lý tài chính của Nvidia trong giai đoạn tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu chip phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Một số nhà phân tích cho rằng bà có thể đảm nhận vai trò CEO tạm quyền, giúp duy trì sự ổn định và củng cố niềm tin của nhà đầu tư nếu ông Huang rời vị trí.

Tuy nhiên, kinh nghiệm tài chính chưa chắc đáp ứng đầy đủ yêu cầu lãnh đạo dài hạn tại một doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh chủ yếu dựa trên công nghệ.

Ông Ian Buck, gia nhập Nvidia năm 2004, được đánh giá là phương án đáng chú ý hơn cho vị trí lãnh đạo lâu dài. Ông tham gia phát triển CUDA, nền tảng phần mềm quan trọng giúp Nvidia mở rộng năng lực điện toán và xây dựng hệ sinh thái AI.

Hiện ông Buck phụ trách các sản phẩm phần cứng và phần mềm AI dành cho hệ thống điện toán quy mô lớn.

Theo giới phân tích, kinh nghiệm kỹ thuật và vai trò chiến lược trong hoạt động kinh doanh trung tâm dữ liệu khiến ông trở thành ứng viên nội bộ có lợi thế.

Một phương án khác là mô hình đồng CEO, kết hợp lãnh đạo tài chính như Kress với người phụ trách công nghệ như Buck.

Cách tiếp cận này có thể giúp Nvidia duy trì cả năng lực quản trị lẫn định hướng phát triển sản phẩm trong giai đoạn chuyển giao.

Jensen Huang đồng sáng lập Nvidia năm 1993 và giữ chức CEO từ đó đến nay.

Giới phân tích nhận định việc thay thế ông sẽ không dễ dàng, bởi ông có vai trò đặc biệt trong việc xác định chiến lược và hướng phát triển công nghệ của tập đoàn.