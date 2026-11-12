Nvidia chuẩn bị sa thải CEO Jensen Huang vì 2 vụ ngoại tình?

Ban lãnh đạo Nvidia đang chuẩn bị xem xét tương lai của CEO Jensen Huang sau khi xuất hiện thông tin ông có hai mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó có vụ với Alice Huang - cựu lãnh đạo công ty Megaspeed có trụ sở tại Singapore.

Theo các nguồn tin thân cận với Wall Street Journal, ban lãnh đạo công ty dự kiến tổ chức cuộc họp ngay trong hôm nay để thảo luận về vị trí của ông Huang.

Là một trong những người đồng sáng lập Nvidia, Jensen Huang được xem là gương mặt tiêu biểu của cuộc đua AI. Ông thường xuất hiện tại các hội nghị và sự kiện công nghệ trên khắp thế giới, thu hút với phong cách đặc trưng cùng những chiếc áo khoác da. Dưới sự điều hành của ông, Nvidia trở thành nhà cung cấp những bộ xử lý quan trọng, phục vụ làn sóng phát triển AI toàn cầu.

Trong báo cáo mới nhất, Nvidia cảnh báo công ty “phụ thuộc rất nhiều vào sự đóng góp của đội ngũ điều hành lâu năm”. Đồng thời, việc không có kế hoạch kế nhiệm hiệu quả có thể “gây cản trở quá trình hoạch định chiến lược, triển khai hoạt động và bảo đảm thành công lâu dài của công ty”.

Alice Huang, người được cho là tình nhân của ông Jensen Huang. Ảnh: LinkedIn.

Hôm Chủ nhật, trong thư gửi nhân viên, Huang thừa nhận đã không chung thủy với vợ và gửi lời xin lỗi vì làm tổn hại lòng tin của mọi người.

Một trong những mối quan hệ được đề cập liên quan đến Alice Huang, lãnh đạo công ty dữ liệu Megaspeed có trụ sở tại Singapore và là một khách hàng lớn của Nvidia.

Ngoài ra, theo một nguồn tin thân cận, CEO Nvidia còn có quan hệ ngoài luồng với một nhân viên trong công ty.

Ngày 11/11, New York Times cũng đã đưa tin về mối quan hệ thứ hai này. Ông Jensen Huang được cho là có mối quan hệ tình cảm kéo dài với Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách mảng y tế của Nvidia.

Bà Powell, 48 tuổi, gia nhập Nvidia năm 2008 và từng bước đảm nhiệm các vị trí cấp cao. Theo hồ sơ LinkedIn, năm 2016, bà được bổ nhiệm làm Giám đốc cấp cao phụ trách phát triển kinh doanh AI. Đến cuối năm 2017, bà trở thành Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế. Bà cũng thường xuyên đại diện Nvidia tham dự và phát biểu tại các hội nghị công nghệ quốc tế.

Bà Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách mảng y tế của Nvidia. Ảnh: Nacionale.

Trước thông tin trên, cổ phiếu Nvidia đảo chiều giảm 8% trong phiên giao dịch ngày 11/11, dù từng tăng trong phiên trước giờ mở cửa.

Nvidia thông báo thuê hãng luật Wachtell, Lipton, Rosen & Katz tiến hành điều tra, nhằm xác định liệu bí mật kinh doanh hoặc thông tin liên quan đến an ninh quốc gia có bị rò rỉ hay không.

Lộ video Alice Huang và CEO Nvidia tại nhà hàng nổi tiếng Thông qua vai trò khách hàng của Nvidia, Alice Huang bắt đầu xuất hiện công khai bên cạnh Jensen Huang.

Kịch bản nào cho Nvidia?

Theo nguồn tin thân cận với CNBC, khi trở lại văn phòng hôm thứ 10/11, ông Huang cố gắng thể hiện rằng mọi hoạt động tại công ty vẫn diễn ra bình thường. Ông tiếp tục có mặt tại văn phòng ngày hôm sau để tham dự các cuộc họp, trước khi Nvidia công bố kết quả kinh doanh quý vào ngày 17/11.

Công viên và lối đi bộ Voyager tại trụ sở Nvidia ở Santa Clara, Mỹ. Ảnh: Bloomberg.

Trong khi đó, các nhà đầu tư đang đánh giá liệu bê bối này có gây ra những tác động tiêu cực trên diện rộng đối với hoạt động kinh doanh của Nvidia hay không.

Trong báo cáo công bố hôm 10/11, Bank of America (BofA) đưa ra 3 kịch bản với những tác động khác nhau đối với cổ phiếu Nvidia.

Ở kịch bản thứ nhất, tác động được hạn chế nhờ ban lãnh đạo duy trì sự ổn định. Kịch bản thứ hai là tình trạng bất ổn kéo dài, gây sức ép lên mức định giá cổ phiếu trước khi công ty ghi nhận lợi nhuận.

Trong kịch bản thứ ba, khủng hoảng leo thang do xuất hiện những kết quả điều tra bất lợi, hoạt động điều hành bị gián đoạn hoặc các biện pháp hạn chế mới buộc nhà đầu tư phải đánh giá lại triển vọng lợi nhuận của Nvidia.

Đó là nhận định của ông Vivek Arya, nhà phân tích tại BofA.

Trước đó, hôm chủ nhật, ông Huang đã thông báo với nhân viên về mối quan hệ ngoài hôn nhân của mình.

Một số nhân viên Nvidia nói với CNBC rằng không khí trong công ty trở nên nặng nề sau thông tin này. Một người cho biết họ bị sốc trước những tiết lộ liên quan đến vị CEO.

Nhân viên Nvidia bày tỏ sự bất ngờ trước những thông tin liên quan đến CEO Jensen Huang, người lâu nay được nhiều người trong công ty xem là hình mẫu lãnh đạo. Ảnh: Wall Street Journal.

Theo các nguồn tin, nhiều nhân viên lâu năm vốn xem ông Huang như hình mẫu lãnh đạo, một người luôn đưa ra những quyết định đúng đắn và là chỗ dựa của tập thể. Vì vậy, họ gặp khó khăn trong việc hiểu và chấp nhận những hành động của ông.

Ông Huang là đồng sáng lập Nvidia năm 1993 với mục tiêu phát triển bộ xử lý đồ họa (GPU) phục vụ ngành công nghiệp trò chơi điện tử. Trong những năm gần đây, công ty đã trở thành một trong những biểu tượng của làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI), cung cấp chip xử lý cho các mô hình ngôn ngữ lớn và những trung tâm dữ liệu quy mô khổng lồ.

Với vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp AI, ông Huang không chỉ có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Nvidia mà còn là tiếng nói đáng chú ý trong các cuộc thảo luận về công nghệ tại Washington. Ông từng tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay CEO Nvidia Jensen Huang hồi tháng 9. Ảnh: Reuters.

Đến tháng 9, ông Huang và vợ còn được chụp ảnh ngồi cùng bàn với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại tiệc chiêu đãi cấp nhà nước ở Nhà Trắng.

Bê bối đời tư của CEO Nvidia cũng khiến dư luận chú ý nhiều hơn đến mối quan hệ của ông, đặc biệt là quan điểm tiếp tục ủng hộ việc mở rộng bán chip AI cho các thị trường.

Ngành chip Mỹ có thể mất hàng tỷ USD?

Vụ bê bối liên quan đến Jensen Huang có thể tạo thêm động lực cho các nỗ lực siết chặt kiểm soát xuất khẩu chip AI của Mỹ. Các nhà lập pháp đang thúc đẩy những biện pháp hạn chế mới như một phần của gói chi tiêu quốc phòng quy mô lớn.

Những biện pháp này có thể khiến Nvidia và nhiều công ty bán dẫn khác mất hàng tỷ USD doanh thu.

Theo Wall Street Journal, trong tuần này, lãnh đạo cấp cao của cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ cho biết họ muốn đưa 3 đề xuất vào gói chi tiêu quốc phòng đang bị đình trệ. Các biện pháp này nhằm siết chặt việc vận chuyển chip AI ra nước ngoài.

Những đề xuất đang được xem xét bao gồm hạn chế xuất khẩu chip AI sang các quốc gia đối thủ; tăng cường kiểm soát đối với các nước đồng minh nhằm ngăn họ chuyển thiết bị sản xuất chip sang nước thứ ba; đồng thời thiết lập cơ chế theo dõi chip để xác định vị trí và điểm đến của chúng sau khi xuất khẩu.

Dù Nvidia là cái tên được nhiều nhà lập pháp viện dẫn khi đề xuất các biện pháp trên, những quy định này có thể ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp khác trong ngành. Trong số đó có đối thủ của Nvidia là AMD, cũng như các tập đoàn công nghệ như Microsoft và OpenAI, vốn đang tìm cách xây dựng trung tâm dữ liệu ở nước ngoài.

Các lãnh đạo trong ngành cảnh báo những biện pháp này có thể gây trở ngại cho mọi thỏa thuận xuất khẩu chip, đặc biệt nếu quy định bắt buộc theo dõi hành trình chip được thông qua.

Theo các hiệp hội thương mại, điều đó có thể làm suy yếu sức cạnh tranh của doanh nghiệp Mỹ, đồng thời tạo cơ hội để đối thủ nước ngoài giành thêm thị phần toàn cầu.

Khoảnh khắc CEO Nvidia Jensen Huang hôn má Alice Huang Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Jensen Huang và Alice Huang hôn nhẹ lên má nhau sau bữa tối cùng các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ tại Đài Loan (Trung Quốc) hồi tháng 5/2025. Sau đó, hai người cùng lên một chiếc xe và rời đi.

Những diễn biến tại Quốc hội Mỹ cho thấy các vấn đề liên quan đến đời tư của CEO Nvidia có thể tác động đến hoạt động kinh doanh của công ty và rộng hơn là ngành bán dẫn. Ông Huang từ lâu đã có tiếng nói trong các cuộc thảo luận về chính sách AI, thông qua việc thường xuyên làm việc với Tổng thống Donald Trump và các nhà phát triển mô hình AI hàng đầu, trong đó có OpenAI.

Những người ủng hộ việc siết chặt kiểm soát xuất khẩu đang xem vụ việc liên quan đến Nvidia là thêm một lý do để Washington thu hẹp những kẽ hở trong quy định hiện hành.

Bộ Thương mại Mỹ đang điều tra nghi vấn Megaspeed, công ty có trụ sở tại Singapore do Alice Huang điều hành, đã chuyển chip Nvidia sang các thị trường khác, vi phạm quy định kiểm soát xuất khẩu được áp dụng từ năm 2024. Cuộc điều tra hiện do Bộ Tư pháp Mỹ phụ trách.

Một số doanh nghiệp khác tại Đông Nam Á cũng bị nghi có hoạt động tương tự. Những vụ việc này đang thúc đẩy các đề xuất lập pháp nhằm tăng cường giám sát hoạt động xuất khẩu chip AI, dòng linh kiện quan trọng đối với sự phát triển của ngành trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu.