Nvidia chuẩn bị lật đổ CEO Jensen Huang?

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Hội đồng quản trị Nvidia chuẩn bị xem xét đưa CEO Jensen Huang khỏi vị trí lãnh đạo sau khi ông vướng vào hai mối quan hệ ngoài hôn nhân, một với doanh nhân Trung Quốc bị nghi là gián điệp và một với nhân viên của công ty, theo tờ Wall Street Journal. Trong khi chỉ cách đây ít hôm, hội đồng quản trị Nvidia vẫn bày tỏ sự tin tưởng đối với ông Huang.

Theo quy chế hoạt động của Nvidia, Jensen Huang có thể bị miễn nhiệm, dù có hay không có lý do, nếu nhận được sự đồng thuận của đa số thành viên hội đồng quản trị. Nvidia hiện có 11 thành viên hội đồng quản trị.

Là đồng sáng lập Nvidia, gây dựng đế chế này trong hơn ba thập kỷ, ông Jensen Huang được xem là gương mặt tiêu biểu của cuộc đua phát triển AI toàn cầu.

Các bộ xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia, dòng chip máy tính hiệu năng cao chứa hàng tỷ bóng bán dẫn, hiện là thành phần cốt lõi trong làn sóng phát triển AI, lĩnh vực được xem như cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo.

Tầm quan trọng của Nvidia trong lĩnh vực công nghệ đã đưa Jensen Huang trở thành nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Ông thường xuyên gặp gỡ các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc. Và ông cũng không ngại thường xuyên xuất hiện tại các hội nghị, sự kiện trên khắp thế giới để chia sẻ về bán dẫn và AI.

Tuy nhiên, mới đây hình ảnh ông lại xuất hiện trên khắp các mặt trận truyền thông theo cách không mấy tích cực. Ông được cho là có mối quan hệ ngoài luồng với bà Alice Huang, lãnh đạo của Megaspeed, công ty dữ liệu có trụ sở tại Singapore và từng là khách hàng lớn của Nvidia. Đáng chú ý, theo các quan chức tình báo Mỹ, bà Alice Huang bị nghi đang làm việc cho các cơ quan tình báo Trung Quốc.

Mới đây, CEO Nvidia lại tiếp tục bị báo cáo còn có quan hệ ngoài hôn nhân với bà Kimberly Powell, một lãnh đạo cấp cao của công ty, phụ trách mảng kinh doanh y tế.

Ở tuổi 63, ông Jensen Huang hiện là cổ đông lớn nhất của Nvidia, nắm giữ khoảng 3,6% cổ phần và là một trong những người giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, ông chưa từng cho biết về kế hoạch lập kế nhiệm. Vì vậy, hiện chưa rõ ai có thể thay thế ông nếu ông rời vị trí.

Theo Bloomberg, hội đồng quản trị Nvidia đã làm việc với một công ty tư vấn bên ngoài để tìm kiếm những ứng viên có thể thay thế ông Huang.

Bà Armina Rosenberg, nhà quản lý danh mục đầu tư kiêm đồng sáng lập Minotaur Capital, quỹ đang nắm giữ cổ phiếu Nvidia, cho biết Giám đốc tài chính Colette Kress, người đã đảm nhiệm vị trí này hơn 10 năm, có thể là lựa chọn phù hợp để tạm thời điều hành Nvidia.

Trước những bê bối của ông Huang, các nhà đầu tư và chuyên gia phân tích nhận định nhu cầu đối với chip Nvidia khó suy giảm trong ngắn hạn. Tuy nhiên, những biến động tại hệ sinh thái doanh nghiệp xoay quanh Nvidia có thể gây ra tác động lớn hơn.

“Nvidia đang cung cấp vốn cho chính khách hàng của mình. Trong những giai đoạn thị trường tăng trưởng nóng hoặc hình thành bong bóng, đôi khi chỉ cần tốc độ tăng trưởng chậm lại cũng đủ đẩy tình hình sang một giai đoạn đổ vỡ”, ông Nick Ferres, Giám đốc đầu tư tại Vantage Point Asset Management (Singapore), nhận định.

Tuy nhiên, Thung lũng Silicon đang lên tiếng bảo vệ CEO Nvidia Jensen Huang.

Lập luận chung là việc ông Huang rời Nvidia có thể gây xáo trộn, ảnh hưởng đến vị thế cạnh tranh của Mỹ trong cuộc đua phát triển AI. Một số ý kiến đề xuất, ngay cả khi không tiếp tục giữ chức CEO, ông Huang vẫn nên đảm nhiệm vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị hoặc để các cổ đông trực tiếp bỏ phiếu quyết định tương lai của ông.

Những người lên tiếng bảo vệ ông Huang không phủ nhận những sai lầm cá nhân của ông, nhưng cho rằng cái giá phải trả nếu ông rời Nvidia có thể rất lớn.

Ông Jason Calacanis, nhà đầu tư nổi tiếng tại Thung lũng Silicon, viết trên mạng xã hội X: “Giải pháp tốt hơn cho hội đồng quản trị, cổ đông, khách hàng, nhân viên Nvidia và nước Mỹ là hoàn tất cuộc điều tra và, nếu cần thiết, giữ Jensen Huang ở lại với vai trò Chủ tịch hội đồng quản trị”.

Ông Gavin Baker, Giám đốc điều hành công ty đầu tư toàn cầu Atreides, dẫn lại bài viết của Calacanis và cho rằng quyết định cuối cùng về tương lai của ông Huang cần được xem xét trên cơ sở lợi ích của các cổ đông.

Ông Sean Maquire, đối tác tại quỹ đầu tư Sequoia Capital, thừa nhận những hành động thiếu suy nghĩ của ông Huang đã gây tổn hại cho nước Mỹ, song vẫn cho rằng ông là nhân vật không thể thay thế trong vai trò dẫn dắt ngành AI của Mỹ.

Các công ty như OpenAI và Anthropic đang sử dụng bộ xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia để phát triển và vận hành các mô hình AI.

Vì vậy, nếu ông Huang rời đi, những tác động có thể không chỉ dừng ở việc thay đổi người đứng đầu Nvidia. Sự xáo trộn trong bộ máy lãnh đạo còn có nguy cơ tạo ra bất ổn đối với nguồn cung chip, kế hoạch đầu tư và quá trình mở rộng hoạt động của các doanh nghiệp đang phụ thuộc vào hệ sinh thái công nghệ của Nvidia.