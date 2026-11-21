Hội nghị toàn thể nhân viên Tập đoàn Nvidia đưa ra những quyết sách quan trọng cho thời kỳ "hậu Jensen Huang". Ảnh: EET.

Trước tình hình đó, ban lãnh đạo tạm quyền không chọn cách xoa dịu bằng những lời lẽ tình cảm. Tại cuộc họp toàn thể ngày 18/11, họ đưa ra hai quyết định quan trọng: đẩy lịch xét tăng lương vốn dự kiến vào tháng 3/2027 lên tháng 12/2026, đồng thời khép lại khả năng Jensen Huang trở lại vị trí CEO, chính thức bắt đầu tìm kiếm người kế nhiệm.

Hội đồng quản trị dứt khoát nói không với Jensen Huang

Cuộc họp đặc biệt diễn ra tại trụ sở Nvidia ở Santa Clara, bang California, kết hợp hình thức trực tiếp và phát trực tuyến qua Microsoft Teams, kéo dài khoảng một giờ.

Theo thông lệ, Nvidia thường tổ chức họp toàn thể nhân viên vào sáng hôm sau khi công bố báo cáo tài chính quý. Tuy nhiên, lần này, nhân vật đứng giữa sân khấu không còn là Jensen Huang.

Thay vào đó là Colette Kress, CEO tạm quyền kiêm Giám đốc tài chính, cùng Chủ tịch HĐQT Harvey Jones và Ian Buck, lãnh đạo phụ trách mảng trung tâm dữ liệu siêu quy mô và điện toán hiệu năng cao. Đồng sáng lập Nvidia Chris Malachowsky cũng tham dự.

Ngay khi bắt đầu, Colette Kress đã gửi thông điệp tới toàn thể nhân viên: hãy hướng về phía trước, đừng mãi nhìn lại quá khứ. Bà nhắc lại câu nói từng sử dụng trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh hôm trước: “Chúng ta làm được”.

Nếu phát biểu của Kress còn mang tính ngoại giao, Chủ tịch HĐQT Harvey Jones lại thể hiện thái độ rõ ràng hơn nhiều. Ông một lần nữa khẳng định HĐQT không có ý định đưa Jensen Huang trở lại ghế CEO, Nvidia đang tích cực tìm kiếm người đứng đầu mới.

Hai nhà lãnh đạo thế chỗ Jensen Huang: Chủ tịch HĐQT Harvey Jones và CEO tạm quyền Colette Kress. Ảnh: Zhihu.

Đây là tuyên bố đáng chú ý, bởi Jensen Huang đã lãnh đạo Nvidia hơn 30 năm. Câu chuyện bắt nguồn từ những thông tin xuất hiện từ cuối tháng 10/2026 trên truyền thông nước ngoài, liên quan đến các cáo buộc về đời tư của Jensen Huang, bao gồm những quan hệ ngoài hôn nhân với người bên ngoài và nhân viên trong công ty. Ngày 12/11, trước sức ép lớn về quản trị doanh nghiệp, Jensen Huang tuyên bố từ chức CEO, Chủ tịch và thành viên HĐQT, có hiệu lực ngay lập tức.

Đây là cuộc chuyển giao quyền lực hoàn toàn khác với trường hợp Apple dưới thời Steve Jobs. Khi Steve Jobs bàn giao ghế CEO cho Tim Cook, quá trình chuẩn bị đã được tiến hành trong nhiều năm. Jobs vẫn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị để tiếp tục định hướng chiến lược.

Còn tại Nvidia, việc chia tay diễn ra đột ngột. Jensen Huang không chỉ rời bỏ quyền điều hành thường nhật mà còn từ bỏ cả ghế trong HĐQT, chính thức rút khỏi trung tâm quyền lực của tập đoàn.

Ngay cả khi xuất hiện thông tin cho rằng Jensen Huang tuyên bố sẵn sàng đáp lại lời kêu gọi của nhân viên để trở lại, HĐQT vẫn không thay đổi lập trường.

Báo cáo tài chính giúp Nvidia tự tin bước vào thời kỳ hậu Jensen Huang

Cơ sở lớn nhất giúp ban lãnh đạo Nvidia có thể cứng rắn tuyên bố khép lại thời đại Jensen Huang chính là kết quả kinh doanh vừa được công bố.

Ngày 17/11, Nvidia công bố báo cáo tài chính quý III năm tài chính 2027. Những con số cho thấy cỗ máy kiếm tiền của tập đoàn vẫn hoạt động với tốc độ đáng kinh ngạc. Doanh thu trong quý đạt 115,8 tỷ USD, tăng 103% so với cùng kỳ năm trước và tăng 20% so với quý trước.

Hội đồng quản trị Nvidia loại bỏ khả năng ông Jensen Huang quay trở lại lãnh đạo công ty. Ảnh: NewYorkPost.

Trong đó, mảng trung tâm dữ liệu – động lực kinh doanh quan trọng nhất – mang về 107,6 tỷ USD, tăng 110% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng đạt 65,3 tỷ USD, tăng 105%, trong khi biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức cao 74,8%.

Một tin tích cực khác là nền tảng điện toán thế hệ mới Vera Rubin NVL72 đã bắt đầu được xuất xưởng. Colette Kress mô tả sản phẩm này có màn khởi đầu bùng nổ.

Nvidia còn đưa ra dự báo doanh thu quý IV năm tài chính 2027 đạt 130 tỷ USD, với biên độ dao động 3%. Đáng chú ý, dự báo này chưa tính bất kỳ khoản doanh thu nào từ hoạt động kinh doanh điện toán trung tâm dữ liệu tại thị trường Trung Quốc.

Tại cuộc họp nhân viên, Kress đặc biệt nhấn mạnh những kết quả kinh doanh nói trên. Thông điệp mà bà muốn truyền tải khá rõ: ngay cả khi nhà sáng lập không còn hiện diện, bộ máy kinh doanh của Nvidia vẫn vận hành mạnh mẽ.

Tuy nhiên, thị trường Phố Wall không lạc quan như ban lãnh đạo công ty.

Cổ phiếu lao dốc, tài sản nhân viên Nvidia bốc hơi hàng chục tỷ USD

Điều thị trường vốn lo ngại nhất chính là sự bất định, đặc biệt đối với một tập đoàn công nghệ có mức độ phụ thuộc lớn vào uy tín và sức ảnh hưởng cá nhân của nhà sáng lập như Nvidia.

Đầu tháng 10, cổ phiếu Nvidia từng đạt đỉnh 241,70 USD. Nhưng sau khi những thông tin bất lợi liên quan đến Jensen Huang xuất hiện trong tháng 11 và ông tuyên bố từ chức, giá cổ phiếu liên tục chịu sức ép.

Sau khi Jensen Huang tuyên bố từ chức CEO Nvidia, một số người đã đem hoa trắng và nến đặt trước trụ sở tập đoàn. Ảnh: Reuters.

Ngày 18/11, đúng ngày diễn ra cuộc họp toàn thể nhân viên, dù Nvidia vừa công bố báo cáo tài chính rất tích cực, cổ phiếu vẫn giảm 2%. Hai tổ chức Bernstein và Evercore cũng đồng loạt hạ xếp hạng đánh giá đối với cổ phiếu công ty.

Đến ngày 19/11, cổ phiếu Nvidia tiếp tục giảm 3,90%, đóng cửa ở mức 145,08 USD. Vốn hóa thị trường lùi về 3.510 tỷ USD, thấp hơn hơn 30% so với mức đỉnh trước đó.

Đà giảm mạnh này đánh vào những điểm nhạy cảm nhất của Nvidia: thu nhập và tài sản của nhân viên. Tại các tập đoàn công nghệ lớn ở Thung lũng Silicon, phần lớn thu nhập của nhân viên không nằm ở tiền lương hàng tháng mà ở cổ phiếu và quyền chọn cổ phiếu.

Khi giá cổ phiếu Nvidia giảm từ hơn 240 USD xuống 145 USD, giá trị tài sản trên giấy tờ của nhiều nhân viên đã bốc hơi hơn một phần ba. Trong bối cảnh đó, sự ra đi đột ngột của Jensen Huang càng khiến tâm lý nội bộ bất ổn.

Ngay từ ngày 13/11, một chiến dịch thư ngỏ mang tên “Đứng về phía Jensen” đã được phát động trên mạng. Chỉ trong vài ngày, chiến dịch thu hút hơn 7.000 chữ ký, yêu cầu Hội đồng quản trị phục chức cho Jensen Huang trước khi cuộc điều tra độc lập kết thúc. Một số nhân viên còn trực tiếp chất vấn HĐQT tại cuộc họp toàn thể, đặt câu hỏi vì sao ban lãnh đạo đã đưa ra lập trường cứng rắn như vậy khi kết quả điều tra vẫn chưa được công bố.

Đáng chú ý, một nhân viên kỳ cựu còn gửi thư cảnh báo HĐQT rằng nếu không cân nhắc đưa Jensen Huang trở lại, những nhân tài không thể thay thế trong công ty có thể sẽ ra đi.

Liệu các nhân tài quan trọng có rời bỏ Nvidia ra đi hay không đang là vấn đề Nvidia muốn giải quyết bằng cách xét tăng lương sớm. Ảnh: CCTV.

AMD, Meta và OpenAI chờ cơ hội săn nhân tài Nvidia

Đây không hẳn là lời cảnh báo vô căn cứ. Trong ngành chip AI, rất nhiều đối thủ đang theo dõi sát đội ngũ nghiên cứu và phát triển của Nvidia.

AMD liên tục tìm cách thu hẹp khoảng cách về năng lực tính toán. Meta, OpenAI và những tập đoàn cung cấp dịch vụ điện toán đám mây lớn cũng đang đổ hàng tỷ USD vào việc tự phát triển chip AI.

Những công ty này không thiếu tiền. Điều họ cần là các kỹ sư hàng đầu am hiểu kiến trúc chip ở cấp độ nền tảng và hệ sinh thái phần mềm CUDA – một trong những lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Nvidia.

Trong thời kỳ cổ phiếu Nvidia liên tục tăng giá, nhân viên sở hữu lượng lớn cổ phiếu có giá trị cao, khiến các đối thủ khó lòng lôi kéo. Nhưng khi lãnh đạo cấp cao biến động và giá cổ phiếu lao dốc, đây lại trở thành cơ hội hiếm có để các đối thủ săn đón nhân tài của Nvidia.

Ban lãnh đạo Nvidia rõ ràng đã nhận ra nguy cơ này. Vì vậy, tại cuộc họp ngày 18/11, họ đưa ra một giải pháp giữ chân nhân viên bằng những lợi ích tài chính cụ thể.

Theo thông lệ trước đây, Nvidia thường tiến hành đánh giá lương thưởng và điều chỉnh thu nhập hằng năm vào tháng 3. Lần này, Colette Kress thông báo đẩy lịch điều chỉnh lương sớm 3 tháng, thực hiện ngay trong tháng 12/2026. Ngoài tăng lương cơ bản, công ty còn cấp thêm các khoản khuyến khích bằng cổ phiếu.

Nvidia chưa công bố tỷ lệ tăng lương cụ thể cũng như thời hạn để nhân viên được quyền sở hữu số cổ phiếu thưởng này. Tuy nhiên, mục đích của động thái đã khá rõ ràng.

Khi giá cổ phiếu giảm khiến nhân viên lo lắng, công ty muốn dùng tiền lương và các gói cổ phiếu mới để củng cố niềm tin, ổn định tâm lý và ngăn chặn làn sóng chuyển việc.

Ở Thung lũng Silicon, muốn ngăn đối thủ dùng mức đãi ngộ hấp dẫn để lôi kéo nhân tài, doanh nghiệp phải đưa ra những lợi ích thực chất.

Bloomberg nhận xét Nvidia đang thực hiện chiến lược “dùng tiền đổi lấy sự ổn định”. Tuy nhiên, tiền lương chỉ có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Câu hỏi khó khăn hơn nhiều là ai sẽ thay thế Jensen Huang để lãnh đạo Nvidia trong những năm tới?

Tìm CEO mới: Nvidia đứng trước bài toán kế nhiệm đầy thách thức

Chủ tịch Harvey Jones xác nhận HĐQT đang xem xét đồng thời các ứng viên nội bộ và bên ngoài công ty.

Nhưng nói thì dễ, thực hiện lại vô cùng khó khăn. Những người am hiểu cơ cấu quản trị Nvidia đều biết Jensen Huang áp dụng mô hình quản lý cực kỳ phẳng. Có khoảng 60 lãnh đạo cấp cao trực tiếp báo cáo cho ông. Ông cũng nổi tiếng là người ít phân quyền.

Chủ tịch HĐQT Harvey Jones xác nhận đang xem xét đồng thời các ứng viên trong nội bộ và bên ngoài công ty cho chức vụ CEO. Ảnh: Reuters.

Vì vậy, trước đây Nvidia gần như không chuẩn bị sẵn một kế hoạch kế nhiệm CEO rõ ràng. Giờ đây, khi phải tìm người tiếp quản đột ngột, Hội đồng quản trị đứng trước hai lựa chọn, mỗi phương án đều có những điểm khó riêng.

Phương án thứ nhất: Chọn người từ nội bộ. Những cái tên được chú ý gồm CEO tạm quyền kiêm CFO Colette Kress và Ian Buck, lãnh đạo phụ trách mảng trung tâm dữ liệu siêu quy mô và điện toán hiệu năng cao.

Ưu điểm của phương án này là các lãnh đạo nội bộ đã hiểu rõ nhịp độ kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp và hệ thống vận hành của Nvidia. Họ có thể bảo đảm những chương trình sản phẩm chiến lược như Vera Rubin tiếp tục được nghiên cứu, sản xuất và giao hàng đúng tiến độ.

Tuy nhiên, hạn chế cũng không nhỏ. Colette Kress xuất thân từ lĩnh vực tài chính, có thế mạnh về quản lý vốn và kiểm soát chi phí. Nhưng xét về tầm nhìn công nghệ và sức ảnh hưởng trong ngành, bà khó có thể tạo được sức hút tương tự Jensen Huang.

Trong khi đó, một ứng viên xuất thân từ lĩnh vực kỹ thuật chưa chắc đã có đủ tầm nhìn tổng thể và năng lực điều hành một tập đoàn có vốn hóa hàng nghìn tỷ USD.

Phương án thứ hai: Tuyển CEO từ bên ngoài. Một lãnh đạo mới từ bên ngoài có thể mang đến góc nhìn khác về quản trị doanh nghiệp, đồng thời giúp Nvidia thoát khỏi sự phụ thuộc quá lớn vào dấu ấn cá nhân của nhà sáng lập.

Nhưng chi phí thích nghi sẽ rất lớn. Lợi thế cạnh tranh của Nvidia không chỉ nằm ở phần cứng chip mà còn ở hệ sinh thái phần mềm CUDA rộng lớn và mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu chặt chẽ.

Một người mới liệu có thể kiểm soát được khoảng 60 lãnh đạo cấp cao vốn quen trực tiếp báo cáo cho Jensen Huang? Liệu người đó có duy trì được sự phối hợp trơn tru với những đối tác gia công quan trọng như TSMC? Và liệu có đủ khả năng giữ niềm tin của giới đầu tư Phố Wall vốn rất khắt khe?

Dù ai cuối cùng ngồi vào chiếc ghế CEO, biến động tại Nvidia cũng cho thấy một bài học quan trọng đối với các doanh nghiệp: khi phát triển đến một quy mô nhất định, công ty phải vận hành dựa trên thể chế và hệ thống quản trị, chứ không thể mãi phụ thuộc vào một cá nhân được xem là “siêu anh hùng”.

Với người lao động, những đợt biến động nhân sự cấp cao cũng là lời nhắc nhở rằng cơ hội được tăng lương sớm hay nhận thêm cổ phiếu thưởng không chỉ phụ thuộc vào mối quan hệ với lãnh đạo cũ, mà còn vào giá trị thực sự của mỗi người trên thị trường nhân lực.

Khi sở hữu những kỹ năng đủ khan hiếm, người lao động luôn có lợi thế đàm phán và cơ hội lựa chọn, bất kể ai là người điều hành công ty.

Theo Sohu, NetEase