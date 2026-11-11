Nvidia chịu sức ép kép, cổ phiếu giảm 22% sau đợt bán tháo

Ông Jim Cramer, chuyên gia tài chính kiêm người dẫn chương trình nổi tiếng của CNBC, cho rằng những bất ổn xoay quanh tương lai của CEO Jensen Huang cùng nguy cơ làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu chậm lại đang tạo thêm rủi ro đối với Nvidia.

Nhận định được đưa ra trong bối cảnh HĐQT Nvidia tiến hành điều tra mối quan hệ ngoài hôn nhân giữa ông Huang và nữ doanh nhân Alice Huang, sau nghi ngờ CEO Nvidia có thể là mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài. Dù ông Huang hiện vẫn giữ cương vị CEO, cuộc điều tra đã làm dấy lên những câu hỏi về tương lai của ông tại nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới.

Nvidia có thể chịu tác động nếu Jensen Huang rời ghế CEO

Theo ông Cramer, những diễn biến liên quan đến CEO Jensen Huang khiến nhà đầu tư cần xem xét một kịch bản trước đây ít được đặt ra: ông Huang rời vị trí lãnh đạo Nvidia. Theo ông, trong trường hợp đó, lời khuyên trước đây rằng nhà đầu tư nên “nắm giữ, đừng bán cổ phiếu Nvidia” có thể không còn phù hợp.

Trong phiên giao dịch đầu tuần, chứng khoán Mỹ phục hồi trên diện rộng, nhưng cổ phiếu Nvidia lại diễn biến ngược chiều khi giảm hơn 4%. Tính từ khi đợt bán tháo bắt đầu vào tháng trước, cổ phiếu này đã giảm khoảng 22%. Ông Cramer cho rằng, Nvidia đã phần nào mất đi sức hấp dẫn ngay cả trước khi xuất hiện những thông tin liên quan đến đời tư và nguy cơ CEO Jensen Huang trở thành mục tiêu của hoạt động tình báo nước ngoài. Tuy nhiên, nếu ông Huang phải rời vị trí lãnh đạo, áp lực đối với cổ phiếu có thể gia tăng.

Dù vậy, ông Cramer không cho rằng nhà đầu tư cần lập tức bán tháo cổ phiếu Nvidia. Ông dẫn trường hợp Apple để cho thấy một doanh nghiệp vẫn có thể duy trì thành công sau khi mất đi nhà lãnh đạo mang tính biểu tượng.

Quỹ tín thác từ thiện Charitable Trust do ông Cramer quản lý đã nắm giữ cổ phiếu Nvidia từ năm 2019 và cổ phiếu Apple trong hơn một thập kỷ. Ông Cramer cho biết vẫn tin tưởng vào đội ngũ quản lý của Nvidia cũng như lợi thế công nghệ của nhà sản xuất chip này. Vì vậy, Charitable Trust chưa có ý định “vội vàng bán tháo” cổ phiếu Nvidia.

“Tôi cho rằng Nvidia có thể tiếp tục tiến xa nhờ vào lộ trình sản phẩm kéo dài nhiều năm của hãng”, ông Cramer nhận định.

Làn sóng xây trung tâm dữ liệu đối mặt rủi ro chính trị

Bên cạnh câu chuyện CEO, Nvidia còn phải đối mặt với một rủi ro khác liên quan trực tiếp đến nhu cầu đối với chip AI: khả năng làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu quy mô lớn bị chậm lại.

Theo ông Cramer, những phản đối về mặt chính trị đối với các trung tâm dữ liệu có thể khiến quá trình phát triển hạ tầng này chậm lại, qua đó tác động đến một trong những động lực quan trọng thúc đẩy nhu cầu chip của Nvidia.

Đáng chú ý, ông cho rằng rủi ro này có thể lớn hơn đối với các công ty điện toán đám mây thế hệ mới, hay neocloud, vốn có quy mô nhỏ hơn và gánh nặng nợ lớn, như CoreWeave, Nebius và Iren.

Theo các báo cáo gửi cơ quan quản lý, tính đến ngày 30/6, Nvidia đang nắm giữ cổ phần tại CoreWeave và Nebius. Trong khi đó, hồi tháng 5, Nvidia công bố quan hệ đối tác với Iren, trong đó bao gồm các chứng quyền cho phép mua tới 30 triệu cổ phiếu của công ty này.

“Ba công ty này là những khách hàng mua chip Nvidia với quy mô tương đối nhỏ. Tôi cho rằng họ có thể không đủ nguồn tài chính để tự xây dựng các trung tâm dữ liệu”, ông Cramer nói.

Nếu các doanh nghiệp neocloud không thể mở rộng hoạt động với tốc độ mạnh mẽ, nhu cầu đối với chip Nvidia có thể ngày càng phụ thuộc vào kế hoạch chi tiêu của các tập đoàn công nghệ lớn, chẳng hạn Amazon và Microsoft.

Điều này đồng nghĩa Nvidia không chỉ phải theo dõi triển vọng công nghệ và sản phẩm, mà còn phải đối mặt với những rủi ro đến từ vị trí CEO và tốc độ mở rộng hạ tầng trung tâm dữ liệu - hai yếu tố có thể ảnh hưởng đến triển vọng nhu cầu chip trong thời gian tới.