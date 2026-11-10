NVIDIA chao đảo vì bê bối đời tư của Jensen Huang, bốc hơi hàng trăm tỷ USD vốn hóa

Cổ phiếu NVIDIA giảm mạnh ngay đầu phiên giao dịch ngày 9/11 tại New York, sau khi CEO Jensen Huang thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân.

Có thời điểm, cổ phiếu NVIDIA giảm gần 7,5%, xuống còn 172,75 USD, so với mức 186,64 USD khi kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước. Theo tính toán ban đầu, đà giảm khiến hãng mất khoảng 335 tỷ USD vốn hóa, đưa giá trị thị trường xuống còn khoảng 4.160 tỷ USD, từ mức 4.500 tỷ USD, theo Guardian.

Trong phiên, cổ phiếu NVIDIA có lúc giảm tới 8,8% trước khi thu hẹp đà mất giá, chốt ngày ở mức thấp hơn khoảng 4,3%. Vốn hóa công ty giảm khoảng 192 tỷ USD.

Tính từ mức đỉnh cách nay một tháng, cổ phiếu NVIDIA đã mất khoảng 25% giá trị. Riêng tuần trước, mã này xóa sạch toàn bộ mức tăng từ đầu năm.

NVIDIA cho biết hội đồng quản trị đã mở cuộc điều tra độc lập nhằm xác minh những thông tin liên quan đến ông Huang. Trong tuyên bố hôm 8/11, công ty khẳng định chưa có cơ sở để tin rằng an ninh quốc gia hoặc bí mật công nghệ của NVIDIA bị xâm phạm, nhưng sẽ xem xét toàn bộ thông tin hiện có.

Trong thông điệp gửi nhân viên, ông Huang cũng khẳng định cam kết bảo vệ NVIDIA và góp phần bảo đảm an ninh quốc gia Mỹ. Tổng thống Donald Trump ngày 9/11 cho biết Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang xem xét vụ việc.

Theo các nhà phân tích của Citi, giới đầu tư đang tập trung hai vấn đề: liệu cuộc điều tra có phát hiện tình tiết nghiêm trọng đe dọa vị trí CEO của ông Huang hay không, và vụ việc có kéo theo những hệ lụy pháp lý, quy định ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của NVIDIA.

Bất ổn xuất hiện trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ vốn chịu sức ép từ lo ngại các tập đoàn chi quá nhiều tiền cho AI nhưng chưa chứng minh được hiệu quả đầu tư tương xứng.

Giới đầu tư cũng đang đánh giá nguy cơ các dự án xây dựng trung tâm dữ liệu tại Mỹ chậm lại sau chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Những biến động tại NVIDIA, doanh nghiệp có vai trò lớn trong ngành AI, vì thế càng khiến tâm lý thị trường thêm thận trọng.

CEO NVIDIA Jensen Huang. Ảnh: Reuters.

NVIDIA hiện không đơn thuần là nhà sản xuất chip đồ họa mà đã trở thành một trong những doanh nghiệp quan trọng nhất trong hạ tầng AI toàn cầu.

Theo Epoch AI, trong quý II/2026, NVIDIA chiếm khoảng 63% nguồn cung năng lực tính toán AI, tính theo đơn vị H100 tương đương.

Lợi thế của tập đoàn đến từ GPU, hệ sinh thái phần mềm CUDA khó thay thế, các hệ thống tính toán AI tích hợp và sức mạnh tài chính. Năm tài khóa 2026, NVIDIA ghi nhận doanh thu 215,9 tỷ USD, lợi nhuận hoạt động 130 tỷ USD, trong đó mảng trung tâm dữ liệu đóng góp khoảng 193,5 tỷ USD doanh thu.

Microsoft, Amazon, Google và Meta đều là những khách hàng lớn, phụ thuộc đáng kể vào năng lực tính toán của NVIDIA.

Vì vậy, vụ việc đặt ra yêu cầu rà soát cơ chế quản trị, bảo mật thông tin và tuân thủ tại NVIDIA. Những nội dung cần được làm rõ gồm khả năng tiếp cận thông tin nhạy cảm, quy trình quản lý quan hệ với đối tác và biện pháp phòng ngừa xung đột lợi ích.

Ở thời điểm hiện tại, chưa thể kết luận vụ việc liên quan đến hành vi vi phạm quy định kiểm soát xuất khẩu chip. Những nhận định về biện pháp giám sát hoặc hạn chế kinh doanh bổ sung cần dựa trên kết quả điều tra và thông báo của cơ quan có thẩm quyền.

Trong khi đó, hoạt động kinh doanh của NVIDIA tại Trung Quốc chịu tác động của nhiều yếu tố, gồm quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, nhu cầu khách hàng và sự cạnh tranh của các nhà cung cấp khác.

Chưa đủ cơ sở để xác định vụ việc liên quan đến ông Huang sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị phần của NVIDIA hoặc mang lại lợi thế cho đối thủ.

Đối với khách hàng và đối tác, kết quả điều tra cùng các biện pháp bảo vệ dữ liệu, kiểm soát nội bộ của NVIDIA là những thông tin cần theo dõi.

Một vấn đề khác là sự phụ thuộc của NVIDIA vào Jensen Huang. Ông không chỉ là CEO mà còn là người định hình chiến lược và gương mặt đại diện của tập đoàn suốt hơn ba thập kỷ. Vai trò lâu năm của Jensen Huang khiến cơ chế kế nhiệm và khả năng duy trì hoạt động liên tục trở thành vấn đề đáng quan tâm về quản trị. Tuy nhiên, chưa có thông báo cho thấy ông sẽ rời vị trí CEO. HĐQT NVIDIA hiện khẳng định tin tưởng ông và đội ngũ lãnh đạo.

Nếu Huang tiếp tục điều hành và cuộc điều tra không phát hiện sai phạm nghiêm trọng, tác động có thể được kiểm soát. Ngược lại, nếu ông buộc phải từ chức, NVIDIA có thể đối diện với khủng hoảng niềm tin lớn hơn nhiều.

Với nhà đầu tư, năm vấn đề cần theo dõi là kết quả điều tra của HĐQT, phản ứng của Chính phủ Mỹ, tương lai vị trí CEO Jensen Huang, triển vọng đơn hàng GPU từ các khách hàng lớn và động thái cạnh tranh của AMD, Broadcom, Huawei.