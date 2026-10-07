Nvidia bứt phá định giá 6.000 tỷ USD, bỏ xa Apple

Tổng vốn hóa thị trường Nvidia tăng gần 1.000 tỷ USD trong vòng 1 năm. Ảnh: Shutterstock.

Gã khổng lồ chip xử lý đồ họa Nvidia đang tiến rất gần đến cột mốc vốn hóa thị trường 6.000 tỷ USD. Cột mốc này diễn ra trong bối cảnh dòng vốn đầu tư ồ ạt quay trở lại với các doanh nghiệp dẫn đầu làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI).

Đà tăng trưởng bứt phá đưa Nvidia trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới. Kết quả này giúp tập đoàn nới rộng khoảng cách với Apple, đơn vị hiện tập trung phần lớn nguồn lực tiền mặt cho các hoạt động tài chính thay vì mở rộng hạ tầng AI.

Tính từ đầu năm 2026, giá cổ phiếu Nvidia đã tăng 28%. Giá trị thị trường của hãng có thêm 1.200 tỷ USD, nâng tổng vốn hóa lên sát mốc 5.800 tỷ USD. Nvidia cũng là động lực chính đóng góp vào mức tăng 14% của chỉ số S&P 500.

Đà bứt phá hiện tại đánh dấu sự đảo chiều mạnh mẽ. Vào cuối tháng 3 năm nay, cổ phiếu hãng từng giảm 11% do giới đầu tư hoài nghi về khoản chi tiêu cho AI. Tuy nhiên, tâm lý thị trường nhanh chóng thay đổi. Các tập đoàn công nghệ lớn như Nvidia dần được xem là kênh đầu tư an toàn trước rủi ro lạm phát và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

Top 10 công ty có tổng vốn hóa thị trường cao nhất thế giới, Nvidia bỏ xa Apple tới gần 1.000 tỷ USD.

Nvidia vừa chính thức thông báo phê duyệt thêm 150 tỷ USD cho chương trình mua lại cổ phiếu. Đây là quy mô mua lại cổ phiếu lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp.

"Mức tăng này thể hiện sự tự tin của chúng tôi vào cơ hội phát triển dài hạn phía trước", Jensen Huang, Giám đốc Điều hành Nvidia, phát biểu. Trước đó, ông cũng từng mô tả Nvidia là cổ phiếu giá trị tăng trưởng đầu tiên và duy nhất trên thế giới.

Việc mua lại cổ phiếu giúp giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành và tăng chỉ số lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS). Khác với phần lớn tập đoàn Big Tech dồn vốn cho hạ tầng, Nvidia vừa duy trì chi tiêu cho AI, vừa chia sẻ lợi nhuận trực tiếp tới cổ đông.

Mizuho Securities cho hay động thái này chứng minh doanh nghiệp sẵn sàng chia sẻ nguồn lợi nhuận lớn với các nhà đầu tư. Nvidia dự báo doanh thu năm tài chính 2028 sẽ tăng 70%, vượt xa mức kỳ vọng 45% trước đó. Lợi nhuận ròng năm tài chính 2027 của hãng dự kiến tăng gấp đôi, với doanh thu tăng 90%.

"Nvidia hấp dẫn các nhà đầu tư ở cả khía cạnh tăng trưởng lẫn giá trị. Doanh nghiệp này được coi là nơi trú ẩn an toàn trước những tác động tiêu cực từ việc tăng lãi suất", Jim Awad, Giám đốc Quản lý cấp cao tại Clearstead Advisors, đánh giá.

Cổ phiếu Nvidia hiện có giá khá rẻ nếu so sánh với tốc độ tăng trưởng. Tuy nhiên, quy mô vốn hóa quá lớn cũng khiến cổ phiếu cần lượng dòng tiền khổng lồ để tạo ra các bước nhảy vọt tiếp theo trên thị trường.