Tập đoàn công nghệ Nvidia mới đây thông báo đang mở rộng năng lực sản xuất cùng các đối tác trong chuỗi cung ứng nhằm đáp ứng đà tăng trưởng dài hạn về nhu cầu đối với các nền tảng điện toán trí tuệ nhân tạo (AI) của hãng.

Trụ sở Nvidia tại Santa Clara, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Nvidia cho biết đang hợp tác với các đối tác gồm Amkor Technology, Foxconn, Kinsus Interconnect Technology, Samsung Electro-Mechanics, Siliconware Precision Industries (SPIL) và TSMC để nâng cao công suất trên nhiều mảng từ chất nền (linh kiện then chốt dùng để chế tạo chip AI), đóng gói tiên tiến, sản xuất tấm bán dẫn cho đến gia công theo hợp đồng.

Trong khuôn khổ kế hoạch này, Nvidia và công ty Siliconware Precision Industries (SPIL) – một đơn vị thành viên của tập đoàn ASE Technology tại Đài Loan (Trung Quốc) – đang mở rộng hoạt động đóng gói tiên tiến tại Đài Loan, theo một thỏa thuận nhiều năm được hậu thuẫn bởi nguồn vốn lên tới hàng tỷ USD từ Nvidia, với kỳ vọng công suất dành riêng cho hãng chip Mỹ này sẽ được tăng lên vào giữa năm 2029.

Cùng với SPIL, một đối tác khác tại Đài Loan là Kinsus Interconnect Technology ngày 18/11 (giờ địa phương) cũng ra thông báo xác nhận đã nhận được khoản đầu tư trị giá hơn 1 tỷ USD từ Nvidia. Theo phía Nvidia, dựa trên thỏa thuận mới, Kinsus dự kiến mở rộng công suất sản xuất chất nền ABF tiên tiến dành riêng cho tập đoàn này tại nhà máy ở Đào Viên. Hoạt động sản xuất dự kiến sẽ bắt đầu vào nửa cuối năm 2027, với mục tiêu công suất bổ sung sẽ đi vào vận hành chính thức trong quý III/2028.

Về phía các đối tác khác trong chuỗi cung ứng, Nvidia và Samsung Electro-Mechanics thông báo doanh nghiệp Hàn Quốc đã nhất trí cải thiện hoạt động tại các nhà máy hiện có, qua đó hỗ trợ tăng sản lượng cho các nền tảng điện toán tăng tốc của Nvidia. Song song với đó, Chủ tịch tập đoàn Foxconn Young Liu cho biết công ty đang tăng cường hợp tác với Nvidia trong lĩnh vực bộ xử lý đồ họa (GPU) và nền tảng mạng thế hệ tiếp theo. Foxconn sẽ tận dụng hệ thống cơ sở sản xuất của mình tại châu Á, Bắc Mỹ và châu Âu để hỗ trợ gia tăng sản lượng hạ tầng AI.

Bên cạnh việc mở rộng hạ tầng cung ứng cho tương lai, Nvidia cũng cập nhật tiến độ sản xuất hiện tại khi cho biết đã bắt đầu xuất xưởng số lượng lớn dòng sản phẩm Vera Rubin NVL72 và bộ xử lý trung tâm Vera CPU phục vụ AI tác nhân ngay trong quý III. Các sản phẩm này được chế tạo dựa trên quy trình sản xuất chip 5 nanomet và 3 nanomet của TSMC, kết hợp cùng công nghệ đóng gói tiên tiến CoWoS.