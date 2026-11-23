Nvidia ngày 23/11 chính thức thông báo phục chức Tổng Giám đốc (CEO) cho nhà sáng lập Jensen Huang với hiệu lực ngay lập tức. Quyết định đảo chiều ngoạn mục này lập tức kích hoạt đà tăng bùng nổ trên thị trường chứng khoán, đẩy giá cổ phiếu Nvidia tăng vọt hơn 27% (thậm chí chạm ngưỡng hơn 30% trong phiên giao dịch).

Trong thông cáo phát đi, Hội đồng quản trị Nvidia cho biết đã bỏ phiếu nhất trí đưa ông Huang trở lại ghế điều hành sau "một loạt cuộc thảo luận và làm việc" trực tiếp với ông. Ban lãnh đạo tập đoàn nhấn mạnh họ đã "nhận được ý kiến tham vấn từ các cấp cao của chính phủ Mỹ", qua đó khẳng định tự tin rằng việc phục chức cho ông Huang "không gây ra bất kỳ rủi ro an ninh quốc gia nào".

Nvidia thông báo bổ nhiệm lại ông Jensen Huang vào vị trí Giám đốc điều hành (CEO).

Trước đó, ông Jensen Huang buộc phải từ chức CEO vào ngày 13/11 sau khi truyền thông Mỹ đồng loạt phanh phui việc ông có nhiều mối quan hệ ngoài hôn nhân, bao gồm một nhân sự cấp dưới tại Nvidia và bà Alice Huang - cựu lãnh đạo một công ty hạ tầng dữ liệu tại Singapore bị tình báo Mỹ nghi là điệp viên.

Hôm Chủ nhật (22/11), tờ The New York Times tiếp tục đưa tin rằng bà Alice Huang đã duy trì liên lạc với một sĩ quan thuộc Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc trong ít nhất một phần thời gian có quan hệ tình cảm với ông Jensen Huang.

Bất chấp những diễn biến phức tạp đó, ban lãnh đạo Nvidia vẫn quyết định đưa nhà sáng lập trở lại trước sức ép từ làn sóng kêu gọi của giới đầu tư, nhân viên tập đoàn và các lãnh đạo công nghệ hàng đầu Thung lũng Silicon.

"Tôi lấy làm vinh dự được trở lại Nvidia và dẫn dắt một trong những công ty công nghệ có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới vào thời điểm khởi đầu của một cuộc cách mạng công nghiệp mới", ông Jensen Huang phát biểu trong thông cáo. "Tôi đón nhận trọng trách này với sự khiêm nhường cao nhất và cam kết đổi mới mạnh mẽ. Tôi xin cảm ơn Hội đồng quản trị Nvidia vì sự tin tưởng và quá trình cân nhắc thấu đáo vừa qua".

Ngay sau thông báo của Nvidia, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng hoan nghênh sự trở lại của ông Jensen Huang. Trên mạng xã hội cá nhân ngày 23/11, nhà lãnh đạo Mỹ viết rằng Hội đồng quản trị Nvidia đã đưa ra "một quyết định đúng đắn và phù hợp", đồng thời khẳng định nước Mỹ cần sự dẫn dắt của ông Huang để "đảm bảo thành công và sự thịnh vượng không chỉ cho công ty mà cho cả nền kinh tế Mỹ".

Ông Trump nhắc lại lập trường của Washington rằng chính phủ Mỹ "không có lý do gì để tin" việc ông Huang trở lại sẽ đe dọa an ninh quốc gia, và cũng "không nắm giữ bằng chứng nào cho thấy ông ấy tham gia vào bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào".

"Ở góc độ cá nhân, tôi đã có dịp hiểu rõ Jensen, và ông ấy là một người yêu nước vĩ đại cùng một Bảo vật Quốc gia", Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Ngay sau thông báo, cổ phiếu Nvidia tăng vọt 31%. Thị trường chứng khoán Mỹ cũng tăng mạnh trong phiên 23/11, khi các nhà đầu tư hoan nghênh quyết định của HĐQT Nvidia. Đây là cú phục hồi đáng kể sau đợt bán tháo dữ dội kéo dài trước đó, khi dòng tiền mua vào quay trở lại trong tuần giao dịch rút ngắn do kỳ nghỉ lễ.

Chỉ số S&P 500 tăng 4,5%, chấm dứt chuỗi 7 phiên giảm điểm liên tiếp. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng hơn 1.200 điểm, tương đương 2,5%, qua đó phục hồi sau tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ đợt bán tháo liên quan đến đại dịch Covid-19 năm 2020. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite tăng mạnh 7%.

Việc ông Jensen Huang được phục chức CEO Nvidia đã tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ giới chính trị, các nhà lãnh đạo công nghệ và cộng đồng nhà đầu tư, cho thấy tầm ảnh hưởng đặc biệt của nhà đồng sáng lập đối với tập đoàn chip hàng đầu thế giới.

Trước khi quyết định được công bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump là một trong những người công khai ủng hộ khả năng ông Huang trở lại điều hành Nvidia. Ông Trump cho rằng vị lãnh đạo này đã “học được một bài học lớn” và khẳng định sẽ không phản đối nếu HĐQT quyết định phục chức cho ông.

Trái lại, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent từng kêu gọi Nvidia tiến hành cải tổ mạnh mẽ bộ máy lãnh đạo, đồng thời cho rằng CEO tiếp theo nên là người bên ngoài công ty. Sự khác biệt trong quan điểm giữa hai quan chức cho thấy tương lai lãnh đạo Nvidia đã trở thành vấn đề thu hút sự quan tâm ở cấp chính quyền Mỹ.

Trong giới công nghệ, nhiều nhân vật có ảnh hưởng cũng lên tiếng ủng hộ ông Huang. Elon Musk công khai ký tên vào chiến dịch trực tuyến mang tên “Stand with Jensen”, kêu gọi HĐQT Nvidia đưa nhà đồng sáng lập trở lại trong khi cuộc điều tra độc lập vẫn tiếp tục. Chiến dịch này thu hút hơn 180.000 chữ ký, với sự tham gia của nhiều nhân viên, cổ đông và lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ. CEO Epic Games Tim Sweeney cũng đăng thông điệp kêu gọi “cứu Jensen”.

Trong khi đó, CEO OpenAI Sam Altman bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của ông Huang, gọi ông là một người hùng trong mắt mình, nhưng thận trọng cho rằng chưa có đủ thông tin để đánh giá liệu ông có nên trở lại vị trí CEO hay không.

Đáng chú ý, lập trường của HĐQT Nvidia cũng thay đổi nhanh chóng. Ngày 17/11, Chủ tịch HĐQT Harvey C. Jones từng khẳng định công ty không xem xét phục chức cho ông Huang, sau khi đã nhất trí chấp thuận đơn từ chức của ông.

Tuy nhiên, đến ngày 23/11, HĐQT lại nhất trí bỏ phiếu đưa ông trở lại sau một loạt cuộc thảo luận và gặp gỡ. Ông Jones cho biết HĐQT tin tưởng ông Huang là người phù hợp nhất để lãnh đạo Nvidia, đồng thời khẳng định đã tham vấn các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ và không nhận thấy rủi ro an ninh quốc gia từ quyết định này.